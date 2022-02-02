Папарацци заметили Хью Джекмана с любимой собакой

86
8
Актера Хью Джекмана заметили на прогулке с любимой собакой по кличке Дали на улицах Нью-Йорка. 53-летний актер надел на своего французского бульдога ботиночки и костюм, защищающий от холодов. Джекман обожает своих собак, и всегда рад поделиться фото с ними в соцсетях!
53-летнего Хью Джекмана, известного по роли Росомахи в серии фильмов "Люди Икс", сфотографировали на холодных улицах Нью-Йорка во время прогулки с собакой. Актер одел своего очаровательного французского бульдога Дали в теплый костюм и ботиночки. Тем временем, за актером шла его жена Деборра-Ли Фернесс с другой собакой семьи - Аллегрой.
Бульдог Дали появился в доме Джекманов в 2010 году, и с тех пор считается полноценным членом семьи. В 2014 году Джекман приобрел для Дали сестру - ей оказалась помесь йоркширского терьера по кличке Аллегра. Актер обожает своих собак: он часто появляется с питомцами на прогулках, а также публикует фото с ними в Инстаграме.
×
×
Кстати, сейчас актер готовится к участию в мюзикле "Музыкант" на Бродвее - это новая постановка культового американского мюзикла 1957 года. Джекман решил вернуться на Бродвей, где играл много лет, под конец 2021 года. Это событие обещает стать проблеском надежды для театра, который серьезно пострадал от пандемии.
Фото и видео из Инстаграма
Источник:
Ссылки по теме:
- 25 знаменитостей, которые спасли животных с улицы или из приютов
- Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже
- 30 знаменитостей, которые известны любовью к кошкам
- Главный фанат питбулей среди звезд - Джон Бернтал из "Ходячих мертвецов"
- 30 знаменитостей, которые души не чают в собаках
10
Понравилось10
Новости партнёров