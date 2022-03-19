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Сотрудники казанской колонии обезвредили кота-наркокурьера

Сотрудники казанской колонии обезвредили кота-наркокурьера (5 фото + 2 видео)

Автор:
19 марта 2022 09:35
Сообщество : Криминал
Метки: Казань   видео   колония   кошка   криминал   наркотики   фото   
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Накануне сотрудники ИК-19 УФСИН России по Республике Татарстан нашли возле транспортных ворот обычную чёрную кошку.

Но животное оказалось не таким простым. Точнее, с секретом был кошачий ошейник, внутри которого были обнаружены вещества неизвестного происхождения.


По результатам экспертизы было установлено, что комкообразная субстанция белого цвета оказалась наркотическими веществами. Подневольный контрабандист пытался доставить в колонию гашиш и N-метилэфедрон.

Представители пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Личность заключённого, которому была адресована специфическая доставка, выясняется. Животное при задержании не пострадало: кота накормили и отпустили на свободу.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казань   видео   колония   кошка   криминал   наркотики   фото   
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18  комментариев
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39k
Alex 4 часа назад
Да вы на морду ее посмотрите. Ни капли раскаяния
Видно, что рецидивистка
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28k
Jackson-Motor 2 часа назад
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10k
Roy Batty 2 часа назад
Коренной Обитатель Тюрьмы
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5k
Georgyi 2 часа назад
Надеюсь котика не посадят! Пусть говорит, что подбросили...
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502
Сергей 2 часа назад
Котейку не обижайте!
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7k
Артём 2 часа назад
Курьера покормить и погладить. А ошейник с наркотой засунуть в ж...пу "хозяину".
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Мурчелло 2 часа назад
Наказание: месяц без вискаса.Будет питаться в тюремной столовой.
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Алекс Крайчек 3 часа назад
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Элек Мек 3 часа назад
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11k
Кыся 4 часа назад
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2k
RomaXz 4 часа назад
По старой полицейской традиции, наркотики кошке подкинули
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39k
Лесли 🥰 4 часа назад
По данному факту возбудили уголовное дело
Надеюсь не на кошку)))
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7k
Шурави 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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