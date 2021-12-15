7 мифов о "Титанике", которые давно пора развенчать

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Крушение «Титаника» можно с уверенностью назвать самой известной морской катастрофой всех времен. За прошедшие сто с лишним лет о нем писали книги, снимали фильмы, проводили журналистские и научные расследования. За всей этой шумихой вымысел постепенно сливается с правдой, и некоторые мифы о катастрофе воспринимаются как истина. Что ж, пора исправить ситуацию.
Миф №1: Непотопляемый корабль
Самый распространенный миф, связанный с «Титаником», - это то, что корабль был непотопляемым. Мы слышим эту фразу снова и снова - «Титаник» был непотопляемым кораблем. Этот миф так широко распространен, потому что предположительно в 1912 году вице-президент компании White Star Line Филипп Франклин заявил: «Нет опасности, что «Титаник» затонет. Он не может утонуть, и даже в случае крушения пассажиры не понесут ничего, кроме неудобств». Однако это было неофициальное заявление. исследователи не обнаружили ни одного случая, когда официально корабль называли непотопляемым. Да, у него была защита от затопления, но катастрофа - всегда немного лотерея. «Титанику» не повезло - и в этом не было ничего небычного.
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Миф #2: Оркестр играл религиозный гимн
Одна из самых часто повторяемых историй о гибели «Титаника» - история о том, что корабельный оркестр в последние минуты жизни корабля играла религиозный гимн «Ближе, Господь, к Тебе», когда корабль шел ко дну. Ни один из участников группы не выжил при затоплении, и все они были названы героями. Уже 20 апреля 1912 года на первой полосе газеты Daily Mirror появился заголовок: «Музыканты, герои тонущего «Титаника», играли «Ближе, Господь, к Тебе», когда лайнер шел к гибели». Эта сцена была представлена в фильме 1958 года «Ночь, которую запомнят» и воссоздана в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года.
Между тем, хотя очевидцы на борту «Титаника» помнят, как оркестр играл «Ближе, Господь, к Тебе», но те, кто помнит это, смогли уйти с корабля до того, как он затонул. Многие утверждают, что группа играла более оптимистичную музыку, чтобы поднять настроение пассажирам. Мы никогда не узнаем последнюю песню, которую группа исполнила перед тем, как корабль затонул. «Ближе, Господь к Тебе» часто называют последней песней «Титаника», потому что это грустный гимн, соответствующий трагедии.
Между тем, хотя очевидцы на борту «Титаника» помнят, как оркестр играл «Ближе, Господь, к Тебе», но те, кто помнит это, смогли уйти с корабля до того, как он затонул. Многие утверждают, что группа играла более оптимистичную музыку, чтобы поднять настроение пассажирам. Мы никогда не узнаем последнюю песню, которую группа исполнила перед тем, как корабль затонул. «Ближе, Господь к Тебе» часто называют последней песней «Титаника», потому что это грустный гимн, соответствующий трагедии.
Миф №3: капитан Смит был героем
Несмотря на то, что капитан Эдвард Смит не прислушался к предупреждениям о льдах и не замедлил «Титаник», когда айсберги оказались у него на пути, капитан Смит вошел в историю как герой. Этот статус был дополнительно усилен его изображением в различных телешоу и фильмах, где он непременно выведен положительным персонажем.
Несомненно, капитан Смит погиб вместе с кораблем. Можно утверждать, что это действие само по себе делает капитана Смита героем. Однако более пристальный взгляд на действия капитана перед тем, как корабль затонул, ставит этот статус под сомнение. Член Исторического общества Титаника Пол Лауден-Браун считает, что героя из Смита делают зря. По его словам, «Смит знал, сколько пассажиров было на борту и сколько мест было в спасательных шлюпках, и при этом он разрешал спасательным шлюпкам выходить лишь частично заполненными». Капитан Смит ничего не сделал, чтобы обеспечить место на спасательных шлюпках большему количеству людей, и в результате многие спасательные шлюпки, покинувшие «Титаник» в ту ночь, были заполнены лишь наполовину, тогда как людям на палубе не хватило в них мест.
