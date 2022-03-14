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20+ смешных кадров с животными, которые поднимут настроение

20+ смешных кадров с животными, которые поднимут настроение (30 фото)

Автор:
14 марта 2022 20:55
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   подборка   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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Животные дают нам поддержку, заряжают позитивом и смехом - даже в сложные времена. Ловите добрую и позитивную подборку с нашими любимыми пушистиками. Хоть иногда эти товарищи ведут себя максимально странно - любим мы их от этого не меньше!
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   подборка   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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Ego sum qui sum 2 часа назад
как обычно надписи лишние
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