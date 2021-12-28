Зачем NASA совет священников и кто наблюдает за НЛО в США

Дэвидсон не всегда был священником, до того как прийти к вере, он был доктором биохимических наук и работал в Оксфорде.

Букингемский епископ Алан Уилсон, раввин Джонатан Ромейн , имам Кари Асим заверили, что их религиозные конфессии никаким образом не пострадают от открытия внеземной жизни.