Легенда, основанная на реальных событиях: Гамельнский крысолов

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Есть известная история, что в 1284 году в город Гамельн, что расположен на реке Везер в Нижней Саксонии, пришли полчища крыс. Люди метались в ужасе и не знали, что делать.
Но как-то раз в этот город пришел человек в странной разноцветной одежде, который объявил себя Великим Ловцом Крыс. Он предложил за немаленькие деньги избавить жителей города от грызунов. После того, как обо всем договорились мужчина вынул дудочку и стал наигрывать мелодию. После первых же звуков из город потекла лавина крыс. Они шли за музыкантом, словно загипнотизированные, а когда добрались до реки Везер, то скрылись под водой навсегда.
Горожане были счастливы, однако крысолов вызывал у них ужас, его обвинили в колдовстве и отказались платить. Крысолов был в ярости и поклялся отомстить обманщикам. И месть не заставила себя долго ждать: 26 июня этот загадочный мужчина собрал, при помощи флейты, вокруг себя всех ребятишек города и повел их прочь.
Они дошли до горы за крепостной стеной, где открылись чудесные врата, за которыми и скрылся музыкант вместе с детьми. Остались лишь двое: один был слеп, а другой нем. Немой запомнил место, где пропали все дети, а первый поведал, какие же светлые чувства он испытал, когда звучала музыка.
Пропало 130 детей. Их родители помчались к горе Коппенберг, но увидели лишь небольшую расщелину, куда ушёл Крысолов с их чадами. С тех самых пор улица, по которой шел волшебник, называется Bungen-Strasse и на ней нельзя исполнять любую музыку.
Они дошли до горы за крепостной стеной, где открылись чудесные врата, за которыми и скрылся музыкант вместе с детьми. Остались лишь двое: один был слеп, а другой нем. Немой запомнил место, где пропали все дети, а первый поведал, какие же светлые чувства он испытал, когда звучала музыка.
Пропало 130 детей. Их родители помчались к горе Коппенберг, но увидели лишь небольшую расщелину, куда ушёл Крысолов с их чадами. С тех самых пор улица, по которой шел волшебник, называется Bungen-Strasse и на ней нельзя исполнять любую музыку.
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Аналогичные истории
Есть история из городка Бранденбург, где человек с помощью своей скрипки увёл за собой всех детей. А обширные поля рядом с городом Лорх человек со свирелью очистил от полчищ муравьев. Ему пообещали за это сто гульденов, а когда не выплатили обещанное, то он своей музыкой увёл из города всех свиней и утопил в озере.
Похожая история есть и про горы Гарца. Странный музыкант с волынкой, как только начинал играть, становился причиной смерти какой-либо девушки. Вообще, ничего удивительного, если вы хоть раз слышали, как звучит волынка, то можно представить, что было, если он не умел на ней играть. Волынщик собрал пятьдесят душ прекрасных дев и увёл в недра горы.
Такая же легенда ходит и в Абиссинии, там два злобных демона с волшебными дудками ездят по городам верхом на козлах и заманивают детей. Им никто не в силах противостоять, самые смелые и сильные воины буквально замирают при звучании мелодии.
Похожая история есть и про горы Гарца. Странный музыкант с волынкой, как только начинал играть, становился причиной смерти какой-либо девушки. Вообще, ничего удивительного, если вы хоть раз слышали, как звучит волынка, то можно представить, что было, если он не умел на ней играть. Волынщик собрал пятьдесят душ прекрасных дев и увёл в недра горы.
Такая же легенда ходит и в Абиссинии, там два злобных демона с волшебными дудками ездят по городам верхом на козлах и заманивают детей. Им никто не в силах противостоять, самые смелые и сильные воины буквально замирают при звучании мелодии.
Разумные предположения
Если вспомнить, как именно закончилась эпидемия Чёрной Смерти в Европе XIV века, то надо знать, что в разных местах тысячи и тысячи людей были охвачены истерией. Они танцевали как безумные, и их пляски называли пляской святого Витта или же святого Иоанна. Толпы ходили по деревням, крича днями напролёт и танцуя до изнеможения. Падая от усталости они жаловались на боли в груди и говорили, что лучше бы им умереть.
Это явление называли "хореоманией" и оно вспыхивало регулярно, то тут, то там. Таких случаев было зафиксировано не меньше пятидесяти, а потом они просто исчезли. Ну тут уж конспирологи развернулись на полную: неизвестный вирус, колдовство и... странная эмоциональная реакция на освобождение от карантинных мер, когда во время эпидемий люди должны были неделями, месяцами сидеть в собственных домах, забаррикадировавшись ото всех.
Это явление называли "хореоманией" и оно вспыхивало регулярно, то тут, то там. Таких случаев было зафиксировано не меньше пятидесяти, а потом они просто исчезли. Ну тут уж конспирологи развернулись на полную: неизвестный вирус, колдовство и... странная эмоциональная реакция на освобождение от карантинных мер, когда во время эпидемий люди должны были неделями, месяцами сидеть в собственных домах, забаррикадировавшись ото всех.
"Гамельнский крысолов" мог быть пересказом событий 1237 года, когда в городе Эрфурт примерно сто детей были подвержены "хореомании" - они крича и беснуясь пошли в сторону Армштада. Добравшись до конечного пункта, они, согласно преданию, рухнули как подкошенные, погрузившись в странный сон. Родители, конечно, забрали малышей, но никто из них так и не пришел в себя. У них развилась падучая, потеря памяти и большинство из них потом умерло.
