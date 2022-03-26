Прогулка по Санкт-Петербургу 2001 года

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Как обычно мы продолжаем смотреть старые фотографии Санкт-Петербурга и вспоминать, каким город был в прошлом.
Сегодня мы отправляемся в 2001 год. Давайте вместе вспомним те времена.
Сегодня мы отправляемся в 2001 год. Давайте вместе вспомним те времена.
1.
Автор фото - Beat Lowensberg.
Идёт капитальный ремонт на Дворцовой площади и Миллионной улице. Вообще, именно в 2001 году стартовало большое количество работ в городе по приведению его в порядок к 300-летнему юбилею.
Идёт капитальный ремонт на Дворцовой площади и Миллионной улице. Вообще, именно в 2001 году стартовало большое количество работ в городе по приведению его в порядок к 300-летнему юбилею.
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3.
Автор фото - Алекс Краковский.
Сцепка из двух КТМ-5 ползёт по проспекту Просвещения. Тогда никакой скоростной линией здесь и не пахло, вагоны ходили медленно и не совсем регулярно.
Сцепка из двух КТМ-5 ползёт по проспекту Просвещения. Тогда никакой скоростной линией здесь и не пахло, вагоны ходили медленно и не совсем регулярно.
4.
Автор фото - Константин Прачковский.
Привет с Варшавского вокзала, который в этом же, 2001 году, прекратит своё существование.
Привет с Варшавского вокзала, который в этом же, 2001 году, прекратит своё существование.
6.
Автор фото - Владимир Валдин.
А совсем рядом, на Сампсониевском мосту - глобальный ремонт. Монструозный ЖК Монблан ещё не вырос напротив.
А совсем рядом, на Сампсониевском мосту - глобальный ремонт. Монструозный ЖК Монблан ещё не вырос напротив.
7.
Автор фото - Владимир Валдин.
Трамвай 43 маршрута приближается к Ново-Калинкину мосту через Обводный канал.
Трамвай 43 маршрута приближается к Ново-Калинкину мосту через Обводный канал.
10.
Автор фото - Beat Lowensberg.
Потрясающая мизансцена на Банковском переулке. Тогда многие улицы города выглядели так, будто тут пару минут назад снимали кино.
Потрясающая мизансцена на Банковском переулке. Тогда многие улицы города выглядели так, будто тут пару минут назад снимали кино.
11.
Город начинает активно готовиться к 300-летию. Появляется много плакатов, посвящённых этому событию. Один из них - на площади Восстания.
12.
Башня ЦНИИ РТК на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов и понурый ГАИшник на переднем плане.
13.
Автор фото - Владимир Валдин.
Кирочная улица рядом с Литейным проспектом. Запаркована чуть более, чем полностью. Сейчас здесь куда больше порядка.
Кирочная улица рядом с Литейным проспектом. Запаркована чуть более, чем полностью. Сейчас здесь куда больше порядка.
15.
Автор фото - Beat Lowensberg.
Садовая улица тоже на ремонте и фактически превратилась в пешеходную.
Садовая улица тоже на ремонте и фактически превратилась в пешеходную.
18.
Автор фото - Владимир Валдин.
А на перекрёстке Большой Зелениной и Барочной улиц кладут новые трамвайные пути по самым современным европейским технологиям. Они будут в прекрасном состоянии до 2008 года, когда их демонтируют.
А на перекрёстке Большой Зелениной и Барочной улиц кладут новые трамвайные пути по самым современным европейским технологиям. Они будут в прекрасном состоянии до 2008 года, когда их демонтируют.
19.
Ещё одно фото с Петроградской стороны. На этот раз в кадр попал Большой проспект неподалёку от метро "Петроградская".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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