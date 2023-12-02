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18 эпичных неудач, которые свалились людям на головы в самый неподходящий момент

18 эпичных неудач, которые свалились людям на головы в самый неподходящий момент

Автор:
02 декабря 2023 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   неудача   подборка   провал   фото   
2654
19

В жизни каждого из нас случаются крайне неприятные неудачи, которые настигают в момент, когда их совсем не ждёшь. Вот вы начинаете новый день, видите, что всё идёт гладко, и внезапно, как гром среди ясного неба, появляется что-то неожиданное, что сбивает с толку и испытывает вашу выдержку, а также нервную систему на прочность. Знакомо?

В таких ситуациях кажется, что мир несправедлив и очень жесток. Однако важно помнить, что это всё временные трудности, которые помогают стать сильнее и мудрее. Поэтому остаётся единственный вариант — превратить свои несчастья во что-то позитивное, поделившись весёлыми историями о своих грандиозных провалах.

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Мелкий негодник явно доволен результатом!

Я весь день искала пропавший наушник и нашла его только тогда, когда наносила бальзам для губ перед сном. Никогда не чувствовала себя большей идиоткой.


Со своей проблемой парню пришлось обратиться к врачу. К счастью, медикаментозное лечение помогло вернуться к норме.

Больше недели моя подруга просила меня подстричь ей волосы. Понятия не имею, с чего она взяла, что я не облажаюсь. В конце концов я решил это сделать, и вот итог. Печальный результат, я правда старался! Я не парикмахер! Чувствую теперь себя ужасно. Надеюсь, мы всё ещё друзья.


Сегодня утром по дороге на работу моя машина сломалась, и её пришлось отбуксировать. Не прошло и 5 минут после того, как я вернулся домой, и у меня рухнул потолок.


Хорошо, что успел вовремя среагировать.

Вполне вероятно, что он скоро заговорит и научится ходить.

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Метки: Юмор   люди   неудача   подборка   провал   фото   
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9  комментариев
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Это Киркоров до пластики
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24k
SolomonA Полчаса назад

Странно, что аккумулятор не загорелся, когда его разрезало...
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399
Тоша 53 минуты назад
В первоисточнике написано: «У меня на лбу выскочил кистозный прыщ, и от него пошёл отёк. Теперь я похож на аниморфа»
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3k
Walther Час назад
Ну да, фигня, как говорится, случается. Одного не пойму, на кой все это на люди выносить?
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41k
Aleks Час назад
Чувак, имея такой мутный еблет прыщ на лбу это последнее о чем бы я волновался.
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67
Human110 Aleks Час назад
Я по началу подумал, что он жалуется на неудачную пластическую операцию.
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