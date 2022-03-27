Темная сторона «Макдоналдса»: эксплуатация детей и другие неприятные истории с участием известного фаст-фуда

Сегодня растет число людей, радующихся тому, что на замену «Макдоналдсу» может прийти запатентованный «Дядя Ваня». Однако куда больше тех, кто расстроен из-за ухода популярного фаст-фуда, особенно среди молодежи. А стоит ли переживать, ведь за известным на весь мир рестораном тянется шлейф весьма неприятных историй.
Начнём с малого, а именно с пугающих граффити. Стоит отметить, что их весьма немало, однако особое обсуждение вызвал портрет их доброго клоуна, который появился в полукилометре от штаб-квартиры «Макдоналдса» и ассоциировался у лондонцев с жутким персонажем из фильма «Оно».
Неудивительно, что его сразу же окрестили «кузиной Пеннивайза».
В 2014 году выяснилось, что популярная сеть ресторанов неплохо нагрела Францию, уклоняясь от налогов. Компания прибегла к серым схемам, из-за чего французский бюджет недосчитался 300 млн евро.
Казалось бы, что может быть опасного в работе в фаст-фуде? В 2019 году в Перу разгорелся скандал после гибели двух подростков, которые убирали ресторан по ночам. Они как обычно мыли полы, но случайный контакт с неисправным автоматом для продажи напитков сделал своё дело: оба молодых работника моментально погибли.
К слову, «Макдоналдс» довольно часто занимается эксплуатацией детей, при этом не делая никаких выводов из судебных тяжб. Ведь скандал с незаконным использованием детского труда уже был, причём в далеком 2007 году. Тогда выяснилось, что компания принимает на работу австралийских детей возрастом до 15 лет. Разумеется, за это ей впаяли весьма солидный штраф.
Ну и закончим серией скандалов из-за травм и отравлений в России. В Нижнем Новгороде мужчина оказался в больнице после отравления бургером, в Казани девушка поскользнулась в ресторане и ушиблась головой об пол, а в Петербурге мужчина сломал зубы о попавший в салате камень.
Понятно, что от подобного никто не застрахован, но довольно странно то, что большинство заявителей по неизвестным причинам вдруг отказывались от исков, при том люди действительно пострадали.
Разумеется, это далеко не все скандалы с одной из самых популярных сетей фаст-фуда, однако и этого достаточно, чтобы задаться вопросом: а стоит ли оплакивать ресторан, имеющий в своём арсенале ни одну и далеко не десяток неприятных историй?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Голодная лисица увидела виноградную лозу со свисающими гроздьями и хотела до них добраться, да не смогла; и, уходя прочь, сказала сама себе: «Они еще зеленые!»
(c) Эзоп, ~550 г. до н.э.