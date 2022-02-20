Нарколог объяснил причину «помешательства» артиста Николаева  в  спецприемнике

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Злоключения актёра и режиссёра Валерия Николаева начались ещё в начале февраля, после того как он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей машины.
По решению суда его отправили в спецприемник на 15 суток, и вот тут-то и начали происходить странные изменения в психике 56-летнего артиста. То, что Николаев разговаривал сам с собой, настораживало сокамерников, но не особо беспокоило руководство. Но на следующий день во время обеда он без причины разругался с соседом и тот, не сдержавшись, вылил на артиста тарелку супа.
После этого Николаев сообщил, что получил 40% ожогов тела и начал требовать компенсации в 20 миллионов рублей. Естественно, никаких ожогов от супа актёр не получил. На всякий случай скандальную звезду перевели в дорогую камеру. Но и тут Николаев показал всем своё «театральное мастерство». Он снял штаны, засунул в задний проход зубную щётку и принялся лаять на своих сокамерников. Те, не оценив по достоинству такой талант, попросили изолировать от них знаменитость.
14 февраля актёра отправили в психиатрическую лечебницу, там ему поставили предварительный диагноз – биполярное расстройство личности. Психиатр-нарколог Василий Шуров, в интервью «Пятому каналу», высказал предположение, что проявление этого заболевания у Николаева могло спровоцировать резкое исчезновение алкоголя из его жизни. По его словам, у артиста давно были проблемы с алкогольной зависимостью, и его психика просто не выдержала подобного стресса.
В 2016 году Николаев уже был в центре громкого скандала, после того как сбил на машине женщину, а через день умудрился совершить наезд на полицейского, прокатив его несколько метров на капоте своего автомобиля. Тогда артист отделался штрафом в 150 000 и 15 сутками ареста.
Валерий Николаев снимался в таких фильмах и сериалах, как «Настя», «Терминал», «Ширли-мырли», «Поворот», «Обучаю игре на гитаре», «Ведьма» и «Родина ждёт», «День рождения Буржуя».
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Не хочется упоминать в этом посте величайших и любимейшх. Но его нет не то что среди них. а даже среди хороших.
Видать эта идея жила у него на подсознательном уровне уже давно или может Панин его укусил....а вынужденная резкая завязка сработала как катализатор .
После такого "успеха" ему стоит избегать исправительных учреждений с правильным контингентом. Своё место там, он себе уже обозначил.
– Это у вас бред, – ласково сказала докторша, – вы в лечебнице, мы вас вылечим.
– О-о-о! Мой слон! – вызывающе крикнул Берлага. – Но ведь вы поймите, – еще ласковей сказала докторша, – вы не вице-король, все это бред, понимаете, бред!
– Нет, не бред, – возразил Берлага, знавший, что первым делом нужно упрямиться.
– Нет, бред!
Так і починається біла гарячка
- "Олигархом станешь", добавляли они.
Видимо хотел к прайсу в 20 лямов ещё столько же приплюсовать за пенетрацию!
А мне говорили : срочно, резко и сразу бросай пить !
Как чувствовал што добром это не кончится.
И не бросил ! И ащущаю себя виликалепна !
Иногда.
Мы - это я и мой воображаемый друг Мягкий Эл.