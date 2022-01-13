Известные звёздные пары из 60-х, которые распались

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1960-е годы - эпоха молодежных субкультур, эксцентричной моды, изменений в музыке, и многих других сферах. В эти годы появилось несколько звездных пар, которые стали известны на весь мир - не только актерский и музыкальный. К сожалению, их отношения не выдержали испытания временем, но несмотря на это они запомнились миллионам.
Джейн Фонда и Роже Вадим
Брак актрисы Джейн Фонды и французского режиссера Роже Вадима продлился восемь лет, с 1965 по 1973 год. Они вместе работали в картине "Барбарелла" 1968 года. Известный своими откровенными работами режиссер за всю жизнь состоял в пяти браках, в том числе с актрисой Брижит Бардо.
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Мэрилин Монро и Артур Миллер
Эта парочка в свое время удивила общественность, потому что они были такими разными. Монро - эффектная блондинка и секс-символ, а Миллер - интеллектуал из Бруклина. Их брак продлился с 1956 по 1961 годы, за которые Мэрилин пережила два выкидыша. Они развелись за год до кончины Монро.
Джейн Биркин и Серж Генсбур
Отношения актрисы Джейн Биркин и композитора Сержа Генсбура продлились 13 лет. В 1969 они выпустили скандальную и ставшую известной композицию "Je T’Aime… Moi Non Plus". Они быстро стали самой модной парой Франции, но расстались в 1980 году.
Элвис и Присцилла Пресли
Присцилла Пресли стала женой Элвиса в 1967 году. Когда они впервые встретились, Присцилле было всего 14 лет, а Элвису 24. С того времени они поддерживали теплые отношения, и поженились, когда Присцилле было 21. Они развелись в 1973 году после того, как Присцилла сочла жизнь с публичным человеком слишком напряженной. У нее также был роман с инструктором по карате Майком Стоуном. В интервью с The Guardian в 2015 году она рассказала о суровой реальности жизни, стоящей за публичным имиджем.
Сонни и Шер
Когда в 16 лет Шер уехала из дома покорять Голливуд, первым, с кем она познакомилась, был Сонни Боно - певец и музыкальный продюсер. Позже они стали парой и образовали дуэт "Сонни и Шер", выпустив хитовую песню "I Got You Babe" (1965). Они поженились в 1969 году и развелись в 1975 году.
Элизабет Тэйлор и Ричард Бертон
Актеры Элизабет Тэйлор и Ричард Бертон познакомились на съемках фильма "Клеопатра" (1963). На самом деле они поженились дважды - в первый раз в 1964 году. После 10 лет брака супруги развелись, но в 1975 году чувства между ними вспыхнули вновь, и они снова связались узами брака. Правда, он продлился всего год, после чего пара окончательно развелась.
Джин Шримптон и Дэвид Бэйли
Известный английский фотограф Дэвид Бэйли и модель Джин Шримптон много лет сотрудничали и работали вместе на площадках. В один момент это переросло в отношения. Они так и не поженились (Бейли был женат, когда они встретились), но эта интересная творческая пара запомнилась многим.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: актеры звезды знаменитости любовь пары подборка фото шоу бизнес
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