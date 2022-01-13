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Известные звёздные пары из 60-х, которые распались

Известные звёздные пары из 60-х, которые распались (8 фото)

Автор:
13 января 2022 08:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   любовь   пары   подборка   фото   шоу бизнес   
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1960-е годы - эпоха молодежных субкультур, эксцентричной моды, изменений в музыке, и многих других сферах. В эти годы появилось несколько звездных пар, которые стали известны на весь мир - не только актерский и музыкальный. К сожалению, их отношения не выдержали испытания временем, но несмотря на это они запомнились миллионам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   звезды   знаменитости   любовь   пары   подборка   фото   шоу бизнес   
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