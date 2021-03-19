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Самый большой мост планеты: Даньян-Куньшаньский виадук

Самый большой мост планеты: Даньян-Куньшаньский виадук (8 фото)

Автор:
19 марта 2021 11:13
Сообщество : Факты
Метки: Даньян-Куньшаньский виадук   виадуки   китай   мегапроекты   мосты   мосты китая   
1357
8

Длина китайского моста составила 164,8 км.

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Метки: Даньян-Куньшаньский виадук   виадуки   китай   мегапроекты   мосты   мосты китая   
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10  комментариев
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BillyBonzz Час назад
Для китайцев больше нет ничего невозможного, уверен, они и Марс первыми колонизируют
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1k
Максим 9 минут назад
Если цена реальная, то становится немного стыдно.
Не понимаю я, Китай заимствовал своё устройство и методы работы у СССР. Когда мы свернули не туда? (*для дебилов: точно не 91 год, точно не Горбачёв или Ельцин. Свернули явно ранее).
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2k
Illuminat 56 минут назад
У нас в Челябинске собираются сносить Ленинградский мост и строить новый. Через "великую" (воробьи вброд не перейдут, а вот голуби уже да) реку Миасс. Длина моста 350 метров. Строить будут 2 года почти за лярд рублей. Это так, для сравнения.
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3k
Петрович 59 минут назад
Крымский мост? Не, не слышали
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10k
Bill Час назад
КНР никогда официально не разглашала стоимость виадука. Поскольку в коммунистической стране с плановой экономикой и регулируемым курсом валюты не нужно проводить открытые конкурсы, аудиты, тратиться на выкуп земли и пр.
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1k
PROXOR81 Bill 51 минуту назад
В КНР плановая экономика?! Вы в своём уме?!
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Bill PROXOR81 39 минут назад
Официально КНР называет свой нынешний экономический строй «социализмом с китайской спецификой»
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PROXOR81 Bill Полчаса назад
Ну и что?! У них при социализме есть олигархи. Они как им стали?! При плановойэкономике? Или государство премию выписывает им?
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3k
Алексей Куликов PROXOR81 10 минут назад
Есть предприниматели, они сами, есть государство. Всё что делает государство, планово.
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4k
Elf_80_Lvl PROXOR81 5 минут назад
Почему вас удивляет что в КНР есть олигархи? Если вы откроете учебник истории, в России был период который называется эпохой НЭП, который был с 1921-1929 г. В КНР аналогичный процесс который идет с 1989 г.
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