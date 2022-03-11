В Петербурге часть школьных компьютеров хотят отключить от сети

Из-за угрозы кибератак, школы отключат и от иностранных сервисов. Власти ввели режим повышенной готовности.
Вот письмо от петербургского комитета по образованию. Адресовано к руководителям учебных заведений. Их просят отключить Zoom, Skype и «иные сервисы, разработанные иностранными организациями». А это Google Analytics, Google Maps, Google Translate, Reсaptcha и т.д.
Еще рекомендуют «изолировать от сети Интернет» все ПК, которые участвуют в Государственной итоговой аттестации (ГИА). Заодно советуют «провести инвентаризацию всех веб-сервисов». Ссылка на источник и скрин письма:
В документе указано, что в городе ещё с 25.02.22 был введён режим повышенной готовности из-за возможных кибератак.
Источник:
АНТИФИШКИ
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