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Прогулка по Санкт-Петербургу 2001 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 2001 года (20 фото)

Автор:
26 марта 2022 21:53
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
204
20
Как обычно мы продолжаем смотреть старые фотографии Санкт-Петербурга и вспоминать, каким город был в прошлом.
Сегодня мы отправляемся в 2001 год. Давайте вместе вспомним те времена.
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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Billi_Bons 2 часа назад
Предлагаю замутить пост: "Питер, который мы потеряли".
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20
Тамара Витальевна Час назад
Питер вообще- очень переменчивый город. От Невского не далеко Лиговский. А там куча предприятий разных. заводы старые из красного кирпича. Интересные здания.
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