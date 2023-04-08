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Как немецкий инженер вместо истребителей стал делать машины для инвалидов

Как немецкий инженер вместо истребителей стал делать машины для инвалидов

Автор:
08 апреля 2023 00:30
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   Мессершмитт Bf 109   изобретатель   инвалидка   инженер   истребитель   машина   фриц фенд   
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Выглядели они довольно забавно, зато были недорогими и практичными.

Во время Второй мировой войны, Фриц Фенд разрабатывал истребители Messerschmitt Bf 109.

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А после поражения Германии остался не у дел. Немцам тогда запретили делать военную технику и опытный инженер быстро переключился на автомобили. Он прикинул, что после войны осталось множество инвалидов, для них он и изобрёл свою машину. Первая модель была довольно неказистой:

Их производили на заводе Messerschmitt, который быстро переориентировали на мирную нужды. И вскоре выпустили 250 таких малюток. Примечательно, что покупали их не инвалиды, а рядовые водители - у многих было туго с деньгами и ничего лучше этого они позволить себе не могли.

Затем Фенд разработал Messerschmitt KR200:

Он уже был дороже - около $7000 в переводе на современные деньги.

Этот малыш разгонялся до 65 км/час и учитывал интересы инвалидов: можно было вести авто полностью на ручном управлении. Со временем машины Фенда стали популярны и ему даже начали подражать. Например, BMW выпустила модель Isetta.

Но успех Фенда был недолгим: когда Messerschmitt AG снова разрешили делать самолёты, компания сразу же забросила производство автомобилей. И в 1964 году их выпуск прекратился.

Тогда инженер стал зарабатывать на жизнь, разрешая другим использовать свои изобретения. У него было больше 50 патентов, включая конструкцию ремней безопасности, несущую систему вертолёта и складную лодку.

Про автомобили он тоже не забыл и создал прототип F200:

Но закончить его не успел - в 2000 году скончался от инсульта. Знаменитому инженеру было 80 лет.

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Метки: Германия   Мессершмитт Bf 109   изобретатель   инвалидка   инженер   истребитель   машина   фриц фенд   
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1  комментарий
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анатолий горленко 2 минуты назад
Чем больше машин для инвалидов, тем больше самих инвалидов!
Только бизнес, ничего личного.
Г.Форд.
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