16 невезунчиков, которые оказались в немилости у фортуны

Да и вообще, если вы считаете, что у вас был плохой день, посмотрите нашу подборку. В ней мы собрали фото людей, которые в буквальном смысле получили подзатыльник от удачи. Но они не стали раскисать. Более того, они решили поделиться наболевшим с пользователями интернета, чтобы те немножко их поддержали и успокоили, а также вдоволь похохотали.

Моя жена сказала, что услышала странный шум в прачечной