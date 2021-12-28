Зачем NASA совет священников и кто наблюдает за НЛО в США

А что будет, если в космосе обнаружат разумных существ? Как это повлияет на религию? Именно такими вопросами задались в NASA.
Для того, чтобы узнать, как повлияет открытие на верующих людей, американское федеральное ведомство привлекло группу из 24 священнослужителей, представляющих различные конфессии.
С развитием технологий и возможностей человечества вероятность найти внеземную жизнь увеличивается.
В связи с этим рушатся некоторые догмы, которые веками являлись основополагающими для множества людей.
Британский священник, теолог из Кембриджского университета Эндрю Дэвидсон уверен, что существование жизни вне нашей планеты возможно.
Дэвидсон не всегда был священником, до того как прийти к вере, он был доктором биохимических наук и работал в Оксфорде.
Букингемский епископ Алан Уилсон, раввин Джонатан Ромейн , имам Кари Асим заверили, что их религиозные конфессии никаким образом не пострадают от открытия внеземной жизни.
Позицию проповедников разделяют и представители русской православной церкви. Святой отец Феодорит заявил, что православие никак не пострадает от встречи с инопланетянами.
«Религия никак не изменится. Я сам не верю в инопланетян, но допустим, они появятся. Но что это изменит в религиозном плане? Бог другим не будет. Просто появится программа в вузах, что существует внеземная жизнь. Но к религиозной жизни это не имеет никакого отношения», — заявил священник.
Участник экспертного совета по религиозным вопросам NASA Эндрю Дэвидсон также занялся написанием книги «Астробиология и христианская доктрина». В книге британский священник рассуждает над возможностью того, что Бог мог создать жизнь не только на Земле. И как стоит реагировать на возможную встречу с инопланетянами.
Экс-глава Института астробиологии NASA Карл Пилчер рассказал зачем ведомству понадобилась помощь священнослужителей. Ученый заявил, что это было нужно для того, чтобы узнать, каким образом исследование космоса скажется на жизни миллиардов жителей Земли. Пусть встречи с инопланетянами может и вовсе не состояться, но лучше быть подготовленным во всех смыслах этого слова.
«Считать, что Земля является единственной планетой в космосе, где появилась жизнь, сегодня просто немыслимо. Мы знаем, что только в этой галактике 100 миллиардов звезд, а еще есть 100 миллиардов галактик во всей Вселенной», — заявил Пилчер.
О том, что мы не одни в этом космосе являемся разумными существами, американцы уже задумываются давно. Военные США изучают неопознанные летательные аппараты. А в 2020 году Пентагон официально подтвердил создание специальной группы внутри ведомства, которая будет заниматься изучением НЛО.
В задачи этой группы будет входить исследование случаев обнаружение НЛО, ведение списков таких случаев, а также определение степени опасности НЛО для национальной безопасности США.
"Министерство обороны создало рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление о природе и происхождении неопознанных летающих объектов", — говорится на официальном сайте ведомства.
Случаи обнаружения НЛО обычными гражданами известны давно. Среди американцев бытует мнение, что Зона 51, являющаяся военной базой, создана для исследования следов НЛО.
Также доподлинно известно, что в 1947 году один владелец ранчо в Нью-Мексико обнаружил обломки неопознанного аппарата, но информацию об этом случае засекретили. Бывший президент Дональд Трамп, комментируя тему внеземных объектов, заявил, что подумает над тем, чтобы рассекретить документы по случаю в Нью-Мексико.
Источник:
В том же году Пентагоном было опубликовано несколько видеороликов сделанных военными ВМС США.
Некоторые из записей уже были в сети, но факт публикации их военным ведомством, подтверждает их подлинность.
Это было сделано с целью развеять мифы и ложные суждения и ажиотаж в обществе, которые вызывают подобные видеоролики.
Источник:
Еще одно видео обнаружения НЛО было сделано американским режиссером-расследователем Джереми Корбеллом. Он выложил у себя в Инстаграме кадры, заснятые эсминцем США. Реальность этой записи подтвердили в Пентагоне.
В то же время, представитель пресс-службы ведомства Сьюзан Гоф заявила, что никаких публичных комментариев и обсуждений работы специалистов по обнаружению и анализу случаев выявления НЛО Минобороны США делать не будет. В официальных рапортах военной разведки, которые изучали данные случи, нет четкого ответа на вопрос о происхождении неопознанных летательных объектов.
В американские СМИ просочилась информация, что часть случаев может быть связана с передовыми разработками мировых военных держав, в том числе России и Китая. Но официально это никто не подтвердил.
Источник:
- Тайна исчезновения воды на Марсе раскрыта
- НАСА показала полет Ingenuity в облаке пыли
- Как создавалась ручка, которой пишут космонавты
- НАСА отправит миссию к астероиду, который полон драгоценных металлов
- НАСА отправило в космос спутник размером с коробку хлопьев
Понравилось32
--------------------------------------------------------------------------------------
А как вы хотели хоспода ..Россия вдруг вырвалась резко вперед по ракетному вооружению и т.д. А в сша военный бюджет уже 580 лярдов Байден вчера подписал И все пыль глотают !!! ..
А у России в разы меньше ..хе хе Ну Китай там все же к России жмутся
Повлияет ещё как - антиутопия станет основой, служение культу перейдёт в новую фазу. Засирание мозгов усилится многократно.
Мы сами с собой на своей планете не можем никак разобраться, чёрные, белые, узкоглазые. Нам Англосаксов хватает с их стремлением господства над миром - чем не рептилойды?
Какие в жопу инопланетяне ещё?!
Хотя я лично не верю в возможность контакта с внеземной цивилизацией разумных существ. Никто не может назвать вероятность возникновения не только разумных существ, но и просто жизни на планете.
Количество звёзд и планет велико, но вероятность возникновения на них РАЗУМНОЙ цивилизации ничтожно мала.
Если взять нашу галактику и прикинуть по взрослому такую вероятность, то можно допустить что существует ещё несколько живых планет, возможно даже десятки. Но вот вопрос: КОГДА И ГДЕ?
Тупой обыватель грезящий о контакте с разумной цивилизацией не в состоянии не то что понять, а даже почувствовать масштабы пространства и времени созданные Богом.
Предположим саму вероятность того что даже в нашей галактике "Млечный Путь" вместе с нами существует ещё полторы тысячи живых планет и возможно на сотнях из них даже есть разумная жизнь. Но они раскиданы в пространстве и времени на такое титаническое расстояние, что встреча с ними не то что стремиться к нулю - она нулевая!
Потому, что ближайшая к нам цивилизация (по теоретической вероятности) может находится к нам так близко, что до неё рукой подать, всего каких то пару тысяч световых лет! Ерунда по масштабам вселенной, да и по масштабам галактики не очень далеко. Но вы понимаете что такое расстояние хотя бы в сто световых лет? Это непреодолимая пропасть! Мало того эта самая близкая к нам разумная цивилизация по масштабам галактики крайне близко к нам не только в пространстве НО И ВО ВРЕМЕНИ! Она существует несколько миллиардов лет до нас, или несколько миллиардов лет после нашего отбытия в РАЙ!
Так что забудьте об инопланетянах.
Что бы понять это нужно хотя бы почувствовать масштабы пространства-времени созданной Богом вселенной.
Если они нас найдут, значит сильнее нас технологически, и или нас сожрут или выкачают ресурсы.
А в плане религии, будет новая вера - наказаны мы за грехи своя... как любая религия отмазывается.
Ну не так. Православные верят в Бога, а не в марсиан. Че он может "разделять"? Инквизиция по нему плачет)))