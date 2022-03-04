Правдивая история создания космической ручки Пола Фишера

Существует миф, что NASA заплатил за эту технологию миллион долларов, однако в действительности, американское агентство закупило партию у Фишера в 400 штук по цене в 1000 долларов.

Несмотря на это, Пол Фишер заработал целое состояние, его компания была лидером по производству космических ручек. Со временем у компании появились конкуренты и пришлось сделать цену рыночной. И уже к старту программы Аполлон космическая ручка для NASA в среднем обходилась в 6 долларов.