Корабль НАСА врежется в астероид, спасая планету

Хотя ни один из астероидов не представляет непосредственной угрозы для Земли, НАСА считает Дидимос «потенциально опасными». Но главное, что они являются идеальными кандидатами для теста из-за возможности наблюдать за ними с помощью наземных телескопов. НАСА стремится к тому, чтобы удар был как можно более прямым, чтобы «вызвать наибольшее отклонение». Однако в любом случае DART не уничтожит астероид.

Изображения удара будут также получены с помощью миниатюрного спутника LICIACube, оснащенного камерой, который был предоставлен Итальянским космическим агентством. Спутник будет выпушен космическим кораблем DART за 10 дней до столкновения.

LICIACube - это миниатюрный спутник, который весит меньше 20 килограммов, его длина не превышает длину руки взрослого человека.