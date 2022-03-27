Темная сторона «Макдоналдса»: эксплуатация детей и другие неприятные истории с участием известного фаст-фуда

Начнём с малого, а именно с пугающих граффити. Стоит отметить, что их весьма немало, однако особое обсуждение вызвал портрет их доброго клоуна, который появился в полукилометре от штаб-квартиры «Макдоналдса» и ассоциировался у лондонцев с жутким персонажем из фильма «Оно».

Неудивительно, что его сразу же окрестили «кузиной Пеннивайза».