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15 человек, с которыми никто не захочет поменяться местами

15 человек, с которыми никто не захочет поменяться местами

Автор:
04 июля 2024 22:16
Сообщество : Жизнь
Метки: Не захочет   Поменяться   Проблемы   люди   местами   неудачи   
7397
17

Всем в этой жизни суждено одерживать победы и терпеть неудачи. И, несмотря на то, что у большинства из нас есть сильное чувство, что судьба нам подкидывает проблемы слишком часто, мы не должны отчаиваться. Ведь всё плохое рано или поздно заканчивается. Взгляните на героев этого поста, они изо всех сил стараются не падать духом.

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Метки: Не захочет   Поменяться   Проблемы   люди   местами   неудачи   
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26  комментариев
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3k
Damvrot Hohlam 2 дня назад
где тут плакать ? Срочно кэпа
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5k
Чётенький 2 дня назад
опять подборка из "свободного мира"
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37k
БамбарбияКиргуду 2 дня назад
Кто те 44 человека,кому понравилась эта хрень беспонтовая?
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1k
БУЛЬБАШ 2 дня назад
А чё с коробкой не так?
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9k
Харон ( Χάρων) 2 дня назад
Хрень какая-то...
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9k
Харон ( Χάρων) 2 дня назад
Комментарий к фото
А нефиг строить из говна и палок.
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1k
Дмитрий 2 дня назад
Комментарий к фото
Говорят к деньгам...
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8k
S__D 2 дня назад
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16k
Александр 2 дня назад
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Гранатовый, малиновый или, скорее, брусничный сок. Данные жидкости скатываются с волосяного покрова (на усах и бороде видны капли). Аэрозольная краска красит всё)))
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591
_Vasiliy_ 2 дня назад


Что не так с коробкой?
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1k
Майборода 2 дня назад
Я ! Я тот человек, который захочет поменяться местом с обладателем клёвого монитора, который и к дверям доставлен и никаких проблем нет!!!
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981
zu4ara 2 дня назад
ни чё не по ня тно . . .

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13k
Света 2 дня назад
Практически всё полная фигня. Правда казус с разбитым стеклом в машине у моего сына приключился однажды. Уже начал движение, выезжая со стоянки возле работы и ему на заднюю часть машины здоровая ветка упала. Был у нас штормовой ветер тогда. Говорит, что если в тот момент уже не тронулся с места, то не просто заднее стекло и динамик пробила, а по нему прямо попала бы и кто знает что там было бы...
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5k
Fishki_surfer 2 дня назад
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Это и есть плавки.
Так что кто-то уйдет без плавок.
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1k
tartilych 2 дня назад
8 - Такое происходит, когда забываешь предварительно пустить воду через проточник. Бумкает и правда душевно.
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63k
Мойша 2 дня назад
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63k
Мойша 2 дня назад
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Курсы не пройдешь - трахать не дадут: а вдруг залет, а ты и не умеешь с детьми обращаться.
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63k
Мойша 2 дня назад
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Стандартный пиндосский домик из говна и палок за бешеные бабки.
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18k
Nikita 2 дня назад
Дкржи

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3k
Damvrot Hohlam 2 дня назад
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срочно в ленту с упавшей отварной сасиской
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1923 поста (1867 в горячем)

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