В Улан-Удэ школьница прикурила от Вечного огня

В столице Бурятии две школьницы осквернили Вечный огонь. Они гуляли недалеко от Мемориала Победы и тут одной из них пришла «гениальная» мысль: прикурить от Вечного огня.

Почему-то родители им не объяснили, что это преследуется по закону. Их ещё и прохожий успел снять, так что уже точно всё зафиксировано.