Кто обитал в одесских катакомбах и как они появились

История их началась примерно в 30-х годах XIX века. Тогда Одесса нуждалась в доступных и дешевых строительных материалах, а под городом были пласты лёгкого и вполне долговечного жёлтого известняка, который еще известен как ракушечник. Добыча этого камня стала вполне себе прибыльным делом.

За короткий срок под городом появилась запутанная сеть ходов, которой нет ни на одной карте. Шахты были проложены на глубине 35 метров, иногда пересекаясь на разных уровнях. Когда в шахте полностью заканчивался известняк, то начинали разрабатывать новый пласт. Вот так, со временем, под городом и его окрестностями и появился запутанный лабиринт.