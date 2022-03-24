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Подборка фотографий из прошлого страны, которой уже нет (сегодня без комментариев)
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Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР ностальгия фото
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