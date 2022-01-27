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Эсэсовцы в юбках: истории женщин, работавших в концлагерях

Эсэсовцы в юбках: истории женщин, работавших в концлагерях (13 фото)

Автор:
27 января 2022 21:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Германия   Исторические факты   Прошлое   гитлер   история   события   факты   фото   
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Государственный музей Аушвиц-Биркенау, Польша, выпустил проект "Женщины, работающие на СС", где собрал документацию и снимки женщин, которые служили Адольфу Гитлеру. Удалось собрать данные более 200 женщин-эсэсовцев, служивших в "лагере смерти" Освенциме.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   Исторические факты   Прошлое   гитлер   история   события   факты   фото   
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7  комментариев
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Павел Коваленко Час назад
т в а ри!гореть им в аду вечно!
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14k
Сергей 12 минут назад
Предать их имена забвению навечно надо...
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5k
Allmaster 19 минут назад
По Ламброзо, у них всех печать тупости и жестокости.
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3k
RALEXXX 20 минут назад
Они были уверены, что выполняют очень нужную для фатерлянда работу. А вообще женщины-охранницы и надзирательницы - обычное дело во всех странах мира. Когда-то будучи студентом подрабатывал на скорой. И один раз у меня был вызов в женский спецприёмник Бутырской тюрьмы. Так мне тогда как раз запомнилась тамошняя надзирательница. Красивая стройная молодая девчонка. Ухоженная. В форме. С хлыстом в руке. Там одна девка стала что-то просить или выступать, так она без единого слова её так этим хлыстом стеганула, что та отлетела в угол и там тихо всхлипывала. А я промолчал. Хотя даже если бы что сказал, это ничего не изменило бы.
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59k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
чет подозрительно
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Александр Час назад
Жаль что не всех сразу переловили. Много дожило до старости.
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Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Самый страшный зверь - это ....!
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