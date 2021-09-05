"Кустурица - это глагол, означающий секс в кустах": люди с альтернативным мышлением, которые нас удивили

Хорошо было раньше. Соцсетей не существовало, и только в семье знали, что их родственник не семи пядей во лбу. А сейчас о том, что ты альтернативно одаренный, будут знать все.

0 Источник: Каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в дурацком положении, чувствуя себя глупцом. Но некоторые, похоже, из этого образа и не выходят.

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Что с китайцев взять 0 Источник:

Когда живешь на своей волне 0 Источник:

0 Источник: И правда, кто?

Будни врача 0 Источник:

А что вы делаете с отслоившейся кожей? 0 Источник: Хозяйкам на заметку...

Интересно, сколько мужчин думало так же? 0 Источник:

Вопрос риторический 0 Источник:

А ведь для кого-то приходится упоминать, что размер пончика на рекламе не актуален 0 Источник: Как говорится, угадайте страну по изображению.

И еще кое что об Америке и масках

Быть законопослшным, конечно, дело хорошее, но иногда же и мозги нужно использовать Не забывай снимать маску на морях pic.twitter.com/j7Lakz2ssU — Лепра (@leprasorium) June 18, 2021

Хотелось бы узнать героя дня, завалившего лифт кусками демонтированной стены 0 Источник:

Когда погнался за двумя зайцами

А может, все-таки троллинг? 0 Источник:

Недопонимание, которое усугубляется с каждым новым вопросом 0 Источник:

Поколение ЕГЭ и сложные вопросы

0 Источник: Ниже - фото той самой стойки. Видимо, ошибаются регулярно.