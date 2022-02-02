Папарацци заметили Хью Джекмана с любимой собакой

Бульдог Дали появился в доме Джекманов в 2010 году, и с тех пор считается полноценным членом семьи. В 2014 году Джекман приобрел для Дали сестру - ей оказалась помесь йоркширского терьера по кличке Аллегра. Актер обожает своих собак: он часто появляется с питомцами на прогулках, а также публикует фото с ними в Инстаграме.