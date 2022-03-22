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О недоступных консолях и игровых клише: мемная подборка для геймеров

О недоступных консолях и игровых клише: мемная подборка для геймеров (21 фото)

Автор:
22 марта 2022 19:35
Сообщество : Юмор
Метки: NPC   playstation   геймеры   игры   компьютер   консоли   пк   
1538
21

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Источник:

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Метки: NPC   playstation   геймеры   игры   компьютер   консоли   пк   
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2  комментария
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918
Copycat Час назад
Ну это просто любя Игра серии Дарк Соулс (Елден ринг) - я как не зайду в их сообщества там постоянно игроки выдумывают как бы усложнить себе прохождение этой игры
- пройти игру используя только лук
- пройти игру используя только щит
- пройти игру без смертей
- пройти игру без урона
- пройти игру без прокачки 1м уровнем
- пройти игру побеждая боссов без перекатов
- пройти игру не получая урона
- пройти всю трилогию не получая урона

по моему я привел достаточно причин по которой считаю что игры от миядзаки не сложные, а наоборот довольно простые, просто надо разобраться в механиках) и перестать форсить мем о их сложности
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Николай Дмитрич

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