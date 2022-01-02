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Сообщество Без кота и жизнь не та 1082 поста • 404 подписчика подписаться
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Студентка спрятала кота в парте и пушистый шпион собрал миллионы лайков

Студентка спрятала кота в парте и пушистый шпион собрал миллионы лайков (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 09:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   в мире   видео   кот   кошка   партка   фото   школа   
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В некоторых случаях люди и домашние питомцы настолько привязываются друг к другу, что расставание даже на один день становится проблемой.

Знакомьтесь, Ба Дун

Тихонечко сидит и ничем себя не выдает — идет пара в университете

Ба Дун очень привязан к хозяйке Вэнь, и искренне расстраивается, когда та уходит и оставляет его дома одного. Но студентке нужно ходить на учебу — удаленный режим закончился. Как рассказала Вэнь, в то утро котик выглядел невероятно огорченным и её сердце не выдержало. Так что она взяла животинку с собой на пары.


Ба Дун как раз поместился в нишу парты

Если бы их застукали, проблем не избежать, но котик проникся важностью момента и сидели тише мыши. Ничем себя не выдал и не подставил хозяйку — эта выдержка очень понравилась миллионам пользователей. И хотя сам поступок одобрили не многие, поведение очаровательного котика покорило многие сердца.


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Метки: Питомец   в мире   видео   кот   кошка   партка   фото   школа   
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fraxinus Полчаса назад
Кот с образованием - не то что ваши дворовые Васи.
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19k
Alf Минуту назад
Бедненький котик. Скучно ему дома одному. Ну так давайте животинок на работу брать. Кто вы там по профессии?
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16k
Сергей 4 минуты назад
Ба Дун? Хозяйка явно до того праздновала что-то!
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