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"Кустурица - это глагол, означающий секс в кустах": люди с альтернативным мышлением, которые нас удивили

"Кустурица - это глагол, означающий секс в кустах": люди с альтернативным мышлением, которые нас удивили (19 фото)

Автор:
05 сентября 2021 07:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупцы   картинки из соцсетей   приколы   смешно   соцсети   тупые   
3147
19
Хорошо было раньше. Соцсетей не существовало, и только в семье знали, что их родственник не семи пядей во лбу. А сейчас о том, что ты альтернативно одаренный, будут знать все.
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Метки: Юмор   глупцы   картинки из соцсетей   приколы   смешно   соцсети   тупые   
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insaider Час назад
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_♛_ 7 минут назад
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Мистер Фикс 41 минуту назад
В 2008, когда была заварушка с Грузией, сотни американцев обосрались и требовали пояснить, зачем русские вторглись в штат Джорджия
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Sergey Pankratov 59 минут назад
Почему же только половина?

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548
Миша Час назад
Мой словарный запас скудноват, знаю только, что Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссёр, актёр. Result делает более разнообразными словари, хорошо если не под таблетками творит.
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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Богдановладелец 2 часа назад
Ну, тогда уж не Кустурица, а "Кустуриться"

И ещё: не пончик, а булочка с корицей
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Использовать отслоившуюся кожу для украшения - это, конечно, сильно. Да и с путаницей Австрии и Австралии - это по запарке или люди настолько тупы, что не различают страны? Просто недоумеваю.
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