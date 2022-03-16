Как видел Китай XIX века англиканский священник

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Уильям Чарльз Уайт, англиканский епископ, получил образование в Торонто, в колледже Уиклиф. Его произвели в сан в 1896 году.
Уайт работал миссионером в Китае с 1909 по 1934 год и он был первым англиканским епископом провинции Хэнань в 1910 году.
Епископ был очень заинтересован китайской культурой и литературой. В дальнейшем он стал коллекционером Королевского музея Онтарио. Также он работал профессором китаеведения в университете Торонто до 1948 года.
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Уайт тщательно запечатлел жизнь в Китае в период с конца 1800-х и до начала 1900-х годов. Особенно внимательно он следил за жизнью в Ханчжоу (провинция Чжэцзян) и Фучжоу (провинция Фуцзянь).
Особенно интересны снимки китайских мастеров и могил жертв Кученгенской резни. Могилы располагаются на миссионерском кладбище Фучжоу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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