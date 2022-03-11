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В Петербурге часть школьных компьютеров хотят отключить от сети

В Петербурге часть школьных компьютеров хотят отключить от сети (4 фото)

Автор:
11 марта 2022 18:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Сеть   интернет   кибератака   компьютер   пк   программа   санкт-петербург   школа   
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Из-за угрозы кибератак, школы отключат и от иностранных сервисов. Власти ввели режим повышенной готовности.

Вот письмо от петербургского комитета по образованию. Адресовано к руководителям учебных заведений. Их просят отключить Zoom, Skype и «иные сервисы, разработанные иностранными организациями». А это Google Analytics, Google Maps, Google Translate, Reсaptcha и т.д.

Еще рекомендуют «изолировать от сети Интернет» все ПК, которые участвуют в Государственной итоговой аттестации (ГИА). Заодно советуют «провести инвентаризацию всех веб-сервисов». Ссылка на источник и скрин письма:

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В документе указано, что в городе ещё с 25.02.22 был введён режим повышенной готовности из-за возможных кибератак.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сеть   интернет   кибератака   компьютер   пк   программа   санкт-петербург   школа   
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1  комментарий
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an-bask Час назад
Каждый год приходит такое перед ГИА. Суперсекретный документ чтоли ?
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