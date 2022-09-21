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Новые подробности слива Grand Theft Auto VI

Новые подробности слива Grand Theft Auto VI

Автор:
21 сентября 2022 21:26
Сообщество : Игромир
Метки: Gta   геймеры   игры   интересно   компьютер   слив   
2138
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Геймеры всего мира недавно смогли увидеть утёкшие в сеть кадры и геймплей новой части GTA.

На сей раз этот же хакер, что поделился с интернет-пользователями информацией о невышедшей игре, рассказал о финансовой составляющей проекта.

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По словам анонимного взломщика на разработку игры и продвижение планируют потратить 800 миллионов долларов.

При этом выпускающая компания планирует окупить эти затраты менее чем за сутки. Создатели надеются получить свыше полутора миллиарда долларов выручки с продаж за первые 24 часа.

Из интересного события Grand Theft Auto VI будут проходить в 2023 году, на прохождение всей игры ориентировочно геймеры потратят 75 часов. Сама игровая карта будет значительно увеличена, по сравнению с предыдущими вервиями, где большую часть карт занимала вода.

Источник:

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Метки: Gta   геймеры   игры   интересно   компьютер   слив   
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3  комментария
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Неплохой ход.
Слив инфы под видом взлома подогреет ажиотаж.
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28k
Владимир 36 минут назад
А где будет действо происходить? Опять Сан Андреас?
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12k
Александр 44 минуты назад
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