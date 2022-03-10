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Легенда, основанная на реальных событиях: Гамельнский крысолов

Легенда, основанная на реальных событиях: Гамельнский крысолов (10 фото)

Автор:
10 марта 2022 16:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Предания   дети   интересное   история   легенды   сказки   факты   
467
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Есть известная история, что в 1284 году в город Гамельн, что расположен на реке Везер в Нижней Саксонии, пришли полчища крыс. Люди метались в ужасе и не знали, что делать.
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Источник:

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Метки: Предания   дети   интересное   история   легенды   сказки   факты   
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5  комментариев
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850
Gleb_Skameikin Час назад
очень интересно, спасибо
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Андрей Батаев 17 минут назад
так вот почему в Дьябло 3 босса-крысу в портале зовут Гамельн... познавательно :-)
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14k
Иван Фёдорович 2 часа назад
Легенды со временам обрастают новыми подробностями и теряют старые, так что изначально это мог быть и крестовый поход и массовая истерия или даже то что жители сами убили всех своих детей (что часто было в те времена во время голода), а историю выдумали чтобы их не обвинили в массовом убийстве.
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