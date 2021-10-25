Мыльный The Sims от третьего лица: как интернет встретил переиздание GTA

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Вместо Биг Смоука в 4К поклонники легендарной игры получат биг дик за 4к.
Вместо того чтобы уже выпустить наконец GTA 6, Студия Rockstar к 20-летнему юбилею GTA III сделала ремастер первой трёхмерной GTA, Vice City и San Andreas. Приятно вновь увидеть Си-Джея и Томми Версетти, но у поклонников серии игр есть ряд вопросов к создателям ремастера.
Трейлер переиздания
Сравнение оригинальной версии и усовершенствованного переиздания
Трилогия выйдет 11 ноября
Давным-давно был такой весёлый клон GTA во вселенной "Симпсонов" - The Simpsons Hit & Run. Кажется, обновлённая GTA пытается походить именно на эту игру
can't wait for the GTA remaster!! pic.twitter.com/Z1rlJ3u64N— littlesiha (@littlesiha) October 23, 2021
По трейлеру фанаты определили, что в одной из сцен Rockstar зацензурировал флаг конфедератов на футболке одного из персонажей. По слухам, в трилогии будет ещё масса изменений, чтобы никого не обидеть в 2021 году
С другой стороны, если не сравнивать ремастер GTA с ремастерами "Мафии" или Mass Effect, может, он не такой уж и плохой. Как считаете?
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