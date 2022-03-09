15 познавательных фотографий, которые расширят ваш кругозор

Даже самые эрудированные и начитанные люди всегда узнают для себя что-то новое. Ведь вокруг постоянно происходит что-то интересное . В этом посте вы увидите любопытные изображения, которые расскажут больше, чем любая энциклопедия.

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Молох - ящерица рода агамовых. Получила своё название в честь языческого божества, которому приносили человеческие жертвы 0 Источник:

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Рисовые поля к северу от Вьетнама 0 Источник:

Легкие курильщика, сохранившиеся на выставке человеческого тела в Научном музее 0 Источник:

Асцидии - класс хордовых животных, исключительные морские формы, отдаленно родственные позвоночным 0 Источник:

Остров Скай, Шотландия 0 Источник:

Мастер маскировки 0 Источник:

Паровой гидравлический пресс, фабрика Круппа, 1928 год, Германия 0 Источник:

Разница между китайской космической станцией TIANGONG и Международной космической станцией 0 Источник:

Статуя бога Осириса, обнаруженная на месте древнего затонувшего города Гераклион - Тонис, в дельте Нила 0 Источник:

Сотни ламантинов собираются на канале Satellite Beach, Флорида, чтобы согреться, когда температура воды падает 0 Источник:

Замок Шантийи, Франция, перила из кованого железа, сделанные в 1870 году братьями Моро 0 Источник:

Питахайя или плод дракона растет из кактуса 0 Источник:

Самый низкий мужчина в мире и самая толстая женщина в мире, 1922 год 0 Источник: