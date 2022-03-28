В Улан-Удэ школьница прикурила от Вечного огня

В это время её снимала весёлая подруга. Но сейчас им уже не до смеха.
В столице Бурятии две школьницы осквернили Вечный огонь. Они гуляли недалеко от Мемориала Победы и тут одной из них пришла «гениальная» мысль: прикурить от Вечного огня.
Почему-то родители им не объяснили, что это преследуется по закону. Их ещё и прохожий успел снять, так что уже точно всё зафиксировано.
Их быстро нашли - это 15-летние одноклассницы. Как только к ним пришли, «они раскаялись и объяснили свои действия шалостью». Вот только за такие «шалости» может серьёзно прилететь, вандалы из Ставропольского Края это подтвердят.
Ну а пока: «Школьницы будут поставлены на профилактический учёт в ПДН. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия правового решения».
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот вовремя надавали бы по заду, глядишь и не было бы такого идиотизма.
Странно, почему мой 18-тилетний сын не пьет и не курит, и даже если бы курил - ему бы и в голову не пришло сосиски жарить или прикуривать от Вечного Огня??? Может все-таки дело в твоей головке???
просто зачем? людей курящих очень много вокруг и подойти попросить подкурить это ультра просто
или они очень хотели увидеть в этом коменте что то чего там нет и надумали себе