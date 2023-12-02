18 эпичных неудач, которые свалились людям на головы в самый неподходящий момент

В жизни каждого из нас случаются крайне неприятные неудачи, которые настигают в момент, когда их совсем не ждёшь. Вот вы начинаете новый день, видите, что всё идёт гладко, и внезапно, как гром среди ясного неба, появляется что-то неожиданное, что сбивает с толку и испытывает вашу выдержку, а также нервную систему на прочность. Знакомо?
В таких ситуациях кажется, что мир несправедлив и очень жесток. Однако важно помнить, что это всё временные трудности, которые помогают стать сильнее и мудрее. Поэтому остаётся единственный вариант — превратить свои несчастья во что-то позитивное, поделившись весёлыми историями о своих грандиозных провалах.
Мелкий негодник явно доволен результатом!
Я весь день искала пропавший наушник и нашла его только тогда, когда наносила бальзам для губ перед сном. Никогда не чувствовала себя большей идиоткой.
Со своей проблемой парню пришлось обратиться к врачу. К счастью, медикаментозное лечение помогло вернуться к норме.
Больше недели моя подруга просила меня подстричь ей волосы. Понятия не имею, с чего она взяла, что я не облажаюсь. В конце концов я решил это сделать, и вот итог. Печальный результат, я правда старался! Я не парикмахер! Чувствую теперь себя ужасно. Надеюсь, мы всё ещё друзья.
Сегодня утром по дороге на работу моя машина сломалась, и её пришлось отбуксировать. Не прошло и 5 минут после того, как я вернулся домой, и у меня рухнул потолок.
Хорошо, что успел вовремя среагировать.
Вполне вероятно, что он скоро заговорит и научится ходить.
Источник:
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Странно, что аккумулятор не загорелся, когда его разрезало...