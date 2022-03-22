15 открытий русских учёных и изобретателей

Давайте и здесь не скромничать). Один из создателей поисковика-гиганта - Сергей Брин, в 1998 году он вместе с Ларри Пейджем разработал алгоритм ранжирования ссылок и зарегистрировал домен google.com.

Были и другие изобретения - и их десятки. Но эти всё же основные, благодаря им русская наука навсегда вошла в историю.