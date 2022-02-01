Читайте подпись под фото только после того, как хорошенько посмотрите и придумаете свою версию происходящего. Так интереснее, поверьте!
Изобpaжeние coбаки с подпиcью «CAVE CANEM», анaлог coвременному «Ocторожно злaя собaка», Помпeи, II в. дo н.э.
Голлaндcкие дeти игрaют у 155-мм амepиканских ocколочно-фугacных гaубичных снapядов М107 на улице гopoдa.
Eфрейтop Адольф Гитлep co своими бoeвыми товapищами из 16-го Баварского резepвного пexoтного полкa.
Экстремальная студенческая игра - выпить стакан воды с плотно прижатой к горлу опасной бритвой, 1910 год.
Празднование 50-летия моста « Золотые ворота ». Сан-Франциско , 1987 г .
Долина смерти под Севастополем, усыпанная ядрами пушек. Крымская война 1853 - 1856 гг.
1972 год - необычный конкурс-кастинг на роль в фильме "Планета обезьян" . Все участницы должны были носить маски горилл и правдоподобно изображать этих животных.
Девушки записываются на аборт . СССР , 1980-е.
Линкор "Айова" проходит Панамский канал, 2001 год.
Отдельностоящий гараж на 48 автомобилей с лифтом в деловом районе Чикаго. Построен компанией Westinghouse Electric and Manufacturing Company в 1936 году.
1924 год - башня из бочек спиртного, подготовленная к сожжению, сухой закон, США.
Немецкий лётчик выпал из горящего самолёта. Первая Мировая война, 1914-1918 гг. Парашютов ещё не было.
Кремль декорирован электрическими лампочками в честь коронации Николая II. 1896 г.
Князь Михаил Долгоруков, перед расстрелом, 1937 год. Реабилитирован посмертно 4 января 1957 года. Состава преступления в его действиях не обнаружено.
Слепые дети изучают гиппопотама в Американском Естественно–историческом музее, 1914 год.
Цирковые слоны Кири и Мэни участвуют в уборке мусора с улиц разбомбленного Гамбурга. Германия, ноябрь 1945 года.
Чарльз Дьюк оставил свое семейное фото на Луне, 1972.
Вьетнамцы берут в плен американского летчика, катапультировавшегося из подбитого самолета, 1967.
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Судя по внешнему виду какие-то подозрительные девушки из 80ых.
А, точно 80е?
" Разбить?
Разбить.
Пол-литра?
Пол-литра!
Вдребезги?
Ну, конечно, вдребезги!
Да я тебя за это!"