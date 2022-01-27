Эсэсовцы в юбках: истории женщин, работавших в концлагерях

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Государственный музей Аушвиц-Биркенау, Польша, выпустил проект "Женщины, работающие на СС", где собрал документацию и снимки женщин, которые служили Адольфу Гитлеру. Удалось собрать данные более 200 женщин-эсэсовцев, служивших в "лагере смерти" Освенциме.
Проект государственного музея Аушвиц-Биркенау под названием "Женщины, работающие на СС" документирует жизнь женщин, служивших Гитлеру и работавших в концлагерях. Одна из самых известных - Мария Мандель (фото ниже), которую заключенные прозвали "Чудовищем". Она была начальником женской части Освенцима с октября 1942 по октябрь 1944 года, была известна своей жестокостью, и отправила примерно полмиллиона женщин и детей на смерть, самостоятельно отбирая людей для отправки в газовые камеры.
Мария Мандель
По данным музея, в мае 1944 года Мандель организовала вечеринку для старших сотрудников лагеря. Одним из гостей был австрийский архитектор Вальтер Дежако, который занимал должность руководителя проектного отдела Центрального строительного управления войск СС и полиции в Освенциме. Дежако также разработал планы крематория и газовых камер в Биркенау.
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В январе 1945 года Мандель бежала в горы южной Баварии, а в августе 1945 года ее поймали и арестовали американские военные. Ее долгое время держали в тюрьме Дахау, а через год передали Польше, где она приговорена к смертной казни через повешение. Мандель казнили 24 января 1948 года в возрасте 36 лет.
"Некоторые женщины-охранницы СС, работавшие в лагере, встречались с эсэсовцами после работы. Ночные визиты офицеров, должно быть, были частыми, так как в марте 1943 года им официально запретили входить в женские помещения. Однако, это не мешало им вступать в тесные отношения, в результате чего в Освенциме образовались десятки пар, и некоторые из них закончились браком," - рассказывает эксперт музея Сильвия Вышинска.
Еще одна надзирательница в лагере - Луиза Виктория Руст. Она родилась 14 января 1915 года в Вареле, Нижняя Саксония, а в ноябре 1940 года приступила к работе в женском концентрационном лагере Равенсбрюк. Затем ее отправили в Освенцим, где она служила с апреля 1942 по январь 1945 года. Там она познакомилась с роттенфюрером СС Хайнцем Шульцем. У пары завязались отношения, и они поженились в июле 1943 года.
Луиза Виктория Руст
Эксперты упомянули еще одну надзирательницу - Герту Марту Тэк (фото ниже). С мая 1941 по октябрь 1942 года Тэк работала в женском концентрационном лагере Равенсбрюк, где охраняла заключенных, которые занимались строительством дорог. Осенью 1942 года ее перевели в Освенцим. После встречи с офицером СС Фридрихом Стивицом, руководителем в мужской части лагеря, в мае 1944 года она вышла за него замуж.
"Хотя число женщин-надзирательниц по сравнению с мужчинами было небольшим, это не меняет того факта, что не только мужчины, но и женщины активно поддерживали концентрационные лагеря и принимали участие в совершенных в них преступлениях. Большинство женщин, работавших в Освенциме, закончили только среднюю школу. Небольшой процент охранников все же имел среднее образование, ни у кого из них не было высшего образования," - рассказывает эксперт Сильвия Вышинска.
Другая надзирательница, Гертруда Венигер, работала главным надзирателем за женщинами-охранниками в лагере Эдеран, который принадлежал концлагерю Флоссенбюрг. После войны ее арестовали советские власти, после чего она была отправлена в спецлагерь №4 в Баутцене. Ее дальнейшая судьба осталась неизвестной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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