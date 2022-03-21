Как учёный Игорь Можейко стал писателем Киром Булычёвым

В 1952 году Игорь Всеволодович Можейко поступил в Институт иностранных языков им.Мориса Тореза. В 1957-м получил диплом и отправился в Бирму (сегодняшняя Мьянма). Тогда это была честь - со всего курса поехало всего 6 человек, в том числе и Игорь.

На Востоке Можейко провёл два года и по уши влюбился в эту экзотическую страну. Но не забывал и о работе: он уверенно карабкался по карьерной лестницу, ему пророчили блестящее будущее. А потом Игорю это стало не сильно интересно - он хотел заниматься наукой и литературой, поэтому вернулся в СССР и поступил в аспирантуру Института востоковедения. В 1965-м защитил кандидатскую диссертацию.