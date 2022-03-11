В Петербурге часть школьных компьютеров хотят отключить от сети

Вот письмо от петербургского комитета по образованию. Адресовано к руководителям учебных заведений. Их просят отключить Zoom, Skype и «иные сервисы, разработанные иностранными организациями». А это Google Analytics, Google Maps, Google Translate, Reсaptcha и т.д.

Еще рекомендуют «изолировать от сети Интернет» все ПК, которые участвуют в Государственной итоговой аттестации (ГИА). Заодно советуют «провести инвентаризацию всех веб-сервисов». Ссылка на источник и скрин письма: