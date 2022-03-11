Кто обитал в одесских катакомбах и как они появились

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Когда на стенах домов Одессы возникают трещины жители всегда начинают говорить, что это все из-за катакомб. Жители города уже привычно валят на них всё - и ямы на дорогах, и прорыв канализации.
Длина одесского подземного лабиринта 2500 км и это, наверное, самые длинные и запутанные катакомбы в мире.
Как они возникли?
История их началась примерно в 30-х годах XIX века. Тогда Одесса нуждалась в доступных и дешевых строительных материалах, а под городом были пласты лёгкого и вполне долговечного жёлтого известняка, который еще известен как ракушечник. Добыча этого камня стала вполне себе прибыльным делом.
За короткий срок под городом появилась запутанная сеть ходов, которой нет ни на одной карте. Шахты были проложены на глубине 35 метров, иногда пересекаясь на разных уровнях. Когда в шахте полностью заканчивался известняк, то начинали разрабатывать новый пласт. Вот так, со временем, под городом и его окрестностями и появился запутанный лабиринт.
За короткий срок под городом появилась запутанная сеть ходов, которой нет ни на одной карте. Шахты были проложены на глубине 35 метров, иногда пересекаясь на разных уровнях. Когда в шахте полностью заканчивался известняк, то начинали разрабатывать новый пласт. Вот так, со временем, под городом и его окрестностями и появился запутанный лабиринт.
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Обитатели катакомб
Внушительная часть этих знаменитых катакомб лежит под селом Нерубайское. Вход в них закрыт массивными металлическими воротами, а во время Второй мировой там скрывались советские партизаны. Как говорит Андрей Красножон, который занимается исследованием катакомб, один из партизанских отрядов провёл в лабиринте чуть больше года.
Но скрывались не только партизаны. В разные года там прятались политические беженцы и бандиты, им всем приходилось жить в одинаковых условиях.
Но скрывались не только партизаны. В разные года там прятались политические беженцы и бандиты, им всем приходилось жить в одинаковых условиях.
Прокопанные тоннели были для партизан не только укрытием, но и местом для вполне удобного существования. Комнаты отдыха, где мужчины играли в шашки, домино или шахматы, спальные комнаты были выдолблены сбоку от основного коридора. Внутри каждой спальни выдалбливалась полка, служившая кроватью, которую для удобства застилали сеном.
В лабиринте даже больница была с настоящими койками и операционной.
Женщины готовили еду на печках из известняка, а дым выходил в верхний ярус через вентиляционное отверстие.
В лабиринте даже больница была с настоящими койками и операционной.
Женщины готовили еду на печках из известняка, а дым выходил в верхний ярус через вентиляционное отверстие.
Потолок напоминает твердую губку, а стены - грубую наждачную бумагу. Когда партизаны выбирались на поверхность, то переодевались, чтобы их не поймали немцы, ведь одежда из-за высокой влажности приобретала особенный, специфический запах.
Другие особенности
Партизаны не могли освещать помещение круглосуточно свечами или же керосиновыми лампами. И еще была опасность заблудиться, ведь камень поглощает звук и если кому-то не повезло заплутать в лабиринте, то крик его вряд ли кто-то мог услышать. Дозорные сменялись каждые два часа, потому что если долго стоять в кромешной темноте и тишине, то начинались слуховые галлюцинации.
Сейчас на карту нанесены только 1700 километров катакомб, исследователям предстоит еще очень много работы.
Не так давно нашли новые коридоры, где нашли газеты столетней давности, дореволюционные керосиновые лампы и даже банкноты царского времени. Такие вот артефакты, пролежавшие нетронутыми много-много лет, - это исторический привет от бывших обитателей тёмного и таинственного лабиринта под Одессой.
Не так давно нашли новые коридоры, где нашли газеты столетней давности, дореволюционные керосиновые лампы и даже банкноты царского времени. Такие вот артефакты, пролежавшие нетронутыми много-много лет, - это исторический привет от бывших обитателей тёмного и таинственного лабиринта под Одессой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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