15 человек, с которыми никто не захочет поменяться местами

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Всем в этой жизни суждено одерживать победы и терпеть неудачи. И, несмотря на то, что у большинства из нас есть сильное чувство, что судьба нам подкидывает проблемы слишком часто, мы не должны отчаиваться. Ведь всё плохое рано или поздно заканчивается. Взгляните на героев этого поста, они изо всех сил стараются не падать духом.
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5. Моя жена записала меня в бесплатный класс для будущих родителей. Я ожидал низкой явки, но не того, что я окажусь единственным посетителем
10. Вот что произойдёт, если достать лоток для льда из морозилки с автоматическим лёдогенератором
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Метки: Не захочет Поменяться Проблемы люди местами неудачи
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Что не так с коробкой?
Так что кто-то уйдет без плавок.