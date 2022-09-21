Новые подробности слива Grand Theft Auto VI

Геймеры всего мира недавно смогли увидеть утёкшие в сеть кадры и геймплей новой части GTA.
На сей раз этот же хакер, что поделился с интернет-пользователями информацией о невышедшей игре, рассказал о финансовой составляющей проекта.
По словам анонимного взломщика на разработку игры и продвижение планируют потратить 800 миллионов долларов.
При этом выпускающая компания планирует окупить эти затраты менее чем за сутки. Создатели надеются получить свыше полутора миллиарда долларов выручки с продаж за первые 24 часа.
Из интересного события Grand Theft Auto VI будут проходить в 2023 году, на прохождение всей игры ориентировочно геймеры потратят 75 часов. Сама игровая карта будет значительно увеличена, по сравнению с предыдущими вервиями, где большую часть карт занимала вода.
Источник:
АНТИФИШКИ
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