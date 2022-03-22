Покупатели в Walmart: такого трэша вы еще не видели!

Что представляло из себя первое российское телевидение

Инстаграм и реальность - это две большие разницы

Что тут такое происходит?

Остроумные способы решения проблем

Тот неловкий момент, когда ты поняла, что живешь с идиотом

Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно