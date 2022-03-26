В NASA с нетерпением ждут возвращения с МКС астронавта Марка Ванде Хая

В Казахстане представители NASA будут встречать американского астронавта Марка Ванде Хая, возвращающегося на Землю после почти годичного пребывания на Международной космической станции (МКС).
«Специалисты направляются к месту посадки корабля «Союз МС-19», чтобы встретить Марка. Отстыковка и посадка по-прежнему намечены на 30 марта. Всё проходит штатно», — рассказала руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.
Напомним, что американский покоритель космических глубин Марк Ванде Хай прибыл на МКС 9 апреля 2021 года. Почти год он был членом международного экипажа на борту станции, участвуя в разнообразных научных экспериментах и исследовательских проектах.
Руководство российской космической программы ранее заявило о том, что государственная корпорация «Роскосмос» выполнит все договорённости по МКС: американский пилот будет возвращен на Землю штатно и в срок, как это было изначально запланировано. В одном корабле с штатовским астронавтом вернутся домой и российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.
Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Так россияне не американцы, слово всегда держат.
А может не надо? Пусть за ним Илон Маск сбегает. Или Супермен.