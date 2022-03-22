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15 открытий русских учёных и изобретателей

15 открытий русских учёных и изобретателей (16 фото)

Автор:
22 марта 2022 18:52
Сообщество : Истории
Метки: Россия   Сикорский   изобретатель   инженер   менделеев   отскрытие   ученый   физик   
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Часть из них можно считать великими - они изменили мир навсегда.

Деревянный одноарочный мост

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Его изобрёл Иван Кулибин. До него пролёт моста был не больше 50-60 метров, а он в 1772 году спроектировал 300 метровую громадину.

Периодическая таблица химических элементов

Дмитрий Иванович Менделеев работал над ней с 1869 по 1871 годы. По легенде, она ему приснилась - хотя всё это, конечно, ерунда. Таблица стала результатом долгой и тяжёлой работы.

Солнечная батарея

Своим появлением она обязана Александру Столетову - именно он в 1889 году разработал закон фотоэффекта, его ещё называют “законом  Столетова”.

Радио

Изобретателями радио называют и Говарда Хьюза, и Николу Тесла. Но настоящий создатель - Александр Попов. Прототип радиоприёмника он показал 7 мая 1895 года, а через четыре года, после нескольких доработок, получил патент на «телефонный приёмник депеш».

Цветное фото

У Менделеева был талантливый ученик - Сергей Прокудин-Горский. В 1902 году он запатентовал бромосеребряную пластину с повышенной чувствительностью ко всему цветовому спектру. Это и можно считать началом эры цветной фотографии.

Телевидение

В 1907 году физик Борис Розинг запатентовал электроннолучевую трубку, она стала основой для всего современного ТВ. А в 1911 году он создал кинескоп.

Физиология высшей нервной деятельности

Великий учёный Иван Павлов посвятил этой теме больше 35 лет. А в 1904 году получил за неё Нобелевскую премию.

Вертолёт

Игорь Сикорский разработал первую модель в 1909 году. Летать на ней было, мягко говоря, затруднительно. Зато в 1939-м он создал уже полностью действующую машину. На её основе спроектированы 95% современных вертолётов.

Атомная электростанция

В 1948 году Игорь Курчатов предложил идею мирного использования атома. И в 1954 году в СССР была запущена первая в мире Обнинская АЭС.

Покорение космоса

Здесь впереди планеты всей оказался Сергей Павлович Королёв. В 1957 году под его руководством СССР вывел на орбиту первый искусственный спутник, а в 1961-м - первого человека. И этот полёт Юрия Гагарина стал историческим.

Водородная бомба

Её изобрёл Андрей Сахаров. Хотя позже он всячески выступал за запрет ядерного оружия и за это ему в 1975 году вручили Нобелевскую премию мира. Интересная трансформация учёного: от человека, который не исключал ядерного удара по США, до либерала. Ну, бывает и такое.

Видеомагнитофон

Он появился в 1956 году, благодаря усилиям уроженца из России, Александра Понятова. У него была компания “Ампекс”, она и разработала первый коммерческий “видак”, использующий магнитную плёнку.

Дуговая электросварка

В 1881 году Николай Бенардос спроектировал “Электрогефест” и показал его на Международной электрической выставке в Париже. Кстати, за изобретение он получил  золотую медаль.

Тетрис

Легендарную “тыкалку” придумал придумал Алексей Пажитнов, в 1984 году. Он написал простенькую программу для компьютера “Электроника” и через несколько лет она захватила весь мир.

Google

Давайте и здесь не скромничать). Один из создателей поисковика-гиганта - Сергей Брин, в 1998 году он вместе с Ларри Пейджем разработал алгоритм ранжирования ссылок и зарегистрировал домен google.com.

Были и другие изобретения - и их десятки. Но эти всё же основные, благодаря им русская наука навсегда вошла в историю.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Сикорский   изобретатель   инженер   менделеев   отскрытие   ученый   физик   
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6  комментариев
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2k
Sam 16 минут назад
После прочтения ощущение, что детскую энциклопедию какой-то дурачок пересказывает, но многое забыл и придумывает на ходу "важные детали"
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182
Brontozavr1 6 минут назад
Сергей Брин в курсе, что он русский? Для кого эту чушь понаписал? Для ту*ых ура патриотов?
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23k
Ego sum qui sum 9 минут назад
странно, что не упомянута лампочка
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182
Brontozavr1 Ego sum qui sum 5 минут назад
Да странно. Её же сам дедушка Ленин изобрел
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14k
Bill Час назад
Сахаров НЕ изобретал водородную бомбу. Он придумал "слойку" - конструкцию, которая на 20% увеличивала мощность атомной бомбы. Американцы давно сделали тоже самое, но в тысячу раз дешевле. Когда Сахаров это понял - он ушел из проекта, умываясь соплями.
И вообще, странно, когда про Сахарова говорят "русский ученый".
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1k
_Квантовый_Художник_ 2 часа назад
Это не тетрис.
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