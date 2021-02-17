Абу-Даби Плаза — крупнейший небоскрёб Средней Азии, который возводят в Казахстане

Первый раз срок сдачи сдвинули на 2018, потом на 2020, а теперь на 2021 год.

Абу-Даби Плаза станет самым высоким зданием во всей Центральной Азии. Его высота будет равна 382 метрам.

Стоимость проекта оценивается примерно в $1 600 000 000

Внутренняя площадь комплекса составляет 280 000 квадратных метров, а общая площадь "Абу-Даби Плаза" составляет 510 000 квадратных метров.

В комплексе будут расположены: гостиница, офисы, апартаменты, торговый центр, детский центр, кафе, а также зимний сад.

У небоскрёба будет аж 78 этажей.

Но это не просто небоскрёб. Скорее это комплекс зданий, объединённых в единое целое. Он включает 4 высотных здания и 12-этажную гостиницу.