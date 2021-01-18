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Лучшие саундтреки из видеоигр всех времён

Лучшие саундтреки из видеоигр всех времён (2 фото + 23 видео)

Автор:
18 января 2021 20:49
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Скайрим   ведьмак   геймеры   денди   игры   компьютер   марио   музыка   
2067
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Если хотите поностальгировать о временах Dendy, Sega или PS, то не играйте в старые игры, а лучше послушайте саундтреки из них. Музыка, в отличие от графики, не устаревает.

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Метки: Скайрим   ведьмак   геймеры   денди   игры   компьютер   марио   музыка   
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8k
Александр 2 часа назад
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310
yasha Полминуты назад
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−31
Дмитрий Пономарев 3 минуты назад
Silent Hill????
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3k
Zhora 4 минуты назад
А мне всегда нравилась песня из Soul Edge.
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14k
Граммар-наци 5 минут назад
Мишаня, хорош лазить по помойкам и тащить найденное дерьмо на сайт.....
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658
Дима Тимофеев 5 минут назад
Обожал саундтреки из серии игр NHL и Fifa... всегда скачивал все версии.
Ссылка youtu.be
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19k
Владимир 5 минут назад
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60k
Павел Юрьевич 7 минут назад
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5k
Владимир 11 минут назад
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814
Илья Деваев 19 минут назад
игра Готика
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3k
Альтиплано Полчаса назад
Песня Присциллы. Ведьмак 3. Дикая охота.
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3k
Альтиплано Полчаса назад
Мир танков. Самый крутой саундтрек в этой игре за все время существования этой игры
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6k
sumrаknn 38 минут назад
sinclair zx , компу 40 лет
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1k
Evgeny Sotnikov 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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43k
Daniel Rumiantsev 47 минут назад
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3k
golova2uh Час назад
Contra (1988) - Jungle Theme

Помню как вчера. Дроч-ся над каким то уровнем (не мог запрыгнуть на скалу или хз что) Короче,играл с час все перепробовал не получалось, выключил, лег спать.
Ночью снится сон или хз что ,надо расстрелять коробки (Типа сделать из них лестницу.) На одну коробку я же могу запрыгнуть? Там на две и тд и тп. Включаю приставку (Часа 2-4 ночи) проверяю что коробки уничтожаются и заходит мать (царствие небесное ) вот я пиз-лей получил что сижу до поздна .

Зы
Эх временаааааааааааа
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7k
Dabus Час назад
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7k
Dabus Час назад
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1k
Вадик Бондаренко Час назад
Дюка Нюкема нехватает
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558
Nastromo Час назад
Rock n’ Roll Racing, без этого никак!
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3k
Виталий Час назад
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