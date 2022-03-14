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Сообщество Жить в России 5897 постов • 846 подписчиков подписаться
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В России могут установить фиксированные цены на продукты

В России могут установить фиксированные цены на продукты (3 фото)

Автор:
14 марта 2022 16:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Министерство   еда   правительство   продукты   товары   цены   
596
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Штука в том, что производители «зажимают» часть продукции на складах и ждут, когда их стоимость поднимется. Теперь с этим будут бороться.

Первый замглавы Минпромторга, Виктор Евтухов, заявил:

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«У нас такое полномочие есть по продуктам питания, и мы ни разу им не пользовались… Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться».

И упомянул фасовщиков сахара - когда с полок магазинов его буквально смели, а новых поставок не было: «Проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять его в сети, забирают продукцию на склад и ждут, когда сахар поднимется на 50% в цене». Потом спокойно развозят по торговым точкам и на пустом месте получают дополнительную прибыль.

При том, что в стране дефицита сахара нет, это искусственно созданная ситуация.

Так что на «социально значимые товары»: соль, сахар, макароны и пр. цены могут зафиксировать. Но скорее всего, с этим будут тянуть до последнего и введут только тогда, когда стоимость вырастет процентов на 50. Или сдержат цены другим путём - например, не давая предпринимателям совсем уж внаглую задирать цены.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Министерство   еда   правительство   продукты   товары   цены   
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23  комментария
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14k
куджо 2 часа назад
Капитализм, ч хотели то
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8k
JeanLuk 18 минут назад
Да нет дефицита во всех 4х магазинах сетевых около с домом - полно его на палетах лежит по 56 руб, бери - нехочу
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12k
BARcyk Полчаса назад
А можно сделать как к примеру в Фикспрайсе раньше было. На все товары одна цена, ну к примеру 100 рублей. Коробок спичек - 100 руб
Колготки детские -100 руб
Бугатти - ну, пускай 110 , всеж налог на роскошь
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248
eutace Полчаса назад
так и нужно
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1k
z1380 49 минут назад
И почему я не удивлён....
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4k
livaneth 51 минуту назад
Ждать продуктовых карточек? В перестроечные времена они назывались талонами.
А еще будет выбор: Купить сахарный песок по фиксированной цене либо не попадающий в списки подконтрольных "рафинад" по рыночной.
Но "песка" вот сейчас и здесь нет! Раскупили.
Проходили, помним.
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eutace livaneth Полчаса назад
а что плохого в талонах? главное нормы сделать большими. Тебе 2 кг сахара на месяц точно хватит
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22k
Matrosskin Час назад
Опять только слова. И в 14ом было, и в 20, вот вообще не новость. И нынешние ценники и пустые полки - это даже не столько спекулянты, а вот последствия этих красивых речей. Народ понимает - надо брать, потому что опять ничего не сделают, только поговорят.
Вот если бы с утра проснулись - а в 00:00 опубликован "Указ о допустимых оптовых и розничных наценках на товары первой необходимости" ( ибо не с ценой нужно бороться, а с наценкой), все кто к открытию не переписал цены согласно ему - наказываются конфискацией на первый раз 30% товара, на второй раз - 100% товара, на третий - 5 лет лишения свободы. Тогда да, народ бы не скупал всё что не приколочено, а барыгам-перекупам не было бы смысла придерживать - ну закупишь ты по 10, будет у тебя допустимая наценка в 10% - и ты всё равно дороже чем по 11 не продашь, смысл держать.
99% народа скупают же не потому что боятся - пропадёт ( на всю жизнь всё равно не закупишься), а потому что понимают - вложи сейчас имеющиеся деньги в полугодовой запас долгопортящихся продуктов (того же сахара/макароны/крупы) и в итоге сэкономишь ( а сэкономил - значит заработал) больше, чем на вкладе в банке.
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383
Z Z Matrosskin 24 минуты назад
А кто помешает увеличить число посредников?
Бороться надо именно с посредниками, создать что-то наподобе заготконтор. На это, да, нужно время - разговоры об этом лет пять как всплывают, но толка до сих пор нет.
Да так не паникеры тарятся, в основном. Давно наблюдаю за сахаром(закрутки, вино). Год сахар был по 23-25р, следующий год 40 и выше. Лет 10 примерно такие качели были. Поэтому покупал в год дешёвого сахара, сразу на два года). И в 20-м году, когда начался ковид, ещё в марте в магните сахар был 23-90, закупился надолго). Сейчас в магните был - соль только йодированная, мелкая. Крупной, которая на засолку идёт нет - т.е., скорее всего, соль на закрутки и разобрали. Сам месяц назад взял 10 кг - на дачу вывозить рассаду машину нанимать, чтоб привести сразу и потом из-за ерунды не париться.
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383
Z Z Matrosskin 12 минут назад
В том-то и дело... Всегда будут хитрожопые, которые за определённую мзду "помогут"...
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30k
Fat Lynx Час назад
Бороться они с этим могут только одним способом: строительством новых производств или выкупом действующих и насыщением рынка продукцией государственных предприятий, а все остальное - куета.
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20k
uutb Час назад
Может немного не в тему, но все равно оставлю.
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5k
Shtoppi Час назад
<<Штука в том, что производители «зажимают» часть продукции на складах и ждут, когда их стоимость поднимется. Теперь с этим будут бороться.>>
Если не секрет, как они с этим будут бороться? Напишут бумажку, где будет написано что так делать нельзя что ли? Как-будто такие меры раньше кого-то останавливали.
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RALEXXX 2 часа назад
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