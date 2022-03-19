Ушедшая эпоха в атмосферных фотографиях из 80-х и 90-х

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Для некоторых 90-е являются тем временем, которое лучше не вспоминать. Однако это не так просто, ведь тогда была своя особенная атмосфера, не оставляющая равнодушным.
А надо ли забывать? Ведь это наше прошлое и наша общая история.
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Баннер украинских болельщиков во время отборочного матча на Евро-2000 между сборными России и Украины
Источник:
АНТИФИШКИ
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