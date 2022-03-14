В России могут установить фиксированные цены на продукты

«У нас такое полномочие есть по продуктам питания, и мы ни разу им не пользовались… Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться».

И упомянул фасовщиков сахара - когда с полок магазинов его буквально смели, а новых поставок не было: «Проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять его в сети, забирают продукцию на склад и ждут, когда сахар поднимется на 50% в цене». Потом спокойно развозят по торговым точкам и на пустом месте получают дополнительную прибыль.