17 июня 1278 года примерно сто человек, пораженных всё той же "хореоманией" устроили пляски на Мозельском мосту в Утрехте. Конструкция не выдержала такого обращения, рухнула и все танцоры утонули. Исследователи выявили, что все эти предания идут из одного корня, когда любое невротическое расстройство объясняли очень удобно - это все проклятие ведьм, а то и самого дьявола.
Впечатлительные люди часто впадали в состояние аффекта, наблюдая за поведением "одержимых падучей", они банально сходили с ума. Ну а "месть крысолова" была очень хорошо спланированным актом массового психоза, когда один человек легко может увлечь за собой и всех остальных. И это "увлечение" несёт тяжелые последствия - сгинуть в пропасти, обрушить мост.
Впечатлительные люди часто впадали в состояние аффекта, наблюдая за поведением "одержимых падучей", они банально сходили с ума. Ну а "месть крысолова" была очень хорошо спланированным актом массового психоза, когда один человек легко может увлечь за собой и всех остальных. И это "увлечение" несёт тяжелые последствия - сгинуть в пропасти, обрушить мост.
Теории
Легенда о "Гамельнском крысолове" впервые увидела свет в XVI веке, постепенно обрастала деталями и подробностями и в XVIII-XIX оказалась в руках у Гёте и братьям Гримм. Последние особенно любили подпустить ужаса, так что ничего удивительного.
В книге "Мир, освещённый лишь огнём" есть несколько мифов о крысолове. Автор говорил, что есть некая легенда о педофиле-маньяке XIII века. Кто-то хотел обвинить цыган, ворующих детей, заманивая их в свои кибитки танцами и песнями.
В книге "Мир, освещённый лишь огнём" есть несколько мифов о крысолове. Автор говорил, что есть некая легенда о педофиле-маньяке XIII века. Кто-то хотел обвинить цыган, ворующих детей, заманивая их в свои кибитки танцами и песнями.
Также долгое время это поведение пытались объяснить массовым отравлением спорыньёй, что не лишено смысла, кстати, ведь в Европе и правда была такая проблема. Алкалоид, подобный ЛСД, мог поражать колоссальные слои населения, вне зависимости от положения и достатка.
Правда есть маленький нюанс: такой вот натуральный яд-наркотик не может вызывать припадочные танцы и безудержное веселье. Он наоборот вызывает бредовые галлюцинации, подавленное состояние, страх и навязчивое желание уединения.
Правда есть маленький нюанс: такой вот натуральный яд-наркотик не может вызывать припадочные танцы и безудержное веселье. Он наоборот вызывает бредовые галлюцинации, подавленное состояние, страх и навязчивое желание уединения.
Есть даже версия о детским Крестовом походе 1212 года. Дескать, больше 20 тысяч детишек были уведены из Европы, чтобы освободить Иерусалим. Но тут снова несостыковки: религиозные "крысоловы", что призывали вступить в "воинство Христово" были монахами и никак не могли быть нелепо разряженными дудочниками.
Резюме
Нет конкретной истории о Гамельнском крысолове. Из точного тут только дата - 26 июня 1284 года, которую потом заменили в нескольких внушительных германских источниках на 22 июля 1276 года. Почему - неизвестно. Но точные даты говорят, что за этой легендой стоят настоящие события.
А иначе зачем же в 1300 году появился тематический витраж церкви на Рыночной площади в Гамельне, утерянный в 1660 году. Но его подробное описание и рисунок барона Августина фон Мёрсперга остались. Мозаика из цветного стекла и слюды изображала разряженного дудочника в окружении детей в белых платьях.
Также есть записи в Хрониках вроде "сто лет тому назад пропали наши дети", а 26 июня стала точкой отсчета "времён" в Гамельне, где все события записаны "от ухода детей наших".
Наверное был всё-таки некий захват детей. Может быть работорговцами, которые музыкой и красивым представлением заманили сотню ребятишек на корабли. Причем тут крысы? Есть некие туманные воспоминания о каком-то рекрутском военном наборе, который город Гамельн провёл очень нечестно, утаив деньги нанимателя. А потом и был наказан таким вот жестоким способом: кража толпы детей.
Как думаете, что стало основой для этой страшной легенды?
А иначе зачем же в 1300 году появился тематический витраж церкви на Рыночной площади в Гамельне, утерянный в 1660 году. Но его подробное описание и рисунок барона Августина фон Мёрсперга остались. Мозаика из цветного стекла и слюды изображала разряженного дудочника в окружении детей в белых платьях.
Также есть записи в Хрониках вроде "сто лет тому назад пропали наши дети", а 26 июня стала точкой отсчета "времён" в Гамельне, где все события записаны "от ухода детей наших".
Наверное был всё-таки некий захват детей. Может быть работорговцами, которые музыкой и красивым представлением заманили сотню ребятишек на корабли. Причем тут крысы? Есть некие туманные воспоминания о каком-то рекрутском военном наборе, который город Гамельн провёл очень нечестно, утаив деньги нанимателя. А потом и был наказан таким вот жестоким способом: кража толпы детей.
Как думаете, что стало основой для этой страшной легенды?
Источник:
АНТИФИШКИ
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