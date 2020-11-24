Порт-Айленд — насыпной остров со своим метрополитеном и вертолётной площадкой

В период с 1968 по 1981 годы в порту Кобе создавался насыпной остров. 28 февраля 1966 года муниципальному собранию был представлен "проект по намыву Порт-Айленда". Строительство осуществлялось в два периода.
В качестве строительного материала использовалось отработанное сырьё с электростанций и мусороперерабатывающих заводов.
Площадь острова составляет 8,33 км2.
В настоящее время он соединён с городом дорогой и линией метрополитена.
За несколько десятилетий насыпной портовый остров превратили в образовательный кластер. На территории острова работают сразу шесть университетов:
- Женский университет Кобэ
- Университет Конан
- Университет Кобэ
- Университет Кобэ Гакуин
- Медицинский университет Хёго
- Префектуральный университет Хёго
Также построено два музея, вертолётная площадка, НИИ, причалы, выставочные залы и конференц-центр.
Остров строили в два этапа. Северная часть острова (большая) была введена в эксплуатацию в 1981 году, тогда как южная часть острова была достроена только в 2010 году.
Расширение площади портов за счёт насыпных островов стало привычной практикой для Японии. С одной стороны успешно решается вопрос утилизации сырья, которое нельзя дополнительно переработать, а с другой — Япония прирастает территориями.
Всё же Япония — это отдельная цивилизация...
Источник:
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