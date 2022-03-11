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Кто обитал в одесских катакомбах и как они появились

Кто обитал в одесских катакомбах и как они появились (7 фото)

Автор:
11 марта 2022 15:11
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   места   одесса   партизаны   факты   фото   
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Когда на стенах домов Одессы возникают трещины жители всегда начинают говорить, что это все из-за катакомб. Жители города уже привычно валят на них всё - и ямы на дорогах, и прорыв канализации.
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Источник:

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Метки: интересное   история   места   одесса   партизаны   факты   фото   
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