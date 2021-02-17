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Абу-Даби Плаза — крупнейший небоскрёб Средней Азии, который возводят в Казахстане

Абу-Даби Плаза — крупнейший небоскрёб Средней Азии, который возводят в Казахстане (8 фото)

Автор:
17 февраля 2021 12:56
Сообщество : Факты
Метки: Абу-Даби Плаза   интересное   казахстан   мегапроекты   небоскрёбы   небоскрёбы Казахстана   
1013
8

Высочайшее здание строят в Нур-Султане.

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Метки: Абу-Даби Плаза   интересное   казахстан   мегапроекты   небоскрёбы   небоскрёбы Казахстана   
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18  комментариев
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914
Шурман 2 часа назад
Пускай строят , видать опыт появился строить на болотах , раньше в Целинограде такая жопа была что остальные города казались сказкой , Нурик умненький из Аты свалил потому что с сейсмоустойчевостью проблемы .
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203
Arthur Шурман 2 часа назад
Свалил он скорее всего чтобы северный Казахстан в Россию не убежал как Крым
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613
zu4ara 14 минут назад
Крута! Дажэ виши аблакоф!
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338
EM 14 минут назад
А корову туда будут поднимать?))
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2k
Outcast 16 минут назад
Что за любовь у чиновников на постсоветском пространстве к небоскрёбам. Комплексы что ли.
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19k
Слепой Пью Outcast 4 минуты назад
Сверху тушканчиков проще высматривать.
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3k
Core 53 минуты назад
А они после пожара что-то поправили или потушили и дальше строить?)
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26k
Антон 53 минуты назад
Цены растут, а наш царёк всё не успокоится.
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33k
kalinser Антон 38 минут назад
Это Вы про Назарбаева?
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2k
Raf Час назад
Не понятно, что умудрились зажечь на стройке, чтобы так полыхало!
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10k
Максим Час назад
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3k
au3 Час назад
В эмираты поступать будут?
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19k
Очевидное-Невероятное Час назад
Почему Абу Даби? разве "Нурсултан плаза" уже занято? Можно же Нурсултан тауэр, Нурсултан мунара, да накрайняк Нурсултан Нурсултан можно было назвать...
А так теперь совсем не казахское название..
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6k
Влад 2 часа назад
абу даби в нурсултане бывшей астане бывшей акмоле бывшем целинограде бывшем акмолинске...
у них там с самоидентификацией проблемы видимо
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12k
Альф 57 2 часа назад
Идея стара как мир, у кого дубинка больше. На эти деньги можно было бы построит детсады, больницы, школы и оборудовать.
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1k
lekha-fil Альф 57 41 минуту назад
Поучи их как правильно расходовать их же деньги. Умник.
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