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15 познавательных фотографий, которые расширят ваш кругозор

15 познавательных фотографий, которые расширят ваш кругозор (16 фото)

Автор:
09 марта 2022 22:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Познавательные   Эрудированные   кругозор   расширят   фотографии   
1313
16
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Даже самые эрудированные и начитанные люди всегда узнают для себя что-то новое. Ведь вокруг постоянно происходит что-то интересное . В этом посте вы увидите любопытные изображения, которые расскажут больше, чем любая энциклопедия.
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Источник:

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Метки: Любопытные   Познавательные   Эрудированные   кругозор   расширят   фотографии   
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12  комментариев
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430
Copycat 2 часа назад
Просто китайская станция новее) это как с вашим рабочим столом - если вы прям не щепетильный педант то вы раз в неделю наводите на нем образцовый порядок, но по ходу работы у вас создается там уютный рабочий беспорядок - когда всё не "на местах" а "под рукой" но понятное дело до следующей генеральной уборки
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10k
добрыйдух 16 минут назад
к северу от Вьетнама - Китай. Тупой гуглоперевод для жертв ЕГЭ.
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11k
поручик Ржевский Полчаса назад
Чё-то Дарт Вейдер какой-то *у@вый...

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35k
KiploksAKS 57 минут назад
"Рисовые поля к северу от Вьетнама" - в Северном Вьетнаме. Да, боян. "Паровой гидравлический пресс," - что-нибудь одно, или "паровой молот', или "гидравлический пресс' Питайя. Плод кактуса.
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6k
Думай о хорошем! Час назад
к северу от Вьетнама Китай
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985
Трям Час назад
По сравнению с современными жиробасинами, эта пышка просто огонь!!!
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1k
Василич 2 часа назад
У нас эти счастливые символы тоже везде рисуют, не хуже чем в Бутане
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Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно 15 фотографий редких моментов, которые расширят ваш кругозор 15 фотографий редких моментов, которые расширят ваш кругозор 15 любопытных фотографий различных редкостей 15 любопытных фотографий различных редкостей 15 занимательных фотографий различных диковинок 15 занимательных фотографий различных диковинок 15 увлекательных снимков всяких редкостей 15 увлекательных снимков всяких редкостей 15 увлекательных фотографий всяких редкостей 15 увлекательных фотографий всяких редкостей
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