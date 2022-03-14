20+ смешных кадров с животными, которые поднимут настроение

Животные дают нам поддержку, заряжают позитивом и смехом - даже в сложные времена. Ловите добрую и позитивную подборку с нашими любимыми пушистиками. Хоть иногда эти товарищи ведут себя максимально странно - любим мы их от этого не меньше!

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Когда задумался о смысле бытия 0 Источник:

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"Мой кот обожает мои волосы. Может сидеть так подолгу" 0 Источник:

Утро понедельника, когда так не хочется вставать 0 Источник:

Улыбочку 0 Источник:

Когда тебя защекотали 0 Источник:

"Даже не смотри сюда, человек!" 0 Источник:

"А наш кот специально сидит в местах, где ему нельзя" 0 Источник:

Прервали сладкий сон 0 Источник:

"Мой пёс после купания" 0 Источник:

В семье всегда есть один странный персонаж 0 Источник:

У животных тоже бывают неудачные кадры 0 Источник:

Какие же они чудики 0 Источник:

Просто кот, который смотрит телевизор на диване 0 Источник:

Кошки - странные товарищи 0 Источник:

Ну здравствуйте! 0 Источник:

У всех есть такой друг.. 0 Источник:

Когда люди купили тебе кучу собачьих лежанок, но ты выбираешь диванчик 0 Источник:

"Мой кот бы разозлился, если бы знал, что это фото здесь" 0 Источник:

Кто-то обожает поездки в машине 0 Источник:

В конце рабочего дня.. 0 Источник:

"Наша собака - королева драматизма. Делает вид, что обижается" 0 Источник:

Какое чудо 0 Источник:

"Эй, человек. Выпусти меня уже" 0 Источник:

Г - гибкость 0 Источник:

"Он просто хочет вернуться обратно на прогулку" 0 Источник:

"Нарисуй меня как одну из твоих француженок" 0 Источник:

Дружба - она такая 0 Источник:

Накрыл кризис среднего возраста 0 Источник: