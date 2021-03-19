Самый большой мост планеты: Даньян-Куньшаньский виадук

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Длина китайского моста составила 164,8 км.
Строительство этого мегапроекта длилось почти 4 года. В апреле 2011 года виадук ввели в эксплуатацию.
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Виадук является частью транспортной артерии Пекин-Шанхай.
Он связывает города Шанхай и Нанкин.
Стоимость Даньян-Куньшаньский виадука оценивается в $8 500 000 000.
Расположен почти параллельно реке Янцзы, примерно от 8 до 80 км. 9 км виадука проходит по реке.
На строительстве самого большого моста было задействовано 10 000 рабочих и инженеров.
Проект был полностью профинансирован правительство КНР.
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Не понимаю я, Китай заимствовал своё устройство и методы работы у СССР. Когда мы свернули не туда? (*для дебилов: точно не 91 год, точно не Горбачёв или Ельцин. Свернули явно ранее).