Кроме того, капитан Смит был предупрежден о возможной встрече с айсбергами на курсе «Титаника», но не предпринял никаких действий, чтобы уменьшить скорость лайнера, хотя и знал, что впереди него опасная местность. В дополнение ко всему этому, существует множество противоречивых сообщений о его смерти. После гибели лайнера были изготовлены открытки с его изображением, в прессе появлялись истории о том, как он плыл по воде с ребенком на руках, - однако ни одна из них так и не нашла своего подтверждения. Некоторые газеты сообщали, что Смит застрелился, когда корабль тонул, в то время как другие свидетели утверждают, что видели, как Смит нырял в море. В конце концов, даже его смерть окутана тайной, и невозможно сказать, умер ли он «смертью героя».
Несомненно, капитан Смит погиб вместе с кораблем. Можно утверждать, что это действие само по себе делает капитана Смита героем. Однако более пристальный взгляд на действия капитана перед тем, как корабль затонул, ставит этот статус под сомнение. Член Исторического общества Титаника Пол Лауден-Браун считает, что героя из Смита делают зря. По его словам, «Смит знал, сколько пассажиров было на борту и сколько мест было в спасательных шлюпках, и при этом он разрешал спасательным шлюпкам выходить лишь частично заполненными». Капитан Смит ничего не сделал, чтобы обеспечить место на спасательных шлюпках большему количеству людей, и в результате многие спасательные шлюпки, покинувшие «Титаник» в ту ночь, были заполнены лишь наполовину, тогда как людям на палубе не хватило в них мест.
Кроме того, капитан Смит был предупрежден о возможной встрече с айсбергами на курсе «Титаника», но не предпринял никаких действий, чтобы уменьшить скорость лайнера, хотя и знал, что впереди него опасная местность. В дополнение ко всему этому, существует множество противоречивых сообщений о его смерти. После гибели лайнера были изготовлены открытки с его изображением, в прессе появлялись истории о том, как он плыл по воде с ребенком на руках, - однако ни одна из них так и не нашла своего подтверждения. Некоторые газеты сообщали, что Смит застрелился, когда корабль тонул, в то время как другие свидетели утверждают, что видели, как Смит нырял в море. В конце концов, даже его смерть окутана тайной, и невозможно сказать, умер ли он «смертью героя».
Миф №4: пассажиры 3-го класса были заперты на нижних палубах
Один из самых популярных мифов, увековечиваемый телевидением и кино - в первую очередь «Титаником» Джеймса Кэмерона, - это то, что пассажиры третьего класса на борту «Титаника» были заперты на нижних палубах, что, в итоге, обрекло их на гибель. В «Титанике» Кэмерона мы видим, как Джек Доусон (Леонардо Ди Каприо) ломает запертые ворота, чтобы помочь своим товарищам-пассажирам третьего класса выбраться на палубу.
Этот миф проистекает из того факта, что из 710 выживших только 174 были пассажирами третьего класса. Однако это никак не связано с тем, что они оказались, якобы, запертыми. Действительно, на лайнере были ворота, которые отделяли пассажиров третьего класса от остальной части корабля, но они были там только для того, чтобы соответствовать американским правилам в отношении новых иммигрантов, переносящих потенциально инфекционные заболевания. В конце концов, официальный британский отчет о гибели «Титаника» не нашел никаких доказательств, подтверждающих этот миф.
Этот миф проистекает из того факта, что из 710 выживших только 174 были пассажирами третьего класса. Однако это никак не связано с тем, что они оказались, якобы, запертыми. Действительно, на лайнере были ворота, которые отделяли пассажиров третьего класса от остальной части корабля, но они были там только для того, чтобы соответствовать американским правилам в отношении новых иммигрантов, переносящих потенциально инфекционные заболевания. В конце концов, официальный британский отчет о гибели «Титаника» не нашел никаких доказательств, подтверждающих этот миф.
