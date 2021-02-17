Абу-Даби Плаза — крупнейший небоскрёб Средней Азии, который возводят в Казахстане

Высочайшее здание строят в Нур-Султане.
Первоначально его должны был построить к 2016 году, но сроки постоянно сдвигались.
Первый раз срок сдачи сдвинули на 2018, потом на 2020, а теперь на 2021 год.
Абу-Даби Плаза станет самым высоким зданием во всей Центральной Азии. Его высота будет равна 382 метрам.
Стоимость проекта оценивается примерно в $1 600 000 000
Внутренняя площадь комплекса составляет 280 000 квадратных метров, а общая площадь "Абу-Даби Плаза" составляет 510 000 квадратных метров.
В комплексе будут расположены: гостиница, офисы, апартаменты, торговый центр, детский центр, кафе, а также зимний сад.
У небоскрёба будет аж 78 этажей.
Но это не просто небоскрёб. Скорее это комплекс зданий, объединённых в единое целое. Он включает 4 высотных здания и 12-этажную гостиницу.
Во время строительства случались и происшествия. 13 февраля 2016 года во время строительных работ произошло возгорание. Пламя распространилось на 7 этажей: с 19-го по 25-й.
Источник:
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А так теперь совсем не казахское название..
у них там с самоидентификацией проблемы видимо