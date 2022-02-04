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Женщины честно рассказали, что их больше всего бесит в мужчинах

Женщины честно рассказали, что их больше всего бесит в мужчинах (20 фото)

Автор:
04 февраля 2022 13:22
Метки: Юмор   девушки   женщины   мужчины   отношения   парни   смех   
1685
20
Перед вами самый откровенный пост на Фишках. Представительницы прекрасной половины человечества так разоткровенничались, что их просто не остановить. Мужчины, данный пост можно взять на заметку!
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Метки: Юмор   девушки   женщины   мужчины   отношения   парни   смех   
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16  комментариев
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17k
DeniZZka Полчаса назад
Да блин, я бы и сам с радостью с перегарищем в маршрутку не лез, но на работу ехать надо, а за руль тоже нельзя.
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2k
сеньор Леонсио 22 минуты назад
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63k
физраствор. 23 минуты назад
Скажу за всех мужиков - вы тупые курицы!.. когда вы нам нужны вы сразу чего то требуете. Были бы поумнее все вы получили. но вы же требуете - поэтому хрен вам..
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176
В-ий 24 минуты назад
ну ни знаю. мне все женственные бабы нравятся. правда я альфонс
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3k
Слава Андреев 24 минуты назад
ха ха))) а что их вообще не бесит?)) надо начать с простого.
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33k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Бритва Полчаса назад
а мужской хвост из волос чем кому-то не угодил?
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5k
Бу Полчаса назад
Есть ответный пост про баб?)
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793
Hallo FreeSpace 43 минуты назад
как хорошо, что у меня нет девушки
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10k
Kostick 44 минуты назад
пусть бесяцца, пусть) дядек к 35 годикам в % соотношении всё меньше и меньше становится. а ежели не алкаш, да с работой и жильём - так ваще редкостная редкость. вот только что по себе, что по знакомым холостякам - накуй оно надо, рассказы кому рассказывать, да выслушивать бредни. бабшеринг - ибоваистену) и не корыто лада-гранта, да ещё и с прицепом, а вполне себе норм. выбрал, оттестдрайвил, на парковку вернул, и гуляй спокойно. без пмс-ов и прочей шняги.
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36k
kalinser 50 минут назад
Когда мужики смотреть на нее перестанут,вот тогда действительно начнет бесить!


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48k
noName 52 минуты назад
Комментарий к фото
Чет мне другие девки попадались,которые наоборот вот эту розово-слюнявую пургу требовали...
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