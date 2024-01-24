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Огромную партию наркотиков на 13 млрд рублей задержали в Большом порту Петербурга

Огромную партию наркотиков на 13 млрд рублей задержали в Большом порту Петербурга

Автор:
24 января 2024 10:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Наркотики   Петербург   запрещенное вещество   криминал   фото   
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В Большом порту Петербурга задержали партию кокаина, которая на черном рынке стоила бы более 13 миллиардов рублей. «Запрещенку» обнаружили таможенники и сотрудники ФСБ. Они изъяли контрабанду на более чем 1200 килограммов.

- Наркотики выявили с помощью инспекционно-досмотровой техники. Контейнер из Антверпена просканировали. Оказалось, что из Бельгии привезли не только мешки с кофе, но и прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком, - рассказали в ведомстве.


Содержимое отправили на экспертизу, которая показала, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в крупном размере. На данный момент, идет расследование. Специалисты выясняют, кто отправил кокаин и для кого предназначалось такое количество запрещенных веществ.


На каждом брикете есть наклейка с логотипом какого-либо бренда. Но что это означает, пока не известно. Этот момент тоже предстоит выяснить ведомствам.


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Метки: Видео   Наркотики   Петербург   запрещенное вещество   криминал   фото   
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5  комментариев
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7k
Горец Ю 58 минут назад
Почаще бы так!
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4k
просто Дмитрий 15 минут назад
А где-то в темном уголк темного бункера Великий Карлик-попрошайка уронил скупую слезу
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52
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Ну все, будут невменяемые инициативы из Думы, вызванные ломкой.
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91k
Доктор Джонс Полчаса назад
Что за куйня? Не можете импортозамещение наладить?
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26k
sssss3 Полчаса назад
Зеленского хотели заманить в Россию????
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