FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14329 постов • 2843 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Одинокие женщины, которые, кажется, никогда не найдут себе спутников

Одинокие женщины, которые, кажется, никогда не найдут себе спутников (19 фото)

Автор:
23 марта 2022 23:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   женщины   запросы   мужчины   парни   прикол. девушки   смех   
2550
19
Из-за блокировок различных соцсетей и ухода с российского рынка многих сервисов для знакомств, одиноким людям стало сложнее коммуницировать с противоположным полом. А данный пост посвящен женщинам, которые так неэффективно используют свой последний (возможно) шанс. Знакомьтесь, пока не заблокировали!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   женщины   запросы   мужчины   парни   прикол. девушки   смех   
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
KOSTELLO 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид 21 минуту назад
Ничего, ничего. Заблокируют всю эту срамоту и глядишь, люди снова начнут знакомиться в кафе, ресторанах, парках, баньках...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Master Bo 41 минуту назад
Посмеялся от души! У её учёная степень!!!! По отсосам?


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Поручик 58 минут назад
Девицы выглядят так, как будто их "одной формочкой наделали", как куличики в детской песочнице. Да ещё и "мелкосисечные" вдобавок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
967
Copycat Час назад
я сам навидался на анкеты подобные поверьте тут ещё не самое худшее собрано) так щадяще

когда ещё сидел на таких сайтах и приложениях порой такие индивиды попадались что хотелось им просто написать типа "але, как у вас дела? нормально все? врача не надо? а может всё таки вызвать?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу Час назад
Сборище ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mowgley Час назад
11. Евгения - женщина с тремя детьми, но анкета без вы.е.6.о.нов. Мало ли, что в их жизни случилось.
Вполне возможно, что откликнется такой же одинокий мужик с несколькими детьми.

Остальное биомусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
запросы завышеные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страна, в которой можно путешествовать по времени Страна, в которой можно путешествовать по времени Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах "Чтобы квартира в Москве и 300 тысяч в месяц": требования к мужчинам на сайтах знакомств "Чтобы квартира в Москве и 300 тысяч в месяц": требования к мужчинам на сайтах знакомств Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг "Щедрый, без детей, зарплата больше сотки": каких мужчин ищут девушки в интернете "Щедрый, без детей, зарплата больше сотки": каких мужчин ищут девушки в интернете Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63944



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
1
87
Гениальное изобретение, которое помогло остановить немцев под Москвой
"Мне дали понять, что возвращаться нежелательно": Чулпан Хаматова покинула Россию
3
380
"Мне дали понять, что возвращаться нежелательно": Чулпан Хаматова покинула Россию
Набирающие популярность в сообществах
15 историй о кошмарных соседях
0
5
15 историй о кошмарных соседях
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
0
6
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 18 марта
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
8
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#факты#автомир#аварии#авто аварии#Разное#дети#кино
#фото#интересно#интересное#дтп#Ynews#СССР#Приколы#в мире#картинки#новости
#прикол#Ватермарк#люди#автомобили#Россия#подборка#США#Девушка#забавно#повезло

На что жалуетесь?

Вернуться