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15 случаев, когда люди сталкивались на улице с загадочными штуками

15 случаев, когда люди сталкивались на улице с загадочными штуками (16 фото)

Автор:
19 февраля 2022 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Улица   вещи   загадка   интересно   необычное   фото   
329
16

Пользователи сети часто делятся своими интересными находками в соцсетях, а мы рады перенаправить их вам. Видели ли вы что-то подобное?

Даже если вы всю жизнь провели в одном и том же городе, вряд ли вы можете знать обо всех приспособлениях, которые в нём используются. Велик шанс того, что вы наткнётесь на некую таинственную штуку, просто прогуливаясь по улицам. А она, вероятно, была там давным-давно, да и к тому же выполняет определённую полезную функцию.


1. Старые подножки, которые помогали людям садиться в конные экипажи и выходить из них

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2. Машина-мутант в Нью-Йорке

Это арт-объект специально созданный для привлечения внимания.


3. Так выглядит подставка для урны в греческом городке

4. Перевозка железнодорожной снегоуборочной машины, которую толкают перед паровозом

Непосвящённым кажется, что это какой-то гибрид грузовика и дома.


5. Небольшой крытый мост

Стены и крушу строили для того, чтобы защищать деревянный пол моста от быстрого износа из-за осадков.


6. Декроттуар — приспособление для очистки обуви при входе в подъезд

7. Било — сигнальный музыкальный инструмент

Таким пользуются вместо церковного колокола.


8. Ворота, блокирующие подъезд к вышкам сотовой связи, закрытые на множество замков

На самом деле можно открыть эти ворота, отперев только один навесной замок. Такая конструкция означает, что воротами могут пользоваться несколько человек, и если один из них потеряет ключи, нужно будет заменить только его замок — в отличие от одного замка с множеством ключей, когда пришлось бы давать новый ключ множеству людей.


9. Довольно необычная антипарковочная мера с выпуклой дорожкой

10. Удивительная конструкция на авто, нужная для перевозки строительных материалов

Таких, как, например, столешница из акрилового камня или пиломатериалы.


11. Загадочные столбы с сетками на обочине дороги в Нидерландах

Они помогают летучим мышам ориентироваться, пока в этом месте не выросли деревья. Летучие мыши должны слышать отражение своего звука, чтобы понимать, куда они летят. Эти штуки заменят им листья деревьев.


12. Переносной резервуар для тестирования подводных дыхательных аппаратов и обучения людей их использованию

13. Специальная мини-дамба от паводковых вод, расположенная перед дверью в это заведение

14. Эти необычные конструкции поддерживают балконы рядом стоящих домов

Балконы явно были добавлены уже после завершения строительства дома.


15. Удивительный дом, построенный во время энергетического кризиса 70-х годов в США

Дом частично находится под землёй ради экономии на отоплении и охлаждении.

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Метки: Улица   вещи   загадка   интересно   необычное   фото   
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Шурави 23 минуты назад
10 - с такими "удивительными конструкциями* весь черкизон гонял
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Борис Карабанов 15 минут назад
Декроттуар! Красивое... А мужики-то и не знали.
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