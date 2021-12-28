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Зачем NASA совет священников и кто наблюдает за НЛО в США

Зачем NASA совет священников и кто наблюдает за НЛО в США (16 фото + 2 видео)

Автор:
28 декабря 2021 19:08
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Ynews   Наука и религия   инопланетяне   интересно   космос   нло   религия   
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А что будет, если в космосе обнаружат разумных существ? Как это повлияет на религию? Именно такими вопросами задались в NASA.

Для того, чтобы узнать, как повлияет открытие на верующих людей, американское федеральное ведомство привлекло группу из 24 священнослужителей, представляющих различные конфессии.

С развитием технологий и возможностей человечества вероятность найти внеземную жизнь увеличивается.

В связи с этим рушатся некоторые догмы, которые веками являлись основополагающими для множества людей.

Британский священник, теолог из Кембриджского университета Эндрю Дэвидсон уверен, что существование жизни вне нашей планеты возможно.

Дэвидсон не всегда был священником, до того как прийти к вере, он был доктором биохимических наук и работал в Оксфорде.

 

Букингемский епископ Алан Уилсон, раввин Джонатан Ромейн , имам Кари Асим заверили, что их религиозные конфессии никаким образом не пострадают от открытия внеземной жизни.

Позицию проповедников разделяют и представители русской православной церкви. Святой отец Феодорит заявил, что православие никак не пострадает от встречи с инопланетянами.

«Религия никак не изменится. Я сам не верю в инопланетян, но допустим, они появятся. Но что это изменит в религиозном плане? Бог другим не будет. Просто появится программа в вузах, что существует внеземная жизнь. Но к религиозной жизни это не имеет никакого отношения», — заявил священник.

Участник экспертного совета по религиозным вопросам NASA Эндрю Дэвидсон также занялся написанием книги «Астробиология и христианская доктрина». В книге британский священник рассуждает над возможностью того, что Бог мог создать жизнь не только на Земле.  И как стоит реагировать на возможную встречу с инопланетянами.

Экс-глава Института астробиологии NASA Карл Пилчер рассказал зачем ведомству понадобилась помощь священнослужителей. Ученый заявил, что это было нужно для того, чтобы узнать, каким образом исследование космоса скажется на жизни миллиардов жителей Земли. Пусть встречи с инопланетянами может и вовсе не состояться, но лучше быть подготовленным во всех смыслах этого слова.

«Считать, что Земля является единственной планетой в космосе, где появилась жизнь, сегодня просто немыслимо. Мы знаем, что только в этой галактике 100 миллиардов звезд, а еще есть 100 миллиардов галактик во всей Вселенной», — заявил Пилчер.

О том, что мы не одни в этом космосе являемся разумными существами, американцы уже задумываются давно. Военные США изучают неопознанные летательные аппараты. А в 2020 году Пентагон официально подтвердил создание специальной группы внутри ведомства, которая будет заниматься изучением НЛО.


В задачи этой группы будет входить исследование случаев обнаружение НЛО, ведение списков таких случаев, а также определение степени опасности НЛО для национальной безопасности США.

"Министерство обороны создало рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление о природе и происхождении неопознанных летающих объектов", — говорится на официальном сайте ведомства.

Случаи обнаружения НЛО обычными гражданами известны давно. Среди американцев бытует мнение, что Зона 51, являющаяся военной базой, создана для исследования следов НЛО.

Также доподлинно известно, что в 1947 году один владелец ранчо в Нью-Мексико обнаружил обломки неопознанного аппарата, но информацию об этом случае засекретили. Бывший президент Дональд Трамп, комментируя тему внеземных объектов, заявил, что подумает над тем, чтобы рассекретить документы по случаю в Нью-Мексико.

В том же году Пентагоном было опубликовано несколько видеороликов сделанных военными ВМС США.

Некоторые из записей уже были в сети, но факт публикации их военным ведомством, подтверждает их подлинность.

 

Это было сделано с целью развеять мифы и ложные суждения и ажиотаж в обществе, которые вызывают подобные видеоролики.

Еще одно видео обнаружения НЛО было сделано американским режиссером-расследователем Джереми Корбеллом. Он выложил у себя в Инстаграме кадры, заснятые эсминцем США. Реальность этой записи подтвердили в Пентагоне.

В то же время, представитель пресс-службы ведомства Сьюзан Гоф заявила, что никаких публичных комментариев и обсуждений работы специалистов по обнаружению и анализу случаев выявления НЛО Минобороны США делать не будет. В официальных рапортах военной разведки, которые изучали данные случи, нет четкого ответа на вопрос о происхождении неопознанных летательных объектов.

В американские СМИ просочилась информация, что часть случаев может быть связана с передовыми разработками мировых военных держав, в том числе России и Китая. Но официально это никто не подтвердил.

