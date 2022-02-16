Новый космический телескоп NASA прислал первый снимок остатка сверхновой

Это остаток гигантской звезды на расстоянии 11 000 световых лет, обнаруженный в 17 веке, с ударными волнами, которые подхватывают окружающий газ и нагревают его, генерируя быстрые частицы космических лучей, производящие яркое свечение в рентгеновском свете.

IXPE присоединяется к рентгеновскому телескопу «Чандра», одной из крупнейших космических обсерваторий NASA, запущенной в 1999 году, для изучения различных аспектов рентгеновского спектра.

IXPE, созданная совместными усилиями NASA и Итальянского космического агентства, является первой космической обсерваторией, посвященной изучению поляризации рентгеновских лучей, исходящих от таких объектов, как взорвавшиеся звезды и черные дыры.

На новом изображении, опубликованном NASA ко Дню святого Валентина, данные от IXPE представляют из себя пурпурный шар, на который наложены данные с «Чандры», показанные синим цветом. Насыщенность пурпурного цвета соответствует интенсивности рентгеновского излучения, наблюдаемого с помощью IXPE.

«Чандра» и IXPE с различными типами детекторов фиксируют различные уровни углового разрешения, что дает астрономам и астрофизикам более высокий уровень детализации и позволяет лучше исследовать эти необычные явления.