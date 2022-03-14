15 поразительных вещей из прошлого, которые вас точно удивят

В истории человечества очень много забавных и редких изобретений, которые даже для нашего времени слишком экстравагантны. То, что было привычно в прежние времена, сегодня вызывает удивление. В этом посте вы увидите поразительные вещи из повседневной жизни прошлого.

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Это многофункциональное устройство могло не только стричь траву, но и собирать снег. А внутри кабины был встроен кондиционер и радиотелефон, 1957 год 0 Источник:

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Специальная клетка для транспортировки преступников 0 Источник:

Приспособление, чтобы учить ребёнка ходить, 1939 год 0 Источник:

Вариант современного спасательного круга, 1925 год 0 Источник:

Это штатив для посмертных снимков. В викторианские времена фотография с умершим родственником была распространенным феноменом 0 Источник:

Устройство для курильщиков, если вдруг пошёл дождь 0 Источник:

Летающее авто Джесса Диксона. Развивало скорость до 160 км/ч, 1940 год 0 Источник:

В 1905 году учёные считали, что этим прибором можно измерить активность мозга. Это френометр Лавери 0 Источник:

Любите пончики, но не хотите испачкаться? В 1955 году Рассел. Э. Оукс придумал антикапельный прибор для поедания этого лакомства 0 Источник:

Изобретение для коррекции формы носа, 1930 год 0 Источник:

Этот сложный механизм на фото является прототипом банковского сейфа. В этом средневековом сундуке хранились сокровища аббатства Мельк в Австрии 0 Источник:

На фото специалист проводит замеры с помощью микрометра красоты. Этот инструмент позволял рассчитать точные пропорции лица, для последующей коррекции с помощью косметики 0 Источник:

Прибор для ловли собак. Выглядит страшновато, но видно, что псу даже нравится 0 Источник:

Японская машина с автоматическим мяуканьем, для отпугивания грызунов 0 Источник: