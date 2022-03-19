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Ушедшая эпоха в атмосферных фотографиях из 80-х и 90-х

Ушедшая эпоха в атмосферных фотографиях из 80-х и 90-х (23 фото)

Автор:
19 марта 2022 23:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: 80-90   атмосфера 90-х   атмосферные снимки   ушедшая эпоха   фотографии   
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Для некоторых 90-е являются тем временем, которое лучше не вспоминать. Однако это не так просто, ведь тогда была своя особенная атмосфера, не оставляющая равнодушным.

А надо ли забывать? Ведь это наше прошлое и наша общая история.

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Источник:

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Метки: 80-90   атмосфера 90-х   атмосферные снимки   ушедшая эпоха   фотографии   
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Вадим Курбатов Полчаса назад
В последнее время все чаще напоминают про 90е. К чему бы это..!?
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