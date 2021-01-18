Лучшие саундтреки из видеоигр всех времён

Если хотите поностальгировать о временах Dendy, Sega или PS, то не играйте в старые игры, а лучше послушайте саундтреки из них. Музыка, в отличие от графики, не устаревает.
Топ саундтреков предлагаю составить совместными усилиями. В этом посте я накидаю некоторые любимые мной мелодий из видеоигр, в комментах вы предложите свои варианты. Самые залайканные и самые интересные предложения составят основу новой подборки игромузыки. Возможно, устроим голосование на звание самой-самой мелодии из игры.
DuckTales (1989) - Moon Theme
Музыкальная тема из мультсериала не в счёт, так как в нашем топе должна быть только оригинальная музыка. Оригинальные темы для одной из самых популярных игр компании Capcom написал японский композитор и музыкант Хиросигэ Тономура. Он работал на Capcom два года (1988-1990), и саундтрек к "Уткам" - это самое известное его творение. Почти каждая тема Тономуры для игры хранится в сердце у геймеров всех стран. Но самая известная из них - мелодия, звучащая в пятом, лунном уровне DuckTales.
Даже у тех, кто никогда не играл в эту игру, лунная тема способная выбить ностальгическую слезу.
Даже у тех, кто никогда не играл в эту игру, лунная тема способная выбить ностальгическую слезу.
Оркестровая обработка знаменитой темы.
Кстати, мелодию включили в перезапуск "Утиных историй" и даже написали к ней слова.
Кстати, мелодию включили в перезапуск "Утиных историй" и даже написали к ней слова.
А эта тема звучит в трансильванском уровне.
Contra (1988) - Jungle Theme
↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A - если вы знаете, что это, вы определённо часы напролёт просиживали с другом за этой великой игрой, а при звуках темы из "Контры" у вас появляются флешбеки, как вы кувыркаетесь над горящем мостом, отстреливаясь от врагов красными шарами, и вдруг раздаётся чей-то голос "Не играй долго, а то кинескоп посадишь".
Тема из "Контры" а капелла.
Battle City (1985)
Ещё одна великая игра "на двоих" и не менее великая главная тема оттуда.
Super Mario Bros. (1985)
Эта мелодия прилипчивее, чем Despacito, её знают во всём мире, именно с этих задорных аккордов для многих началось знакомство с видеоиграми. При прослушивании тем из Марио у вас перед глазами во всех подробностях появляются уровни из игры. И не только потому, что вы часто играли в эту игру, а потому что так написана музыка. Композитору поставили задачу - музыка должна "передать звуковой образ игрового мира" и "вовлечь игрока в игру". Сочинил музыку для "Супербратьев Марио" японский композитор Кодзи Кондо, который всю жизнь пишет музыку для Nintendo. Он также ответственен за саундтрек для The Legend of Zelda.
Попурри из тем Super Mario Bros.
Street Fighter II (1991)
Игра Street Fighter II в первую очередь запомнилась геймерам благодаря китаянке с мощными ногами Чунь Ли. Чунь Ли - первый играбельный персонаж женского пола в файтингах. Тему Чунь Ли и другие темы для Street Fighter II сочинила Ёко Симомура, которую называют "самой известной женщиной-композитором в мире видеоигр". Она также написала музыку для популярной серии игр Kingdome Hearts.
Попурри из Street Fighter II.
Warcraft III (2002)
Музыку из Warcraft мы знаем не так хорошо, как фразочки юнитов, но она не менее прекрасна, чем "нужно больше золота" или "Жизнь за Нер'Зула!".
У каждой расы (люди, орки, ночные эльфы, нежить) было своё особенное музыкальное сопровождение.
Mafia: The City of Lost Heaven (2002)
Благодаря этой игре я наизусть знаю одну цитату из Библии, а именно из "Послание апостола Павла к Римлянам" ("Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать") и американские эстрадные хиты 1920-х.
Музыку к "Мафии" написал чешский композитор Владимир Шимунек.
Музыку к "Мафии" написал чешский композитор Владимир Шимунек.
Оркестровая версия.
The Witcher 3: Wild Hunt (2015)
Серебро - для монстров, сталь - для людей, а великолепная музыка из третьего "Ведьмака" для геймерских ушей.
Поляки умеют делать игры - уже почти шесть лет прошло с момента выхода игры, а "Дикая охота" совсем не устарела. Глядишь, через пять лет Cyberpunk 2077 как следует пофиксят.
Поляки умеют делать игры - уже почти шесть лет прошло с момента выхода игры, а "Дикая охота" совсем не устарела. Глядишь, через пять лет Cyberpunk 2077 как следует пофиксят.
Автор музыки польский композитор Марцин Пшибылович.
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
"С такой атмосферой - это не игра, это отдельный мир! Мурашки по коже от того, что разработчики душу и даже больше вложили в это!" - написал один пользователь на YouTube. Композитор серии The Elder Scrolls Джереми Соул внёс немалый вклад в создание потрясающей атмосферы мира "Скайрим".
Cерия игр Bioshock
Bioshock тоже известен своей уникальной атмосферой. Музыку для всех трёх игр серии написал американский композитор Гарри Шайман.
Assassin’s Creed Black Flag (2013)
Не по правилам нашей подборки (композиции должны быть оригинальными), но всё же включу сюда пиратские песни из "Чёрного флага".
Особенно хороша вот эта.
Max Payne (2001)
Все треки были прослушаны. Последняя тема поставила жирную точку в этой истории. Я снял палец с мышки - всё было кончено.
Музыку для Max Payne сочинил финский музыкант, вокалист группы Waltari Картси Хатакка.
P.S.
Величайший саундтрек из видеоигр, который тоже не годится для подборки - это 8-битная версия песни Unchained Melody.
Кидайте любимую музыку из видеоигр в комментарии
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Помню как вчера. Дроч-ся над каким то уровнем (не мог запрыгнуть на скалу или хз что) Короче,играл с час все перепробовал не получалось, выключил, лег спать.
Ночью снится сон или хз что ,надо расстрелять коробки (Типа сделать из них лестницу.) На одну коробку я же могу запрыгнуть? Там на две и тд и тп. Включаю приставку (Часа 2-4 ночи) проверяю что коробки уничтожаются и заходит мать (царствие небесное ) вот я пиз-лей получил что сижу до поздна .
Зы
Эх временаааааааааааа