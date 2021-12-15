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7 мифов о "Титанике", которые давно пора развенчать

7 мифов о "Титанике", которые давно пора развенчать (8 фото)

Автор:
15 декабря 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: больше правды   история   крушение   мифы   слухи   события   титаник   факты   
2494
8
Крушение «Титаника» можно с уверенностью назвать самой известной морской катастрофой всех времен. За прошедшие сто с лишним лет о нем писали книги, снимали фильмы, проводили журналистские и научные расследования. За всей этой шумихой вымысел постепенно сливается с правдой, и некоторые мифы о катастрофе воспринимаются как истина. Что ж, пора исправить ситуацию.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: больше правды   история   крушение   мифы   слухи   события   титаник   факты   
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13  комментариев
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2k
Алексей Час назад
--- это не самое смертоносное кораблекрушение за всю историю.----
______________________
А почему бы и не привести информацию о самом смертоносном кораблекрушении за всю историю? Или некомильфо вспоминать о судне с беженцами, потопленном советской подводной лодкой?
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13k
Вася 15 минут назад
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216
Sergiu 42 минуты назад
А самый большой обман в том что потонул не Титаник, а Олимпик.
Ради страховой выплаты подменили.
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1k
Walther 44 минуты назад
Поучительно, но категорически не нравится название статьи - "7 мифов о "Титанике", которые давно пора развенчать". Я считаю, что не надо их развенчивать, так и директора РЕН-ТВ без работы оставить недолго!
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12k
Хью́берт Час назад
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