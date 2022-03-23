Одинокие женщины, которые, кажется, никогда не найдут себе спутников

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Из-за блокировок различных соцсетей и ухода с российского рынка многих сервисов для знакомств, одиноким людям стало сложнее коммуницировать с противоположным полом. А данный пост посвящен женщинам, которые так неэффективно используют свой последний (возможно) шанс. Знакомьтесь, пока не заблокировали!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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когда ещё сидел на таких сайтах и приложениях порой такие индивиды попадались что хотелось им просто написать типа "але, как у вас дела? нормально все? врача не надо? а может всё таки вызвать?"
Вполне возможно, что откликнется такой же одинокий мужик с несколькими детьми.
Остальное биомусор.