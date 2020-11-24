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Порт-Айленд — насыпной остров со своим метрополитеном и вертолётной площадкой

Порт-Айленд — насыпной остров со своим метрополитеном и вертолётной площадкой (7 фото)

Автор:
24 ноября 2020 11:15
Сообщество : Факты
Метки: Порт-Айленд   искусственные острова   насыпные острова   факты   япония   
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В период с 1968 по 1981 годы в порту Кобе создавался насыпной остров. 28 февраля 1966 года муниципальному собранию был представлен "проект по намыву Порт-Айленда". Строительство осуществлялось в два периода.

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Метки: Порт-Айленд   искусственные острова   насыпные острова   факты   япония   
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