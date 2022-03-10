Легенда, основанная на реальных событиях: Гамельнский крысолов

Есть история из городка Бранденбург, где человек с помощью своей скрипки увёл за собой всех детей. А обширные поля рядом с городом Лорх человек со свирелью очистил от полчищ муравьев. Ему пообещали за это сто гульденов, а когда не выплатили обещанное, то он своей музыкой увёл из города всех свиней и утопил в озере.

Похожая история есть и про горы Гарца. Странный музыкант с волынкой, как только начинал играть, становился причиной смерти какой-либо девушки. Вообще, ничего удивительного, если вы хоть раз слышали, как звучит волынка, то можно представить, что было, если он не умел на ней играть. Волынщик собрал пятьдесят душ прекрасных дев и увёл в недра горы.

Такая же легенда ходит и в Абиссинии, там два злобных демона с волшебными дудками ездят по городам верхом на козлах и заманивают детей. Им никто не в силах противостоять, самые смелые и сильные воины буквально замирают при звучании мелодии.