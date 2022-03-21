Как учёный Игорь Можейко стал писателем Киром Булычёвым

И подарил нам множество прекрасных книг.
В 1952 году Игорь Всеволодович Можейко поступил в Институт иностранных языков им.Мориса Тореза. В 1957-м получил диплом и отправился в Бирму (сегодняшняя Мьянма). Тогда это была честь - со всего курса поехало всего 6 человек, в том числе и Игорь.
На Востоке Можейко провёл два года и по уши влюбился в эту экзотическую страну. Но не забывал и о работе: он уверенно карабкался по карьерной лестницу, ему пророчили блестящее будущее. А потом Игорю это стало не сильно интересно - он хотел заниматься наукой и литературой, поэтому вернулся в СССР и поступил в аспирантуру Института востоковедения. В 1965-м защитил кандидатскую диссертацию.
Первые рассказы начал писать для своей дочери - Алисы. А опубликовался совершенно случайно. В СССР был такой альманах «Искатели», и в 1967 году, когда к очередному номеру уже были готовы все материалы и даже обложка, редколлегия забраковала один из рассказов. А именно к нему была нарисована обложка журнала. Тогда срочно кинули клич: надо было за сутки написать фантастический рассказ, его темой сделать рисунок для обложки - динозавр в банке. В конкурсе поучаствовал Можейко, он же и занял первое место. Так он впервые и опубликовался и тогда же придумал псевдоним - Кир Булычёв.
Можейко работал в Институте востоковедения Академии наук СССР и боялся, что если коллеги узнают, что он «балуется» литературой, то он быстро вылетит с работы. Поэтому и взял псевдоним.
Кстати, боялся не случайно. В 1982 году он стал лауреатом Государственной премии СССР за сценарии к фильму «Через тернии к звездам» и мультфильму «Тайна третьей планеты». Об этом вышла заметка в газете «Правда». Коллеги очень разволновались по этому поводу и побежали к руководству. А возглавлял институт Евгений Максимович Примаков, тот самый, который позже возглавил Службу внешней разведки, Министерство иностранных дел, ну а затем стал Председателем Правительства. Мудрый Примаков выслушал ретивых коллег и задал один вопрос: «Он план выполняет?» Когда услышал утвердительный ответ, то сказал: «Вот пусть и дальше выполняет». И на этом все разговоры о «литературном баловстве» Можейко закончились.
Можейко-Булычёв постепенно рос как писатель: придумал замечательный детский цикл про Алису Селезнёву, работал над более сложными вещами, вроде цикла про доктора Павлыша. У него множество отличных книг, и у каждого уважающего себя советского подростка была своя любимая.
Но не все знают, что Можейко был шикарным переводчиком, писал стихи и научно-популярные книги. Наверное, самая выдающаяся - «Загадка 1185 года», историческая, с кучей фактов, а читается на одном дыхании. Ещё есть замечательные «Пираты, корсары, рейдеры» и «7 и 37 чудес света».
Заодно автор создал целый цикл книг по истории для детей: «Загадки древнего мира», «Загадки античного мира» и т.д. Для первого знакомства с историей - самое то.
В 2003 Игоря Всеволодовича не стало. Вместе с ним ушла целая эпоха в фантастической литературе - весёлая, загадочная и очень добрая.
Вечная память.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Точно, моя любимая - "Последняя война".