Черно-белые знаменитости Нормана Сиффа

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Норман Сифф — фотограф и режиссер из Лос-Анджелеса, специалист по съемкам известных личностей на пике их карьеры. В 1970-80-х годах он фотографировал многочисленных знаменитостей, таких как Тина Тернер, Майкл Джексон, The Rolling Stones и некоторых других. По его словам, в работе его интересовал феномен творчества и внутренняя динамика творческого процесса.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но я понимаю вашу логику: чёрный, с дрэдами - кто это ещё может быть - только Боб Марли))