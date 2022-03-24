Историческо-политические архивы: 20 ссылок для тех, кто хочет вспомнить прошлое

Сегодняшние события все чаще и чаще напоминают нам о прошлом, об исторических моментах, о политических заявлениях, о том, что все, что было привело к тому, что мы сегодня имеем.Наша подборка для тех, кто хочет окунутся в исторические архивы, узнать об орденах, оружии, посмотреть военные фото и почитать цитаты вершителей наших судеб.
Российское историческое общество. Архивы
Старые карты
Ссылки по истории
Сайт Хронос - войны мира
О наградах мира
Огромный список ссылок по оружию
Оружие и военная техника всего мира
Всемирная история в лицах
Архив социально-политической истории
Исторические события от А до Я
Афоризмы и перлы политиков
И еще
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось29