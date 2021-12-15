7 мифов о "Титанике", которые давно пора развенчать

Несмотря на то, что капитан Эдвард Смит не прислушался к предупреждениям о льдах и не замедлил «Титаник», когда айсберги оказались у него на пути, капитан Смит вошел в историю как герой. Этот статус был дополнительно усилен его изображением в различных телешоу и фильмах, где он непременно выведен положительным персонажем.

Несомненно, капитан Смит погиб вместе с кораблем. Можно утверждать, что это действие само по себе делает капитана Смита героем. Однако более пристальный взгляд на действия капитана перед тем, как корабль затонул, ставит этот статус под сомнение. Член Исторического общества Титаника Пол Лауден-Браун считает, что героя из Смита делают зря. По его словам, «Смит знал, сколько пассажиров было на борту и сколько мест было в спасательных шлюпках, и при этом он разрешал спасательным шлюпкам выходить лишь частично заполненными». Капитан Смит ничего не сделал, чтобы обеспечить место на спасательных шлюпках большему количеству людей, и в результате многие спасательные шлюпки, покинувшие «Титаник» в ту ночь, были заполнены лишь наполовину, тогда как людям на палубе не хватило в них мест.

Кроме того, капитан Смит был предупрежден о возможной встрече с айсбергами на курсе «Титаника», но не предпринял никаких действий, чтобы уменьшить скорость лайнера, хотя и знал, что впереди него опасная местность. В дополнение ко всему этому, существует множество противоречивых сообщений о его смерти. После гибели лайнера были изготовлены открытки с его изображением, в прессе появлялись истории о том, как он плыл по воде с ребенком на руках, - однако ни одна из них так и не нашла своего подтверждения. Некоторые газеты сообщали, что Смит застрелился, когда корабль тонул, в то время как другие свидетели утверждают, что видели, как Смит нырял в море. В конце концов, даже его смерть окутана тайной, и невозможно сказать, умер ли он «смертью героя».