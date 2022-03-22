О недоступных консолях и игровых клише: мемная подборка для геймеров

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Источник:
АНТИФИШКИ
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по моему я привел достаточно причин по которой считаю что игры от миядзаки не сложные, а наоборот довольно простые, просто надо разобраться в механиках) и перестать форсить мем о их сложности