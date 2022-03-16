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Как видел Китай XIX века англиканский священник

Как видел Китай XIX века англиканский священник (16 фото)

Автор:
16 марта 2022 16:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Китай   Культура   документальные снимки   интересное   история   факты   фото   
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Уильям Чарльз Уайт, англиканский епископ, получил образование в Торонто, в колледже Уиклиф. Его произвели в сан в 1896 году.
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Источник:

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Метки: Китай   Культура   документальные снимки   интересное   история   факты   фото   
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Serg2001 Час назад
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