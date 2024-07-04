15 человек, с которыми никто не захочет поменяться местами

Всем в этой жизни суждено одерживать победы и терпеть неудачи. И, несмотря на то, что у большинства из нас есть сильное чувство, что судьба нам подкидывает проблемы слишком часто, мы не должны отчаиваться. Ведь всё плохое рано или поздно заканчивается. Взгляните на героев этого поста, они изо всех сил стараются не падать духом.