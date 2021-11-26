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Корабль НАСА врежется в астероид, спасая планету

Корабль НАСА врежется в астероид, спасая планету (16 фото + 2 видео)

Автор:
26 ноября 2021 08:30
Сообщество : Космос
Метки: NASA   астероид   дарт   исследования   космос   планетарная защита   столкновение   эксперимент   
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НАСА запускает свою первую миссию в рамках программы планетарной защиты. Космический аппарат DART отправился на ракете SpaceX Falcon 9, чтобы намеренно врезаться в астероид на скорости 25 000 км/ч. Таким образом специалисты НАСА проверят способность корабля сбивать с курса космические объекты, угрожающие Земле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   астероид   дарт   исследования   космос   планетарная защита   столкновение   эксперимент   
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Бедные дидимосяне под угрозой! Руки прочь от Диморфоса!
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4k
sibull 12 минут назад
А бомбочку на астероиде нельзя взорвать?
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57
jalolo 39 минут назад
Если Брюс Уиллис на борту корабля,спим спокойно,планета спасена.
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1k
Irenne Mustafina Час назад
Главное, чтоб он после всего этого к Земле не полетел
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Вот не удивлюсь, что именно этот астеройд епнется потом на Землю)))
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113
Демон 2 часа назад
Фантастических боевиков пересмотрелись?
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6k
newegg 2 часа назад
"Kосмическому аппарату DART стоимостью $325 миллионов долларов ..."
Стоимость проекта Double Asteroid Redirection Test (DART) составила $324,5М.
$308М на разработку и изготовление космических аппаратов, $68,8М на услуги по запуску и $16,5М запланированы на операционные расходы и анализ данных.
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226
Knives22 2 часа назад
А просто посчитать уже никак?
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