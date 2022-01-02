Студентка спрятала кота в парте и пушистый шпион собрал миллионы лайков

В некоторых случаях люди и домашние питомцы настолько привязываются друг к другу, что расставание даже на один день становится проблемой.
Знакомьтесь, Ба Дун
Тихонечко сидит и ничем себя не выдает — идет пара в университете
Ба Дун очень привязан к хозяйке Вэнь, и искренне расстраивается, когда та уходит и оставляет его дома одного. Но студентке нужно ходить на учебу — удаленный режим закончился. Как рассказала Вэнь, в то утро котик выглядел невероятно огорченным и её сердце не выдержало. Так что она взяла животинку с собой на пары.
Ба Дун как раз поместился в нишу парты
Если бы их застукали, проблем не избежать, но котик проникся важностью момента и сидели тише мыши. Ничем себя не выдал и не подставил хозяйку — эта выдержка очень понравилась миллионам пользователей. И хотя сам поступок одобрили не многие, поведение очаровательного котика покорило многие сердца.
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