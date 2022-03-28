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В Улан-Удэ школьница прикурила от Вечного огня

В Улан-Удэ школьница прикурила от Вечного огня (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 15:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Победа   вандалы   мемориал   шалости   школьницы   
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В это время её снимала весёлая подруга. Но сейчас им уже не до смеха.

В столице Бурятии две школьницы осквернили Вечный огонь. Они гуляли недалеко от Мемориала Победы и тут одной из них пришла «гениальная» мысль: прикурить от Вечного огня.

Почему-то родители им не объяснили, что это преследуется по закону. Их ещё и прохожий успел снять, так что уже точно всё зафиксировано.

Их быстро нашли - это 15-летние одноклассницы. Как только к ним пришли, «они раскаялись и объяснили свои действия шалостью». Вот только за такие «шалости» может серьёзно прилететь, вандалы из Ставропольского Края это подтвердят.

Ну а пока: «Школьницы будут поставлены на профилактический учёт в ПДН. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия правового решения».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вечный огонь   Победа   вандалы   мемориал   шалости   школьницы   
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39  комментариев
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23k
Андрей 2 часа назад
Что за молодёжь пошла, никакого уважения ни к чему, как бараны. Видимо так родители воспитывают. Высечь их прилюдно, и улицы подметать!
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7k
Trenzel2003 11 минут назад
Вот говорят что ребенка нельзя быть. И к чему это приводит?
А вот вовремя надавали бы по заду, глядишь и не было бы такого идиотизма.
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2k
Ал 16 минут назад
Уважение к истории не воспитать суровостью закона! Только через правильное воспитание, через ПОНИМАНИЕ смысла происходящих и происходивших событий.
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7k
a_komolow 16 минут назад
Биомусор!
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2k
Bar 18 минут назад
Сука, что за поколение дебилов растёт?! И ведь эти уроды реально считают, что это круто. Бараны тупорылые...
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248
Просто прохожий 22 минуты назад
Ну курит в 15 лет, ну это как на западе-запах свободы. А я старый человек, и воспитание старое- горящий бычок засунуть в дырку спереди, а их смарты засунуть в заднюю дырку и повернуть несколько раз. Моральные уроды не должны рождаться. Ну и родителей лет на 10 посадить, за воспитания врагов государства.
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248
Просто прохожий Ал 6 минут назад
В семье уродов не может родиться здоровый человек. Ну да, плюс воспитание, только усугубляет диагноз.
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13k
motorocker 42 минуты назад
Какие родители такие и дети.
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2k
Григорий Водениктов 55 минут назад
Спасибо тому образованию что уже больше 20 лет продвигают мудрые правители России!
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1k
Copycat 57 минут назад
я вот не понимаю зачем это вот просто в сторону отбросить мораль хотя с точки зрения морали это безусловно плохо, но вот с точки зрения практики - подкуривать от таких вещей просто не безопасно, то же самое что от газовой плиты или костра - можно и брови и волосы опалить

просто зачем? людей курящих очень много вокруг и подойти попросить подкурить это ультра просто
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361
kolobok263 Час назад
волчий билет по стране на дальнейшую учебу и трудоустройство
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2k
Дима Шиншилкин Час назад
Печальная тенденция - всех тянет на подвиги у Огня. В прошлом году в нашем городе цыгане устроили шоу у Вечного Огня. Отделались легким испугом всего.
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9k
Hunson Abadeer Час назад
ипанько
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14k
куджо Час назад
Поколение которому западная пропаганда овальные и прочее веушили что гордость честь патриотизм родина стыдно и позорно... Теперь это тупые кокаколарассияне
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5k
kleyman 2 часа назад
И откуда лезут?
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405
Виктор Глущенко kleyman Час назад
Ты не поверишь . Из п.я.с.д.ы .
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−4
HalloFreeSpace 2 часа назад
еще одни ...
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3k
Алексей (Виталич) 2 часа назад
Испортили себе будущее....навсегда...
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248
Просто прохожий Алексей (Виталич) Полчаса назад
Ну это ты преувеличил чуток
Да, в СССР им больше ничего и не светило бы, да и родителям после этого тоже-только должность уборщицы, дворника. Ну а эти своего места не потеряют-сменные подстилки на местном автовокзале, или дырка для бомжей за стакан низкопробного пойла-это им гарантировано.
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