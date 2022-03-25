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Сообщество Исторические факты 1315 постов • 257 подписчиков подписаться
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15 загадочных вещей из прошлого, о назначении которых вы сразу и не догадаетесь

15 загадочных вещей из прошлого, о назначении которых вы сразу и не догадаетесь (16 фото)

Автор:
25 марта 2022 23:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Прошлое   вещи   загадка   истоия   ответы   
1998
16

Чего только люди не наизобретали на своем жизненном пути. Столько вещей, приспособлений, аппаратов и прочего, что иногда поражают наше воображение.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Исторические факты   Прошлое   вещи   загадка   истоия   ответы   
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4  комментария
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5k
Divergent?!? Час назад
Все соответствует заголовку, кроме кожи динозавра. У нее нет предназначения, о котором можно не догадаться.
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460
Николай Cornho Минуту назад
я из ссср и я не видел такого ни разу в жизни, вот максимум автоматизации пельменесоздания который я видел у себя или у соседей дома
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6k
Думай о хорошем! Час назад
ну если 80 лет назад было античное время - тогда да. так то это пособие для студентов стоматологов
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