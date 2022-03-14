В России могут установить фиксированные цены на продукты

Штука в том, что производители «зажимают» часть продукции на складах и ждут, когда их стоимость поднимется. Теперь с этим будут бороться.
Первый замглавы Минпромторга, Виктор Евтухов, заявил:
«У нас такое полномочие есть по продуктам питания, и мы ни разу им не пользовались… Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться».
И упомянул фасовщиков сахара - когда с полок магазинов его буквально смели, а новых поставок не было: «Проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять его в сети, забирают продукцию на склад и ждут, когда сахар поднимется на 50% в цене». Потом спокойно развозят по торговым точкам и на пустом месте получают дополнительную прибыль.
При том, что в стране дефицита сахара нет, это искусственно созданная ситуация.
Так что на «социально значимые товары»: соль, сахар, макароны и пр. цены могут зафиксировать. Но скорее всего, с этим будут тянуть до последнего и введут только тогда, когда стоимость вырастет процентов на 50. Или сдержат цены другим путём - например, не давая предпринимателям совсем уж внаглую задирать цены.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось24
Колготки детские -100 руб
Бугатти - ну, пускай 110 , всеж налог на роскошь
Не знал что забрел на совещание кабинета министров, сорри, мой косяк, ухожу.
А еще будет выбор: Купить сахарный песок по фиксированной цене либо не попадающий в списки подконтрольных "рафинад" по рыночной.
Но "песка" вот сейчас и здесь нет! Раскупили.
Проходили, помним.
Вот если бы с утра проснулись - а в 00:00 опубликован "Указ о допустимых оптовых и розничных наценках на товары первой необходимости" ( ибо не с ценой нужно бороться, а с наценкой), все кто к открытию не переписал цены согласно ему - наказываются конфискацией на первый раз 30% товара, на второй раз - 100% товара, на третий - 5 лет лишения свободы. Тогда да, народ бы не скупал всё что не приколочено, а барыгам-перекупам не было бы смысла придерживать - ну закупишь ты по 10, будет у тебя допустимая наценка в 10% - и ты всё равно дороже чем по 11 не продашь, смысл держать.
99% народа скупают же не потому что боятся - пропадёт ( на всю жизнь всё равно не закупишься), а потому что понимают - вложи сейчас имеющиеся деньги в полугодовой запас долгопортящихся продуктов (того же сахара/макароны/крупы) и в итоге сэкономишь ( а сэкономил - значит заработал) больше, чем на вкладе в банке.
Да и все эти схемы легко вскрываются, а чтоб нормально выстроить такую, чтоб белые нитки не торчали в виде подставных фирм - нужно время, и это не дешёвое удовольствие. Навар то он вот - здесь и сейчас, ещё неделя - и паника с ажиотажем спадёт, самые паникёры затарятся и потратятся, спрос упадёт.
Бороться надо именно с посредниками, создать что-то наподобе заготконтор. На это, да, нужно время - разговоры об этом лет пять как всплывают, но толка до сих пор нет.
Да так не паникеры тарятся, в основном. Давно наблюдаю за сахаром(закрутки, вино). Год сахар был по 23-25р, следующий год 40 и выше. Лет 10 примерно такие качели были. Поэтому покупал в год дешёвого сахара, сразу на два года). И в 20-м году, когда начался ковид, ещё в марте в магните сахар был 23-90, закупился надолго). Сейчас в магните был - соль только йодированная, мелкая. Крупной, которая на засолку идёт нет - т.е., скорее всего, соль на закрутки и разобрали. Сам месяц назад взял 10 кг - на дачу вывозить рассаду машину нанимать, чтоб привести сразу и потом из-за ерунды не париться.
Если не секрет, как они с этим будут бороться? Напишут бумажку, где будет написано что так делать нельзя что ли? Как-будто такие меры раньше кого-то останавливали.