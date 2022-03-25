15 загадочных вещей из прошлого, о назначении которых вы сразу и не догадаетесь

1998
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Чего только люди не наизобретали на своем жизненном пути. Столько вещей, приспособлений, аппаратов и прочего, что иногда поражают наше воображение.
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Свадебное кольцо с зубцами внутри. Со временем зубцы врастали в плоть и кольцо нельзя было снять
Обычное испанское или итальянское древковое оружие с подпружиненным складным наконечником копья и четырьмя кремневыми пистолетами, XVIII век.
Свинцовые накладки на грудь для кормящих матерей, чтобы младенец не кусался. О вреде свинца узнали гораздо позже
Источник:
АНТИФИШКИ
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