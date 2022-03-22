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Покупатели в Walmart: такого трэша вы еще не видели!

Покупатели в Walmart: такого трэша вы еще не видели! (33 фото)

Автор:
22 марта 2022 13:20
Сообщество : Юмор
Метки: walmart   Приколы   забавно   покупатели   смешно   соцсети   фотки   фрики   
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Walmart - популярная сеть супермаркетов в США, любимая американцами за широкий ассортимент и низкие цены. Чтобы сэкономить на покупках, сюда ходят все - и рачительные хозяйки, и сидящие на пособиях, и многообразные фрики. Последних здесь встречается так много, что в сети регулярно появляются подборки фотографий из Walmart, где люди делятся снимками встреченных удивительных типов. Вы только посмотрите!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: walmart   Приколы   забавно   покупатели   смешно   соцсети   фотки   фрики   
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23k
Ego sum qui sum 12 минут назад
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Дмитрий 10 минут назад
Ага, именно кентавр!
Очередной дебил подписи придумывал к иностранной херне.
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