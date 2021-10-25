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Мыльный The Sims от третьего лица: как интернет встретил переиздание GTA

Мыльный The Sims от третьего лица: как интернет встретил переиздание GTA (24 фото + 3 видео)

Автор:
25 октября 2021 20:03
Сообщество : Юмор
Метки: Vice City   gta   rockstar   геймеры   игры   компьютер   ремастер   сан андреас   
693
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Вместо Биг Смоука в 4К поклонники легендарной игры получат биг дик за 4к.

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Метки: Vice City   gta   rockstar   геймеры   игры   компьютер   ремастер   сан андреас   
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4  комментария
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24k
Владимир 43 минуты назад
Ценник они реально конский ломят.
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7k
Мистер Фикс Полчаса назад
Если мне не изменяет память, флаг конфедератов был еще у Фила в трейлере. Тоже убрали?
Может, и негров гасить будет нельзя?
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28k
Антон 43 минуты назад
Форза 5 будет - вот её и куплю.
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