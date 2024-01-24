Огромную партию наркотиков на 13 млрд рублей задержали в Большом порту Петербурга

В Большом порту Петербурга задержали партию кокаина, которая на черном рынке стоила бы более 13 миллиардов рублей. «Запрещенку» обнаружили таможенники и сотрудники ФСБ. Они изъяли контрабанду на более чем 1200 килограммов.
- Наркотики выявили с помощью инспекционно-досмотровой техники. Контейнер из Антверпена просканировали. Оказалось, что из Бельгии привезли не только мешки с кофе, но и прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком, - рассказали в ведомстве.
Содержимое отправили на экспертизу, которая показала, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в крупном размере. На данный момент, идет расследование. Специалисты выясняют, кто отправил кокаин и для кого предназначалось такое количество запрещенных веществ.
На каждом брикете есть наклейка с логотипом какого-либо бренда. Но что это означает, пока не известно. Этот момент тоже предстоит выяснить ведомствам.
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