Эсэсовцы в юбках: истории женщин, работавших в концлагерях

"Хотя число женщин-надзирательниц по сравнению с мужчинами было небольшим, это не меняет того факта, что не только мужчины, но и женщины активно поддерживали концентрационные лагеря и принимали участие в совершенных в них преступлениях. Большинство женщин, работавших в Освенциме, закончили только среднюю школу. Небольшой процент охранников все же имел среднее образование, ни у кого из них не было высшего образования," - рассказывает эксперт Сильвия Вышинска.