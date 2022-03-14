15 поразительных вещей из прошлого, которые вас точно удивят

621
16
В истории человечества очень много забавных и редких изобретений, которые даже для нашего времени слишком экстравагантны. То, что было привычно в прежние времена, сегодня вызывает удивление. В этом посте вы увидите поразительные вещи из повседневной жизни прошлого.
Это многофункциональное устройство могло не только стричь траву, но и собирать снег. А внутри кабины был встроен кондиционер и радиотелефон, 1957 год
×
×
Это штатив для посмертных снимков. В викторианские времена фотография с умершим родственником была распространенным феноменом
В 1905 году учёные считали, что этим прибором можно измерить активность мозга. Это френометр Лавери
Любите пончики, но не хотите испачкаться? В 1955 году Рассел. Э. Оукс придумал антикапельный прибор для поедания этого лакомства
Этот сложный механизм на фото является прототипом банковского сейфа. В этом средневековом сундуке хранились сокровища аббатства Мельк в Австрии
На фото специалист проводит замеры с помощью микрометра красоты. Этот инструмент позволял рассчитать точные пропорции лица, для последующей коррекции с помощью косметики
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Это же гениально: 20+ примеров умного и необычного дизайна
- 15 поразительных вещей, которые не встретишь каждый день
- 15 познавательных снимков, которые помогут взглянуть на мир по-новому
- 15 интересных вещей из прошлого
- 18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам
24
Понравилось24
Новости партнёров