Миф №5: гибель «Титаника» - результат проклятия египетской мумии
Это один из самых диковинных мифов о гибели «Титаника». На корабле, в числе других, плыл пассажир первого класса по имени Уильям Стед, увлеченный спиритизмом и сверхъестественным. Стед рассказал своим попутчикам историю о якобы проклятой мумии, устроившей хаос в Британском музее. По словам Стеда, эта мумия была выкуплена им и незаконно пронесена на борт «Титаника».
Стед не пережил крушение лайнера. Его историю передали выжившие пассажиры, которым он рассказал о проклятой мумии. Она быстро дошла до журналистов, и через месяц после гибели Титаника газета Washington Post опубликовала статью под заголовком «Призрак «Титаника»: Месть мумии настигла человека, написавшего ее историю».
На самом деле, на «Титанике» в момент катастрофы не было мумии, проклятой или нет. Якобы проклятая мумия никогда не покидала Британский музей и находится там до сих пор.
Стед не пережил крушение лайнера. Его историю передали выжившие пассажиры, которым он рассказал о проклятой мумии. Она быстро дошла до журналистов, и через месяц после гибели Титаника газета Washington Post опубликовала статью под заголовком «Призрак «Титаника»: Месть мумии настигла человека, написавшего ее историю».
На самом деле, на «Титанике» в момент катастрофы не было мумии, проклятой или нет. Якобы проклятая мумия никогда не покидала Британский музей и находится там до сих пор.
Миф №6: катастрофа "Титаника" - самое грандиозное кораблекрушение в истории
Принято считать, что трагедия "Титаника" - самая страшная морская катастрофа за всю историю. Действительно, 1517 человек из 2240 находившихся на борту судна, погибли. Конечно, эти цифры шокируют - но, увы, это не самое смертоносное кораблекрушение за всю историю. Например, 27 апреля 1865 года на реке Миссисипи взорвался корабль Sultana, в результате чего погибло около 1800 пассажиров. А уже в наше время произошла катастрофа парома Doña Paz, который 20 декабря 1987 года столкнулся с нефтяным танкером MT Vector. По оценкам, в этой морской катастрофе погибло 4386 человек, многие из которых сгорели заживо.
Миф №7: владелец "Титаника" - трус и подлец
Владелец «Титаника» Брюс Исмей вошел в историю как трус и подлец, не жалевший людей ради собственного спасения. Эта репутация была закреплена прессой, фильмами - и, прежде всего, тем фактом, что он был мужчиной, который пережил крушение «Титаника». После катастрофы он получил от прессы прозвище «Брут» Исмей. В обществе ходили слухи о том, как он сбежал на первой спасательной шлюпке и как он переоделся женщиной, чтобы получить место в ней.
В конечном итоге, Исмей был очищен от любых обвинений, связанных с его поведением во время гибели «Титаника». На самом деле, Исмей помогал рассаживать пассажиров в спасательные шлюпки и усаживал в них женщин, как минимум, в течение часа, прежде чем по приглашению команды сесть в последнюю шлюпку. После катастрофы Исмей помог выплатить тысячи фунтов стерлингов пострадавшим и родственникам погибших.
В конечном итоге, Исмей был очищен от любых обвинений, связанных с его поведением во время гибели «Титаника». На самом деле, Исмей помогал рассаживать пассажиров в спасательные шлюпки и усаживал в них женщин, как минимум, в течение часа, прежде чем по приглашению команды сесть в последнюю шлюпку. После катастрофы Исмей помог выплатить тысячи фунтов стерлингов пострадавшим и родственникам погибших.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А почему бы и не привести информацию о самом смертоносном кораблекрушении за всю историю? Или некомильфо вспоминать о судне с беженцами, потопленном советской подводной лодкой?
По заключению института морского права в Киле, "Густлофф" являлся законной военной целью. "На судне находились сотни подводников, имелись орудия. В ноябре 1944 года правительство Германии объявило Балтийское море районом военных операций и приказало Кригсмарине уничтожать любые суда. Советские моряки имели право ответить тем же", - констатировали юристы.
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