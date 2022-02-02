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Папарацци заметили Хью Джекмана с любимой собакой

Папарацци заметили Хью Джекмана с любимой собакой (8 фото)

Автор:
02 февраля 2022 14:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хью Джекман   животные   звезды   знаменитости   собака   собаки   фото   шоу бизнес   
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Актера Хью Джекмана заметили на прогулке с любимой собакой по кличке Дали на улицах Нью-Йорка. 53-летний актер надел на своего французского бульдога ботиночки и костюм, защищающий от холодов. Джекман обожает своих собак, и всегда рад поделиться фото с ними в соцсетях!
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Метки: Хью Джекман   животные   звезды   знаменитости   собака   собаки   фото   шоу бизнес   
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24k
Ваня 17 минут назад
вообще молодец... успехов ему...
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3k
Parus59 18 минут назад
Сколько интересно он заплатил т.н.з. папарацци? Мне кажется это фигура не того масштаба за которой устраивают "охоту".
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