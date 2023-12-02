18 эпичных неудач, которые свалились людям на головы в самый неподходящий момент

Больше недели моя подруга просила меня подстричь ей волосы. Понятия не имею, с чего она взяла, что я не облажаюсь. В конце концов я решил это сделать, и вот итог. Печальный результат, я правда старался! Я не парикмахер! Чувствую теперь себя ужасно. Надеюсь, мы всё ещё друзья.



