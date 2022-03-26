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В NASA с нетерпением ждут возвращения с МКС астронавта Марка Ванде Хая

В NASA с нетерпением ждут возвращения с МКС астронавта Марка Ванде Хая (1 фото)

Автор:
26 марта 2022 20:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: NASA   Россия24   космос   
456
1

В Казахстане представители NASA будут встречать американского астронавта Марка Ванде Хая, возвращающегося на Землю после почти годичного пребывания на Международной космической станции (МКС).

«Специалисты направляются к месту посадки корабля «Союз МС-19», чтобы встретить Марка. Отстыковка и посадка по-прежнему намечены на 30 марта. Всё проходит штатно», — рассказала руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.


Напомним, что американский покоритель космических глубин Марк Ванде Хай прибыл на МКС 9 апреля 2021 года. Почти год он был членом международного экипажа на борту станции, участвуя в разнообразных научных экспериментах и исследовательских проектах.

Руководство российской космической программы ранее заявило о том, что государственная корпорация «Роскосмос» выполнит все договорённости по МКС: американский пилот будет возвращен на Землю штатно и в срок, как это было изначально запланировано. В одном корабле с штатовским астронавтом вернутся домой и российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.

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Метки: NASA   Россия24   космос   
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14  комментариев
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5k
Mowgley 2 часа назад
"американский пилот будет возвращен на Землю штатно и в срок"
-----------
Так россияне не американцы, слово всегда держат.
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32k
Мойша 56 минут назад
""Руководство российской космической программы ранее заявило о том, что государственная корпорация «Роскосмос» выполнит все договорённости по МКС: американский пилот будет возвращен на Землю штатно и в срок, как это было изначально запланировано.""

А может не надо? Пусть за ним Илон Маск сбегает. Или Супермен.
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20k
Dobrovit 2 часа назад
А я бы вернул только в обмен на русских в американских тюрьмах. Как аукнется, так и откликнется...
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14k
Patmaz 2 часа назад
Выдать ему парашют. Нехай прыгает...
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
вот в чём наша разница,нашего бы космонавта если он был один на станции его бы заперли бы в отсеке и потребовали бы кучу бабла за возвращение или спустили бы на своей территории по сути взяв в заложники. вот такая у них натура. ничего личного только бизнес..
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4k
Горожанин 2 часа назад
А что если в рамках контрсанкций за успешное возвращение с орбиты американского покорителя космических глубин Марка Ванде Хайа России потребовать от США крутых уступков по всему комплексу экономических, военных и геополитических вопросов? Нет?
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1M
Великий Немой 2 часа назад
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