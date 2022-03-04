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Правдивая история создания космической ручки Пола Фишера

Правдивая история создания космической ручки Пола Фишера (7 фото)

Автор:
04 марта 2022 22:52
Сообщество : Истории
Метки: NASA   Пол Фишер   СССР   интересно   история   космическая ручка   космос   факты   
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Все мы знаем, что первый человек отправился в космос 12 апреля 1961 года. Именно это событие делит наш мир на две части: до и после. Покорение космоса и его исследование надолго стали главными целями человечества.

Все имеющиеся знания и гипотезы насчет жизни и процессов вне планеты Земля нужно было подтверждать на практике. И космонавты были настоящими учёными-экспериментаторами, находившимися вне земной орбиты.

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Естественно, для проведения экспериментов в космосе им нужно было специальное оборудование. Это проявлялось в обычных мелочах. Вот как вы думаете космонавты делают записи, находясь в кораблях? Естественно, сейчас в основном всё записывается на камеры, диктофоны или же компьютеры, но так ведь было не всегда. Да и не всегда такие форматы надёжны и удобны. На заре исследования космоса, пилоты, находясь в герметичном помещении, в котором не действуют земные законы, не могли использовать обычные канцелярские предметы.

Графитовые карандаши, мелки, шариковые и гелиевые ручки были под запретом из-за угрозы повреждения техники корабля.

До чего додумались наши космонавты? Правильно, они использовали восковые мелки, которые не оставляли после себя пыль, которая была так опасна в невесомости, как и микрочастицы графита и грифеля, которые образовывали электропроводящую пыль.

В отличие от наших специалистов, американские не искали лёгких путей. В 1965 года американец Пол Фишер придумал, как использовать в космическом корабле шариковую ручку. Он запатентовал своё изобретение под названием "Space Pen". Принцип работы ручки заключался в том, что чернила в ней находились в твёрдом состоянии в специальном картридже и выдавливались при использовании под давлением в 2,4 атмосферы, при соприкосновении с поверхностью разжижаясь. Давление оказывалось жидким азотом, который находился в картидже. Свою технологию он предложил NASA, те свою очередь, проведя исследования и эксперименты, утвердили "новую" ручку для использования космонавтами во время полётов.

Существует миф, что NASA заплатил за эту технологию миллион долларов, однако в действительности, американское агентство закупило партию у Фишера в 400 штук по цене в 1000 долларов.

Несмотря на это, Пол Фишер заработал целое состояние, его компания была лидером по производству космических ручек. Со временем у компании появились конкуренты и пришлось сделать цену рыночной. И уже к старту программы Аполлон космическая ручка для NASA в среднем обходилась в 6 долларов.

Отвечая на резонный вопрос, что было до 1967 года на вооружении американцев, в основном это были фломастеры. Что касается советских ученых-изобретателей, над аналогичным проектом по созданию антигравитационной ручки работал Михаил Иванович Кривцов. Увы, его исследования не были завершены до конца, и космический мир стал использовать ручку Фишера.

Источник:

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Метки: NASA   Пол Фишер   СССР   интересно   история   космическая ручка   космос   факты   

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Corvus Corax 13 минут назад
"шариковые и гелиевые ручки были под запретом из-за угрозы повреждения техники корабля"

Курицын, ты неграмотный дурак... Ручки не гелиевые, а гелевые... и их не было до 1984 года. А если б и были, то, как и шариковые, они не применялись совсем по другой причине, они не могут писАть в невесомости. Почему - спроси в школе у учителя, он тебе расскажет.
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