Как немецкий инженер вместо истребителей стал делать машины для инвалидов

Выглядели они довольно забавно, зато были недорогими и практичными.
Во время Второй мировой войны, Фриц Фенд разрабатывал истребители Messerschmitt Bf 109.
А после поражения Германии остался не у дел. Немцам тогда запретили делать военную технику и опытный инженер быстро переключился на автомобили. Он прикинул, что после войны осталось множество инвалидов, для них он и изобрёл свою машину. Первая модель была довольно неказистой:
Их производили на заводе Messerschmitt, который быстро переориентировали на мирную нужды. И вскоре выпустили 250 таких малюток. Примечательно, что покупали их не инвалиды, а рядовые водители - у многих было туго с деньгами и ничего лучше этого они позволить себе не могли.
Затем Фенд разработал Messerschmitt KR200:
Он уже был дороже - около $7000 в переводе на современные деньги.
Этот малыш разгонялся до 65 км/час и учитывал интересы инвалидов: можно было вести авто полностью на ручном управлении. Со временем машины Фенда стали популярны и ему даже начали подражать. Например, BMW выпустила модель Isetta.
Но успех Фенда был недолгим: когда Messerschmitt AG снова разрешили делать самолёты, компания сразу же забросила производство автомобилей. И в 1964 году их выпуск прекратился.
Тогда инженер стал зарабатывать на жизнь, разрешая другим использовать свои изобретения. У него было больше 50 патентов, включая конструкцию ремней безопасности, несущую систему вертолёта и складную лодку.
Про автомобили он тоже не забыл и создал прототип F200:
Но закончить его не успел - в 2000 году скончался от инсульта. Знаменитому инженеру было 80 лет.
Источник:
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Только бизнес, ничего личного.
Г.Форд.