Покупатели в Walmart: такого трэша вы еще не видели!

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Walmart - популярная сеть супермаркетов в США, любимая американцами за широкий ассортимент и низкие цены. Чтобы сэкономить на покупках, сюда ходят все - и рачительные хозяйки, и сидящие на пособиях, и многообразные фрики. Последних здесь встречается так много, что в сети регулярно появляются подборки фотографий из Walmart, где люди делятся снимками встреченных удивительных типов. Вы только посмотрите!
Это Шарлин - сотрудница Walmart, которая рекламирует новые поступления в соцсетях магазина
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Этот мужчина просто использовал пару буханок как коврик под колени, чтобы с комфортом порыться на нижней полке
Источник: — переведено специально для fishki.net
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