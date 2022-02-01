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Проверь свою проницательность: 20 исторических фото, загадка которых откроется только после прочтения

Проверь свою проницательность: 20 исторических фото, загадка которых откроется только после прочтения (20 фото)

Автор:
01 февраля 2022 17:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадка   описание   понавательное   разгадки   фото   
1337
20

Читайте подпись под фото только после того, как хорошенько посмотрите и придумаете свою версию происходящего. Так интереснее, поверьте!

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Изобpaжeние coбаки с подпиcью «CAVE CANEM», анaлог coвременному «Ocторожно злaя собaка», Помпeи, II в. дo н.э.


Голлaндcкие дeти игрaют у 155-мм амepиканских ocколочно-фугacных гaубичных снapядов М107 на улице гopoдa.


Eфрейтop Адольф Гитлep co своими бoeвыми товapищами из 16-го Баварского резepвного пexoтного полкa.


Экстремальная студенческая игра - выпить стакан воды с плотно прижатой к горлу опасной бритвой, 1910 год.


Празднование 50-летия моста « Золотые ворота ». Сан-Франциско , 1987 г .



Долина смерти под Севастополем, усыпанная ядрами пушек. Крымская война 1853 - 1856 гг.



1972 год - необычный конкурс-кастинг на роль в фильме "Планета обезьян" . Все участницы должны были носить маски горилл и правдоподобно изображать этих животных.


Девушки записываются на аборт . СССР , 1980-е.


Линкор "Айова" проходит Панамский канал, 2001 год.


Отдельностоящий гараж на 48 автомобилей с лифтом в деловом районе Чикаго. Построен компанией Westinghouse Electric and Manufacturing Company в 1936 году.


1924 год - башня из бочек спиртного, подготовленная к сожжению, сухой закон, США.


Немецкий лётчик выпал из горящего самолёта. Первая Мировая война, 1914-1918 гг. Парашютов ещё не было.


Собиратель окурков. Париж, 1900-е.



Кремль декорирован электрическими лампочками в честь коронации Николая II. 1896 г.


Князь Михаил Долгоруков, перед расстрелом, 1937 год. Реабилитирован посмертно 4 января 1957 года. Состава преступления в его действиях не обнаружено.


Слепые дети изучают гиппопотама в Американском Естественно–историческом музее, 1914 год.


Цирковые слоны Кири и Мэни участвуют в уборке мусора с улиц разбомбленного Гамбурга. Германия, ноябрь 1945 года.


Чарльз Дьюк оставил свое семейное фото на Луне, 1972.


Вьетнамцы берут в плен американского летчика, катапультировавшегося из подбитого самолета, 1967.

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Метки: Исторические факты   загадка   описание   понавательное   разгадки   фото   
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9  комментариев
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67k
Максим 52 минуты назад
Комментарий к фото
Лол, фотка цветная, а грунт серый)) Ска чтож вы так палитесь.
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6
Царь 10 минут назад
Девушки записываются на аборт . СССР , 1980-е.
Судя по внешнему виду какие-то подозрительные девушки из 80ых.
А, точно 80е?
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50
Аванес Мефодиевич 13 минут назад
Мы научимся заголовок ставить во главе фото, а не анонсом к предыдущему? Я вот здесь долго понимал где тут экстремальная студенческая игра - выпить стакан воды с плотно прижатой к горлу опасной бритвой

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5k
a_komolow Полчаса назад
Как башню из бочек сложили?
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27k
Е-Лена 42 минуты назад
Как всегда - в пиндосской подборке о нас только негатив.
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1k
Yus 50 минут назад
Изобретателем парашюта в современном виде является Г. Е. Котельников (1872 1944), инженер из Санкт-Петербурга, который первым в мире создал ранцевый парашют, в 1912 году получив патент на это изобретение в России, Франции, Германии и США
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1k
Егор Терентьев 51 минуту назад
"1924 год - башня из бочек спиртного, подготовленная к сожжению, сухой закон, США."

" Разбить?
Разбить.
Пол-литра?
Пол-литра!
Вдребезги?
Ну, конечно, вдребезги!
Да я тебя за это!"
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Millefeuille

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