Нарколог объяснил причину «помешательства» артиста Николаева  в  спецприемнике

По решению суда его отправили в спецприемник на 15 суток, и вот тут-то и начали происходить странные изменения в психике 56-летнего артиста. То, что Николаев разговаривал сам с собой, настораживало сокамерников, но не особо беспокоило руководство. Но на следующий день во время обеда он без причины разругался с соседом и тот, не сдержавшись, вылил на артиста тарелку супа.