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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (26 фото)

Автор:
24 марта 2022 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2642
26
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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19  комментариев
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84k
Taras Kozalupko 2 часа назад
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Это так только кот может ходить, они не доверяют
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3k
Sergiy Rambus 2 минуты назад
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Пёс скорее не за пожрать попёрся.
Вдруг у тебя там мячик, или палка какая нибудь.
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1k
Linusya 2 минуты назад
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меня похуже проблема, все люди как люди, а я в сырую погоду сзади в грязных брызгах до колен, как бы аккуратно старалась не ходить
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13k
Типа граф 7 минут назад
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И ещё хотелось бы добавить про молодёжь , которая зимой ходила в подвёрнутых штанах и явно не зимней обуви , почему они сейчас не ходят в шортах и шлёпанцах ?!
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13k
Типа граф 11 минут назад
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Я помню свои очки пол часа искал , которые даже не на лбу , а на носу были , настолько я к ним привык . А сколько раз я на первые свои очки садился задом и не счесть , оправа вся была чинена перечинена )))
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11k
Karelian Полчаса назад
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А я спокоен, моя весит 1,5 кана.
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2k
Andrey G 42 минуты назад
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Казахи так и делают. А армяни, когда кговорят на русском, вставляют армянские слова. А русские в Германии вставляют немецкие слова в русскую речь. Так происходит по одной причине: безграмотность говорящего. Нередко ты забываешь или не знаешь слово,ю на языке, на котором говоришь, но знаешь на другом языке. И если ты знаешь, что собеседник его тоже знает, впихиваешь (подтверждение безграмотности).
Не умеющие говорить вставляют иностранные лова для понта. В России - это англицизмы. За границей те, кто еле-еле бормочет по ненашенскому, вставляют в русскую речь через слово иностранные словечки. Я называю это "корчу из себя местного, говорить на местном не могу, но сделаю вид, что влился на столько, что трудно различать языки" (типо не специально). А вообще по количеству слов другого языка в речи можно интеллектуальность человека проверять.
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10k
Гуляка 43 минуты назад
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"прекратить её на холодильник"
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4k
Enigma Kuutar 47 минут назад
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Я свою так и назвала ))
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58
hammog 51 минуту назад
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И прямо сейчас кто- то 3,14здит лампочку...
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417
sapsanbosh 53 минуты назад
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А в дурдоме - валенки.
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58
hammog 55 минут назад
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Не ссыте, скоро выпустят нашу. Серую с занозами)))
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2k
Andrey G 56 минут назад
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Люди, начните уже думать хоть чутка. Человек не способен так же хорошо учить с монитора как с бумаги. Книгу/учебник ты быстро можешь перелистнуть, держа несколько страниц между пальцами, сделать пометки и закладки, играя цветом. На бумаге записать заметку и прекратить её на холодильник, чтобы не забыть. И самое главное - бумага растёт снова и снова.
Компуктер - это источник грязи, большой и ядовитый. Его утилизация ещё то занятие.
И самое паршивое, с компьютерами документооборот не особо то и снизился.
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9k
Павел 2 часа назад
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опять?
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9k
Павел 2 часа назад
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было уже не раз
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9k
Павел 2 часа назад
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было
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