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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5560 постов • 712 подписчиков подписаться
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Нарколог объяснил причину «помешательства» артиста Николаева  в  спецприемнике

Нарколог объяснил причину «помешательства» артиста Николаева  в  спецприемнике (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2022 11:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Биполярка   звезды   знаменитости   николаев   фото   шоу бизнес   
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Злоключения актёра и режиссёра  Валерия Николаева начались ещё в начале февраля, после того как он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей машины.

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Метки: Биполярка   звезды   знаменитости   николаев   фото   шоу бизнес   
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26  комментариев
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35k
KiploksAKS 2 часа назад
У нас таких артистов человек пять у магазина тусуется.
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2k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
То что он засунул зубную щетку себе в ж@опу еще ничего не значит,может он к новой роли готовится
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17k
ЦСКА 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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983
Oort 9 минут назад
Ну я не хочу оскорблять его как Артиста, но он и в х.уй не вперся рядом с АРТИТСТАМИ.
Не хочется упоминать в этом посте величайших и любимейшх. Но его нет не то что среди них. а даже среди хороших.
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17k
ЦСКА 14 минут назад
Блин, сколько текста!! А можно все выразить двумя словами-БЕЛАЯ ГОРЯЧКА!
Блин, сколько текста!! А можно все выразить двумя словами-БЕЛАЯ ГОРЯЧКА!Посмотреть
Блин, сколько текста!! А можно все выразить двумя словами-БЕЛАЯ ГОРЯЧКА!
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1k
Vad Полчаса назад
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2k
Жан Плов Лагман Полчаса назад
Я тут после новогодних тоже резко решил тормознуть с алкоголем. Но желания вставить себе зубную щетку....тьфу, тьфу, тьфу не возникло.
Видать эта идея жила у него на подсознательном уровне уже давно или может Панин его укусил....а вынужденная резкая завязка сработала как катализатор .
После такого "успеха" ему стоит избегать исправительных учреждений с правильным контингентом. Своё место там, он себе уже обозначил.
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504
Васёк Полчаса назад
Нахрена нужен здесь этот синяк?
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1k
elf3399 47 минут назад
Это, похоже, тайный брат Панина.
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6k
Борис Карабанов 55 минут назад
– Я вице-король Индии! – отрапортовал он краснея. – Отдайте мне любимого слона!
– Это у вас бред, – ласково сказала докторша, – вы в лечебнице, мы вас вылечим.
– О-о-о! Мой слон! – вызывающе крикнул Берлага. – Но ведь вы поймите, – еще ласковей сказала докторша, – вы не вице-король, все это бред, понимаете, бред!
– Нет, не бред, – возразил Берлага, знавший, что первым делом нужно упрямиться.
– Нет, бред!
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13k
Евгений 58 минут назад
З собою самим недовірлива балачка -
Так і починається біла гарячка
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20k
Luc72 Час назад
- "Бросай пить!", говорили они.
- "Олигархом станешь", добавляли они.
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10
Михаил Петров Час назад
это называется ОРЗ (очень резко завязал)
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5k
Shtoppi Час назад
Интересно, это он по стопам ефремова следует или это индивидуальная фишка избранных творческих личностей?
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3k
сеньор Леонсио Час назад
Он снял штаны, засунул в задний проход зубную щётку и принялся лаять на своих сокамерников.(ц)
Видимо хотел к прайсу в 20 лямов ещё столько же приплюсовать за пенетрацию!
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49k
zloykoyot Час назад
Диагноз ОРЗ - Очень Резко Завязал. Белка при этом совсем не редкость.
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19k
Сталкер Час назад
Хлебальником Шнурка стал напоминать. ))
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1k
vijilante 2 часа назад
Во !
А мне говорили : срочно, резко и сразу бросай пить !
Как чувствовал што добром это не кончится.
И не бросил ! И ащущаю себя виликалепна !
Иногда.
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294
СергейБернатович 2 часа назад
«Родина ждёт», «День рождения Буржуя» - хорошие сериалы были в своё время. Что с этими людьми случается...непонятно....
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13k
Великий Кормчий 2 часа назад
Сдаётся мне что зубную щётку он не сам себе пристроил...
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