15 открытий русских учёных и изобретателей

Часть из них можно считать великими - они изменили мир навсегда.
Деревянный одноарочный мост
Его изобрёл Иван Кулибин. До него пролёт моста был не больше 50-60 метров, а он в 1772 году спроектировал 300 метровую громадину.
Периодическая таблица химических элементов
Дмитрий Иванович Менделеев работал над ней с 1869 по 1871 годы. По легенде, она ему приснилась - хотя всё это, конечно, ерунда. Таблица стала результатом долгой и тяжёлой работы.
Солнечная батарея
Своим появлением она обязана Александру Столетову - именно он в 1889 году разработал закон фотоэффекта, его ещё называют “законом Столетова”.
Радио
Изобретателями радио называют и Говарда Хьюза, и Николу Тесла. Но настоящий создатель - Александр Попов. Прототип радиоприёмника он показал 7 мая 1895 года, а через четыре года, после нескольких доработок, получил патент на «телефонный приёмник депеш».
Цветное фото
У Менделеева был талантливый ученик - Сергей Прокудин-Горский. В 1902 году он запатентовал бромосеребряную пластину с повышенной чувствительностью ко всему цветовому спектру. Это и можно считать началом эры цветной фотографии.
Телевидение
В 1907 году физик Борис Розинг запатентовал электроннолучевую трубку, она стала основой для всего современного ТВ. А в 1911 году он создал кинескоп.
Физиология высшей нервной деятельности
Великий учёный Иван Павлов посвятил этой теме больше 35 лет. А в 1904 году получил за неё Нобелевскую премию.
Вертолёт
Игорь Сикорский разработал первую модель в 1909 году. Летать на ней было, мягко говоря, затруднительно. Зато в 1939-м он создал уже полностью действующую машину. На её основе спроектированы 95% современных вертолётов.
Атомная электростанция
В 1948 году Игорь Курчатов предложил идею мирного использования атома. И в 1954 году в СССР была запущена первая в мире Обнинская АЭС.
Покорение космоса
Здесь впереди планеты всей оказался Сергей Павлович Королёв. В 1957 году под его руководством СССР вывел на орбиту первый искусственный спутник, а в 1961-м - первого человека. И этот полёт Юрия Гагарина стал историческим.
Водородная бомба
Её изобрёл Андрей Сахаров. Хотя позже он всячески выступал за запрет ядерного оружия и за это ему в 1975 году вручили Нобелевскую премию мира. Интересная трансформация учёного: от человека, который не исключал ядерного удара по США, до либерала. Ну, бывает и такое.
Видеомагнитофон
Он появился в 1956 году, благодаря усилиям уроженца из России, Александра Понятова. У него была компания “Ампекс”, она и разработала первый коммерческий “видак”, использующий магнитную плёнку.
Дуговая электросварка
В 1881 году Николай Бенардос спроектировал “Электрогефест” и показал его на Международной электрической выставке в Париже. Кстати, за изобретение он получил золотую медаль.
Тетрис
Легендарную “тыкалку” придумал придумал Алексей Пажитнов, в 1984 году. Он написал простенькую программу для компьютера “Электроника” и через несколько лет она захватила весь мир.
Давайте и здесь не скромничать). Один из создателей поисковика-гиганта - Сергей Брин, в 1998 году он вместе с Ларри Пейджем разработал алгоритм ранжирования ссылок и зарегистрировал домен google.com.
Были и другие изобретения - и их десятки. Но эти всё же основные, благодаря им русская наука навсегда вошла в историю.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И вообще, странно, когда про Сахарова говорят "русский ученый".