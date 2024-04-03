25 жизненных коллизий из серии «Плохой день»

Никто не застрахован от неудачного стечения обстоятельств и неприятных обломов. Ну что ж теперь делать, раз оно уже произошло? В любой непонятной ситуации доставай телефон, фотографируй и выкладывай в сеть!
«Я работаю в охране, поэтому здесь больше никого нет. Бонус: телефон экстренной связи здесь не работает. Двойной бонус: это уже не первый раз».
3. «Когда вы добавляете в список продуктов сменные насадки для зубных щеток, а жена спрашивает, почему»
6. «Заказал в подарок своей девушке на день рождения нашу с ней общую фотографию. Она распаковала подарок при мне — а на снимке какие-то чужие люди»
7. «Мои друзья сказали, что мы идем в пятницу 13-го на костюмированную вечеринку. Что можно было перевести как "Двое из нас будут в кигуруми"... А я заявилась в таком виде»
11. «Мне понадобилась пара минут, чтобы выйти и забрать доставленную еду. Эти гады меня опередили»
14. «Ствол дерева пробил крышу моих соседей и воткнулся в кровать, пока они спали. Никто не пострадал»
15. «Я позирую на фоне машины моей сестры. И та же машина день спустя. По крайней мере, никто не пострадал»
16. «После нескольких дней без очков, новой проверки зрения у врача и ночной доставки новых очков... я нашел их запутавшимися в кабеле под столом»
19. «Нашел на чердаке в 4 утра... На прошлой неделе этого здесь не было. Пора валить из дома?»
23. «Я потерял телефон на фестивале, а через несколько часов нашел — он горел рядом с костром»
24. «Вернувшись домой после выходных, я обнаружил, что мой арендодатель покрыл лаком/краской лестницу, ведущую в мою квартиру...»
«...Меня никто не предупредил. Лестница еще не высохла, а другого способа попасть в квартиру нет».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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