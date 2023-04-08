Как немецкий инженер вместо истребителей стал делать машины для инвалидов

Он уже был дороже - около $7000 в переводе на современные деньги.

Этот малыш разгонялся до 65 км/час и учитывал интересы инвалидов: можно было вести авто полностью на ручном управлении. Со временем машины Фенда стали популярны и ему даже начали подражать. Например, BMW выпустила модель Isetta.