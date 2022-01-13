Известные звёздные пары из 60-х, которые распались

Присцилла Пресли стала женой Элвиса в 1967 году. Когда они впервые встретились, Присцилле было всего 14 лет, а Элвису 24. С того времени они поддерживали теплые отношения, и поженились, когда Присцилле было 21. Они развелись в 1973 году после того, как Присцилла сочла жизнь с публичным человеком слишком напряженной. У нее также был роман с инструктором по карате Майком Стоуном. В интервью с The Guardian в 2015 году она рассказала о суровой реальности жизни, стоящей за публичным имиджем.