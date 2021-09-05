"Кустурица - это глагол, означающий секс в кустах": люди с альтернативным мышлением, которые нас удивили

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Хорошо было раньше. Соцсетей не существовало, и только в семье знали, что их родственник не семи пядей во лбу. А сейчас о том, что ты альтернативно одаренный, будут знать все.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в дурацком положении, чувствуя себя глупцом. Но некоторые, похоже, из этого образа и не выходят.
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А ведь для кого-то приходится упоминать, что размер пончика на рекламе не актуален
Как говорится, угадайте страну по изображению.
И еще кое что об Америке и масках
Быть законопослшным, конечно, дело хорошее, но иногда же и мозги нужно использовать
Не забывай снимать маску на морях pic.twitter.com/j7Lakz2ssU— Лепра (@leprasorium) June 18, 2021
Когда погнался за двумя зайцами
Поколение ЕГЭ и сложные вопросы
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