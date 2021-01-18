Лучшие саундтреки из видеоигр всех времён

Эта мелодия прилипчивее, чем Despacito, её знают во всём мире, именно с этих задорных аккордов для многих началось знакомство с видеоиграми. При прослушивании тем из Марио у вас перед глазами во всех подробностях появляются уровни из игры. И не только потому, что вы часто играли в эту игру, а потому что так написана музыка. Композитору поставили задачу - музыка должна "передать звуковой образ игрового мира" и "вовлечь игрока в игру". Сочинил музыку для "Супербратьев Марио" японский композитор Кодзи Кондо, который всю жизнь пишет музыку для Nintendo. Он также ответственен за саундтрек для The Legend of Zelda.