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Метки: NASA   Ynews   Наука и религия   инопланетяне   интересно   космос   нло   религия   
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47k
zloykoyot 2 часа назад
Хм. А что странного в том, что обнаружение инопланетян никак не повлияет на религию? Открытие того, что Земля вращается вокруг Солнца и что мы вовсе не центр Вселенной не повлияли же. Если Он создал нас, почему бы Ему не создать и ещё хоть тысячу миров? Создал же Он заблудших в вере индейцев, негров, чукчей/алеутов и так далее. Появится больше миссионеров, только и всего.
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400
zenon Полчаса назад
Одна пара рассказывала, как над ними пошутили. Возвращались они из городка, где были в гостях у родителей. Всё было нормально тут они выехали на холм и увидели в машине свет, обыкновенный, как у фар машины, но выше. Они ехали и тот свет был то позади, то впереди и звука не было. Думали, что кто-то балуется прожектором. И вдруг свет стал на секунду ярче и у них образовалась дырка на заднем стекле. Они увидели, как что-то пролетело над ними, заглянуло в окно и дало резкую свечу вверх и сторону, они видели, как это взлетело и тут же исчезло. Утром они глянули на машину. Позади дырка и не следа что это оплавилось. И ни следа, что это зацепило что-то ещё в машине. Молчали они долгое время. Потом, когда стало понемногу открываться о инопланетянах они тоже рассказали. Вот машина у нас осталась и она там стоит. Приехали к ним. Глянули и не поверили. Это не был лазер, он только пробил дырку в стекле не было ни звука, и не повредил ничего. Стекло вынули и с концами.
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703
Mixan 56 минут назад
В американские СМИ просочилась информация, что часть случаев может быть связана с передовыми разработками мировых военных держав, в том числе России и Китая. Но официально это никто не подтвердил.
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А как вы хотели хоспода ..Россия вдруг вырвалась резко вперед по ракетному вооружению и т.д. А в сша военный бюджет уже 580 лярдов Байден вчера подписал И все пыль глотают !!! ..
А у России в разы меньше ..хе хе Ну Китай там все же к России жмутся
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9k
Lynx 59 минут назад
А возможность слинять отсюда или получение чистой энергии, если планетяне так раздобреют?
Повлияет ещё как - антиутопия станет основой, служение культу перейдёт в новую фазу. Засирание мозгов усилится многократно.
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400
zenon Lynx Полчаса назад
Нельзя в полный сосуд долить ещё чего-то там. Сначала нужно из него отлить, что пытались сделать. Но потом его забили до основания пережёванной лапшой.
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24k
Лунный Кот Час назад
Да ну их нахер этих инопланетян и тех кто их ищет тоже!
Мы сами с собой на своей планете не можем никак разобраться, чёрные, белые, узкоглазые. Нам Англосаксов хватает с их стремлением господства над миром - чем не рептилойды?
Какие в жопу инопланетяне ещё?!

Хотя я лично не верю в возможность контакта с внеземной цивилизацией разумных существ. Никто не может назвать вероятность возникновения не только разумных существ, но и просто жизни на планете.
Количество звёзд и планет велико, но вероятность возникновения на них РАЗУМНОЙ цивилизации ничтожно мала.

Если взять нашу галактику и прикинуть по взрослому такую вероятность, то можно допустить что существует ещё несколько живых планет, возможно даже десятки. Но вот вопрос: КОГДА И ГДЕ?
Тупой обыватель грезящий о контакте с разумной цивилизацией не в состоянии не то что понять, а даже почувствовать масштабы пространства и времени созданные Богом.
Предположим саму вероятность того что даже в нашей галактике "Млечный Путь" вместе с нами существует ещё полторы тысячи живых планет и возможно на сотнях из них даже есть разумная жизнь. Но они раскиданы в пространстве и времени на такое титаническое расстояние, что встреча с ними не то что стремиться к нулю - она нулевая!
Потому, что ближайшая к нам цивилизация (по теоретической вероятности) может находится к нам так близко, что до неё рукой подать, всего каких то пару тысяч световых лет! Ерунда по масштабам вселенной, да и по масштабам галактики не очень далеко. Но вы понимаете что такое расстояние хотя бы в сто световых лет?
Это непреодолимая пропасть! Мало того эта самая близкая к нам разумная цивилизация по масштабам галактики крайне близко к нам не только в пространстве НО И ВО ВРЕМЕНИ! Она существует несколько миллиардов лет до нас, или несколько миллиардов лет после нашего отбытия в РАЙ!


Так что забудьте об инопланетянах.

Что бы понять это нужно хотя бы почувствовать масштабы пространства-времени созданной Богом вселенной.
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279
viktor-chikalev Лунный Кот 11 минут назад
Забористый нынче опиум для народа.
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4k
Allmaster Час назад
Не дай боже нарваться на инопланетян...
Если они нас найдут, значит сильнее нас технологически, и или нас сожрут или выкачают ресурсы.
А в плане религии, будет новая вера - наказаны мы за грехи своя... как любая религия отмазывается.
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17k
Александр Сучков Час назад
..."Позицию проповедников разделяют и представители русской православной церкви. Святой отец Феодорит заявил, что православие никак не пострадает от встречи с инопланетянами..."

Ну не так. Православные верят в Бога, а не в марсиан. Че он может "разделять"? Инквизиция по нему плачет)))
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