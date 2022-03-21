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Как учёный Игорь Можейко стал писателем Киром Булычёвым

Как учёный Игорь Можейко стал писателем Киром Булычёвым (6 фото)

Автор:
21 марта 2022 23:04
Сообщество : Истории
Метки: Примаков   алиса   институт   кир булычев   можейко   ученый   фантастика   
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И подарил нам множество прекрасных книг.

В 1952 году Игорь Всеволодович Можейко поступил в Институт иностранных языков им.Мориса Тореза. В 1957-м получил диплом и отправился в Бирму (сегодняшняя Мьянма). Тогда это была честь - со всего курса поехало всего 6 человек, в том числе и Игорь.

На Востоке Можейко провёл два года и по уши влюбился в эту экзотическую страну. Но не забывал и о работе: он уверенно карабкался по карьерной лестницу, ему пророчили блестящее будущее. А потом Игорю это стало не сильно интересно - он хотел заниматься наукой и литературой, поэтому вернулся в СССР и поступил в аспирантуру Института востоковедения. В 1965-м защитил кандидатскую диссертацию.

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Первые рассказы начал писать для своей дочери - Алисы. А опубликовался совершенно случайно. В СССР был такой альманах «Искатели», и в 1967 году, когда к очередному номеру уже были готовы все материалы и даже обложка, редколлегия забраковала один из рассказов. А именно к нему была нарисована обложка журнала. Тогда срочно кинули клич: надо было за сутки написать фантастический рассказ, его темой сделать рисунок для обложки - динозавр в банке. В конкурсе поучаствовал Можейко, он же и занял первое место. Так он впервые и опубликовался и тогда же придумал псевдоним - Кир Булычёв.

Можейко работал в Институте востоковедения Академии наук СССР и боялся, что если коллеги узнают, что он «балуется» литературой, то он быстро вылетит с работы. Поэтому и взял псевдоним.

Кстати, боялся не случайно. В 1982 году он стал лауреатом Государственной премии СССР за сценарии к фильму «Через тернии к звездам» и мультфильму «Тайна третьей планеты». Об этом вышла заметка в газете «Правда». Коллеги очень разволновались по этому поводу и побежали к руководству. А возглавлял институт Евгений Максимович Примаков, тот самый, который позже возглавил Службу внешней разведки, Министерство иностранных дел, ну а затем стал Председателем Правительства. Мудрый Примаков выслушал ретивых коллег и задал один вопрос: «Он план выполняет?» Когда услышал утвердительный ответ, то сказал: «Вот пусть и дальше выполняет». И на этом все разговоры о «литературном баловстве» Можейко закончились.

Можейко-Булычёв постепенно рос как писатель: придумал замечательный детский цикл про Алису Селезнёву, работал над более сложными вещами, вроде цикла про доктора Павлыша. У него множество отличных книг, и у каждого уважающего себя советского подростка была своя любимая.

Но не все знают, что Можейко был шикарным переводчиком, писал стихи и научно-популярные книги. Наверное, самая выдающаяся - «Загадка 1185 года», историческая, с кучей фактов, а читается на одном дыхании. Ещё есть замечательные «Пираты, корсары, рейдеры» и «7 и 37 чудес света».

Заодно автор создал целый цикл книг по истории для детей: «Загадки древнего мира», «Загадки античного мира» и т.д. Для первого знакомства с историей - самое то.

В 2003 Игоря Всеволодовича не стало. Вместе с ним ушла целая эпоха в фантастической литературе - весёлая, загадочная и очень добрая.

Вечная память.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Примаков   алиса   институт   кир булычев   можейко   ученый   фантастика   
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4  комментария
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Очень разноплановый писатель. Алиса, Павлыш, Гусляр, Верёвкин, Гарик Гагарин, Любимец, Агент Космофлота, Кира Орват, такие различные герои и темы, а рассказы - "Можно попросить Нину?", "Снегурочка", ...- это же совершенно другой писатель. Сейчас модны "литературные негры", когда куча писателей пишет за одного, стараясь быть похожим на "лицо проекта", а Булычёв писал один за целую банду
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1k
Миклухо Поклал Час назад
Ещё он редактировал журнал "Химия и жизнь".
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4k
Egoro 2 часа назад
"У него множество отличных книг, и у каждого уважающего себя советского подростка была своя любимая".
Точно, моя любимая - "Последняя война".
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6k
hairov 2 часа назад
В детстве, был мой любимый писатель.
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