Студентка спрятала кота в парте и пушистый шпион собрал миллионы лайков

Ба Дун очень привязан к хозяйке Вэнь, и искренне расстраивается, когда та уходит и оставляет его дома одного. Но студентке нужно ходить на учебу — удаленный режим закончился. Как рассказала Вэнь, в то утро котик выглядел невероятно огорченным и её сердце не выдержало. Так что она взяла животинку с собой на пары.