15 познавательных фотографий, которые расширят ваш кругозор

1313
16
Даже самые эрудированные и начитанные люди всегда узнают для себя что-то новое. Ведь вокруг постоянно происходит что-то интересное . В этом посте вы увидите любопытные изображения, которые расскажут больше, чем любая энциклопедия.
Молох - ящерица рода агамовых. Получила своё название в честь языческого божества, которому приносили человеческие жертвы
×
×
В Бутане, пенисы являются счастливыми национальными символами. Они нарисованы везде; на стенах, вывесках, в книгах
Асцидии - класс хордовых животных, исключительные морские формы, отдаленно родственные позвоночным
Разница между китайской космической станцией TIANGONG и Международной космической станцией
Статуя бога Осириса, обнаруженная на месте древнего затонувшего города Гераклион - Тонис, в дельте Нила
Сотни ламантинов собираются на канале Satellite Beach, Флорида, чтобы согреться, когда температура воды падает
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 увлекательных фотографий необычных вещей
- 15 увлекательных фотографий всяких редкостей
- 15 увлекательных снимков всяких редкостей
- 15 фотографий редких моментов, которые расширят ваш кругозор
- 15 занимательных фотографий различных диковинок
31
Понравилось31
Новости партнёров