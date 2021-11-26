Корабль НАСА врежется в астероид, спасая планету

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НАСА запускает свою первую миссию в рамках программы планетарной защиты. Космический аппарат DART отправился на ракете SpaceX Falcon 9, чтобы намеренно врезаться в астероид на скорости 25 000 км/ч. Таким образом специалисты НАСА проверят способность корабля сбивать с курса космические объекты, угрожающие Земле.
Стартовала первая в истории НАСА миссия «планетарной защиты» по отражению астероида, находящегося в 10 миллионах километров от Земли. Космическое агентство США опубликовало эту новость в Твиттере, написав: «И… взлет! Аппарат #DARTMission отправился почти в годичное путешествие, чтобы врезаться в далекий астероид в качестве первой в мире испытательной миссии планетарной защиты».
Double Asteroid Redirection Test (DART), космический зонд в форме ящика, был запущен на борту ракеты SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, примерно в 240 километрах к северо-западу от Лос-Анджелеса.
SpaceX объявила, что зонд отделился от ракеты Falcon 9 через 55 минут после запуска и начал свое одиночное путешествие к месту будущего крушения в 10 миллионах километров от Земли.
Космическому аппарату DART стоимостью $325 миллионов долларов потребуется 10 месяцев, чтобы завершить свое путешествие в глубокий космос, где он врежется в небольшой астероид Диморфос, который вращается вокруг более крупного астероида под названием Дидимос, на скорости около 25 000 км/ч в сентябре 2022 года.
Когда космический зонд весом около полутонны врежется в астероид, он, по задумке ученых, должен изменить его орбиту на долю градуса.
Хотя 300-метровый космический камень не представляет опасности для Земли, НАСА хочет измерить измененную орбиту астероида после столкновения, чтобы оценить эффективность удара. Это испытание системы планетарной защиты станет ориентиром для будущих миссий, которые однажды могут спасти Землю от смертельного удара астероида.
«Это не уничтожит астероид. Это просто немного подтолкнет его», - сказала представитель миссии Нэнси Чабот из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, которая руководит проектом.
Диморфос совершает полный оборот вокруг Дидимоса каждые 11 часов 55 минут. Эта пара не представляет опасности для Земли, но способна помочь ученым измерить эффективность столкновения.
Цель DART - замедлить Диморфос и заставить его продвинуться ближе к большему астероиду, сократив его орбиту на 10 минут.
Цель DART - замедлить Диморфос и заставить его продвинуться ближе к большему астероиду, сократив его орбиту на 10 минут.
Изменение орбитального периода будет измеряться телескопами на Земле. Минимальное изменение, чтобы миссия считалась успешной, составляет 73 секунды.
Метод DART может оказаться полезным для изменения курса любого потенциально опасного астероида за годы или десятилетия до того, как он обрушится на Землю. «Небольшой толчок приведет к большому изменению его будущего положения, и тогда астероид и Земля не будут двигаться по курсу столкновения», - заявили в НАСА.
Ученые постоянно отслеживают астероиды, чтобы определить, могут ли они угрожать Земле. «Хотя в настоящее время нет известного астероида, который бы грозил столкнуться с Землей, мы знаем, что существует большая популяция астероидов, сближающихся с Землей, - рассказал Линдли Джонсон, специалист по планетарной защите НАСА. - Ключ к планетарной защите - найти их задолго до того, как они станут угрожать столкновением. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда астероид направляется к Земле, а мы не знаем, сумеем ли его отразить».
Астероид-цель Диморфос, что по-гречески означает «две формы», имеет диаметр около 300 метров и вращается вокруг Дидимоса, название которого означает «близнец» по-гречески.
Хотя ни один из астероидов не представляет непосредственной угрозы для Земли, НАСА считает Дидимос «потенциально опасными». Но главное, что они являются идеальными кандидатами для теста из-за возможности наблюдать за ними с помощью наземных телескопов. НАСА стремится к тому, чтобы удар был как можно более прямым, чтобы «вызвать наибольшее отклонение». Однако в любом случае DART не уничтожит астероид.
Изображения удара будут также получены с помощью миниатюрного спутника LICIACube, оснащенного камерой, который был предоставлен Итальянским космическим агентством. Спутник будет выпушен космическим кораблем DART за 10 дней до столкновения.
LICIACube - это миниатюрный спутник, который весит меньше 20 килограммов, его длина не превышает длину руки взрослого человека.
Изображения удара будут также получены с помощью миниатюрного спутника LICIACube, оснащенного камерой, который был предоставлен Итальянским космическим агентством. Спутник будет выпушен космическим кораблем DART за 10 дней до столкновения.
LICIACube - это миниатюрный спутник, который весит меньше 20 килограммов, его длина не превышает длину руки взрослого человека.
И Дидимос, и меньший Диморфос были обнаружены относительно недавно: первый - в 1996 году и второй - в 2003 году.тВ год своего открытия Диморфос находился на расстоянии более 4 миллионов километров от Земли - в 15 раз дальше, чем Луна.
НАСА считает любой объект, сближающийся с Землей, потенциально опасным, если он находится в пределах 0,05 астрономических единиц (около 6 миллионов километров) от планеты и имеет диаметр более 200 метров. На сегодня каталогизировано более 27 000 астероидов, сближающихся с Землей, но ни один из них в настоящее время не представляет опасности для нашей планеты.
Астероид Бенну, открытый в 1999 году, в 2135 году пройдет в пределах половины расстояния от Земли до Луны, но вероятность столкновения считается очень низкой.
Бенну, ширина которого составляет около 600 метров, имеет немного больше шансов поразить Землю, чем предполагалось ранее, сообщило НАСА в августе. Космическое агентство повысило риск столкновения Бенну с Землей в течение следующих 300 лет до 1 из 1750. У Бенну также есть 1 шанс из 2700 поразить Землю днем 24 сентября 2182 года. Согласно имеющимся данным, отклонение астероида, такого как Бенну, может потребовать нескольких небольших ударов от какого-то массивного отклоняющего устройства, созданного руками человека.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А мы только гадить в комментах способны и обсирать то что делают другие...
Стоимость проекта Double Asteroid Redirection Test (DART) составила $324,5М.
$308М на разработку и изготовление космических аппаратов, $68,8М на услуги по запуску и $16,5М запланированы на операционные расходы и анализ данных.