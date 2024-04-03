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25 жизненных коллизий из серии «Плохой день»

25 жизненных коллизий из серии «Плохой день»

Автор:
03 апреля 2024 15:05
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Юмор   все пошло не так   все проходит - и это пройдет   не повезло   неудачи   неудачный день   обломы   плохой день   
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Никто не застрахован от неудачного стечения обстоятельств и неприятных обломов. Ну что ж теперь делать, раз оно уже произошло? В любой непонятной ситуации доставай телефон, фотографируй и выкладывай в сеть!

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«Я работаю в охране, поэтому здесь больше никого нет. Бонус: телефон экстренной связи здесь не работает. Двойной бонус: это уже не первый раз».

«...Меня никто не предупредил. Лестница еще не высохла, а другого способа попасть в квартиру нет».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   все пошло не так   все проходит - и это пройдет   не повезло   неудачи   неудачный день   обломы   плохой день   
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Тоша 9 минут назад
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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