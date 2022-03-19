Сотрудники казанской колонии обезвредили кота-наркокурьера

Накануне сотрудники ИК-19 УФСИН России по Республике Татарстан нашли возле транспортных ворот обычную чёрную кошку.
Но животное оказалось не таким простым. Точнее, с секретом был кошачий ошейник, внутри которого были обнаружены вещества неизвестного происхождения.
По результатам экспертизы было установлено, что комкообразная субстанция белого цвета оказалась наркотическими веществами. Подневольный контрабандист пытался доставить в колонию гашиш и N-метилэфедрон.
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Представители пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Личность заключённого, которому была адресована специфическая доставка, выясняется. Животное при задержании не пострадало: кота накормили и отпустили на свободу.
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АНТИФИШКИ
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А на чёрной скамье, на скамье подсудимых...
Надеюсь не на кошку)))