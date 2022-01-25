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Черно-белые знаменитости Нормана Сиффа

Черно-белые знаменитости Нормана Сиффа (38 фото)

Автор:
25 января 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Норман Сифф   герои вчерашних дней   голливуд   звезды   знаменитости   фото   фотоархив   шоу бизнес   
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Норман Сифф — фотограф и режиссер из Лос-Анджелеса, специалист по съемкам известных личностей на пике их карьеры. В 1970-80-х годах он фотографировал многочисленных знаменитостей, таких как Тина Тернер, Майкл Джексон, The Rolling Stones и некоторых других. По его словам, в работе его интересовал феномен творчества и внутренняя динамика творческого процесса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Норман Сифф   герои вчерашних дней   голливуд   звезды   знаменитости   фото   фотоархив   шоу бизнес   
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YaNa 54 минуты назад

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Foma Kiniaev 47 минут назад
Боб Марли??!)))
Но я понимаю вашу логику: чёрный, с дрэдами - кто это ещё может быть - только Боб Марли))
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